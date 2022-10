Comment le régime iranien ressent les protestations actuelles

Depuis le début des protestations actuelles contre le régime iranien, les opinions et les points de vue sur l’impact de ces protestations sont divisés.

Mais tous s’accordent à dire qu’elles ne conduiront pas à un changement de régime, quelle qu’en soit la gravité, étant donné la violence et la brutalité avec lesquelles la police de sécurité réprime les manifestants, de sorte que de nouvelles manifestations signifient une concession à la vie, que ce soit la mort ou des années derrière les barreaux.

Cela explique l’augmentation du nombre de morts et le décès de plus de quatre-vingts citoyens iraniens après l’annonce de la mort de Mahsa Amini, une jeune femme kurde qui a payé de sa vie la violence de la « police des mœurs ». Comme il existe toujours une troisième voie dans ce genre de crise, certains analystes et experts estiment que les manifestations vont affaiblir le régime au fil du temps.

Ce scénario est contesté par ceux qui couvrent l’Iran. Je crois que le régime iranien avait déjà peur des manifestations et des protestations les années précédentes, surtout dans la période post-2011.

Il a toujours anticipé qu’une intervention extérieure alimenterait la colère interne et pousserait le régime dans un coin critique où il ferait soit des concessions importantes, soit renoncerait au pouvoir, soit serait renversé, comme cela s’est produit dans un certain nombre de pays arabes. Aujourd’hui, la situation est très différente d’avant.

Le système s’affirme et se confronte de plus en plus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est le chemin qu’il a pris pour acquérir une capacité militaire nucléaire.

Il est devenu clair que Téhéran est sur le point d’acquérir des armes nucléaires et que seule une décision politique l’en sépare. En conséquence, le régime se sent dans une certaine mesure impuni face à d’éventuelles frappes militaires, notamment de la part des États-Unis.

Un autre problème est l’environnement international, qui offre à l’Iran une grande marge de manœuvre et un avantage stratégique, tant pour ses adversaires que pour ses alliés.

Par exemple, la crise ukrainienne a fait passer la Chine et la Russie du rôle de médiateur, de tierce partie, voire de partenaire substantiel dans les négociations de renouvellement de l’accord nucléaire, au rôle de partenaire explicite soutenant l’Iran vis-à-vis de l’Occident atlantique.

C’est un atout qui contribuera à renforcer la position de négociation de l’Iran face à une radicalisation accrue. La situation interne de l’Iran constitue un autre enjeu. Elle se détériore au niveau des conditions de vie du peuple iranien.

Mais il devient plus fort et plus uni sous un régime qui a réussi ces dernières années à affaiblir ses opposants, à empêcher leur mouvement et leur influence, et à acquérir plus d’expérience dans la gestion des protestations. La confiance de procéder avec une force et une dureté extrêmes sans tenir compte des réactions extérieures a également doublé.

Soit parce que tout le monde en Occident est préoccupé par les conséquences de la crise énergétique, soit parce que la communauté internationale est de plus en plus incapable de se mettre d’accord, que ce soit sur la situation intérieure en Iran ou ailleurs.

Il y a aussi beaucoup de confiance que le régime iranien a gagné en améliorant ses capacités d’armement, surtout après être devenu un fournisseur d’équipements militaires tels que des drones à une grande puissance comme la Russie, avoir rejoint l’Organisation de coopération de Shanghai en tant que membre officiel, et avoir créé une large base d’intérêts stratégiques avec Pékin et Moscou - allant même jusqu’à être proche de créer une alliance stratégique potentielle dans le cas où les négociations sur l’accord nucléaire échoueraient et où le conflit en Ukraine dégénérerait en une confrontation entre l’OTAN et la Russie.

Il est vrai que le peuple iranien, qui est en état de protestation permanente et qui exprime sa colère, tantôt sourde, tantôt bruyante, contre la politique du régime, apprend et bénéficie de l’expérience des protestations constantes ; de nouvelles générations en colère émergent qui semblent plus intenses et violentes face à l’emprise du pouvoir.

Elle peut contourner les mesures répressives et l’isolement virtuel dû à des mesures telles que le blocage d’Internet. Mais toutes ces expériences ne sont pas comparables à l’état du régime iranien, qui sait très bien qu’il ne peut pas être renversé par des protestations internes sans soutien extérieur.

Les protestations souffrent d’un manque de leadership, d’unité d’objectif, de slogans et de causes. Par conséquent, on peut comprendre les déclarations publiques des dirigeants et des officiels iraniens dans lesquelles ils agissent avec la plus grande brutalité et dureté contre les protestations contre le régime.

Mais sans crainte d’un retour de bâton international condamnant ce discours officiel provocateur. Si j’accepte tout cela, cela ne signifie pas que le régime iranien est fermé et peut survivre dans le futur.

Mais je veux dire que la phase actuelle avec toutes ses variables est relativement dans l’intérêt du régime, caractérisée par une énorme brutalité avec laquelle tout peut être fait pour survivre. Il est donc difficile de discuter de l’hypothèse d’une capitulation face à la colère et aux protestations de la population, aussi élevé que soit le nombre de victimes et de morts.

Il est également vrai que les protestations actuelles ne seront pas sans conséquences pour le régime iranien. Elles seront un maillon d’une chaîne au bout de laquelle il pourrait y avoir un futur changement de régime, au moins au niveau des têtes et des dirigeants.

Il existe une coïncidence indéniable entre ces circonstances intérieures difficiles et des rapports crédibles sur la détérioration de la santé du Guide suprême de l’Iran, Ali Khamenei, de telle sorte que la possibilité de sa mort est imminente, ouvrant la porte à une phase de transition qui ne sera pas sans conflit majeur au sein du régime.

Les attentes et les évaluations sont largement axées sur une période de difficultés qui ramènera le régime à ses premières années, surtout s’il finit par élire un dirigeant par héritage.

Beaucoup ont les yeux rivés sur Mojtaba Khamenei comme successeur de son père. Les manifestants de toutes les villes d’Iran se sentent menacés par son ascension, car il est plus un chef de milice militaire qu’un chef religieux. Ainsi, l’Iran est au seuil d’une nouvelle phase dont le destin est difficile à prévoir pour tout observateur.