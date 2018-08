Comment Trump peut-il réaffecter les 200 millions de dollars qui ont été retranchés de l’aide aux Palestiniens ?

Et un nouveau roi monta au pouvoir, et son nom était Trump. Et il dirigeait Israël d'une main de fer, imposant des sanctions économiques à ses citoyens et étouffant son commerce international. Et les Nations Unies se sont réjouies d’avoir finalement réussi à délégitimer Israël.

***

Un tel scénario d'horreur semble loin de la réalité d'aujourd'hui. Trump est considéré par beaucoup comme un fervent ami d'Israël dans un monde qui devient de plus en plus hostile à son égard. Cependant, l'homme qui a déclaré Jérusalem capitale d'Israël, qui continue à protéger la position d'Israël sur la scène internationale et qui chérit le peuple juif, tient certainement les rênes. Au fil des jours, l'avenir d'Israël semble dépendre de son soutien continu.

Mais derrière la démonstration de sympathie pour Israël, Trump est un homme d'affaires astucieux. Comme tout bon vendeur, il vous offre d'abord la douceur tout en s'assurant de pouvoir exiger une grande compensation par la suite. À sa manière farfelue, Trump ouvre la voie – tant du côté israélien que du côté palestinien – à un accord de paix qui pourrait lui conférer un niveau de prestige qu'aucun président américain n'a jamais atteint auparavant.

Cependant, Trump est destiné à échouer dans ce domaine tout comme ses prédécesseurs. La paix entre Israël et les Palestiniens n'est possible que si elle est basée sur les lois de la nature.

Selon la sagesse de la Kabbale, la paix entre les êtres humains en général n'est possible que par l'activation de la force de liaison inhérente à la nature, et tout projet qui n'en tient pas compte échouera.

Le peuple d'Israël est la seule nation fondée sur l'unité basée sur les lois de la nature. Ses membres ont vécu selon le système naturel de connexion humaine pendant des centaines d'années avant de partir pour un long exil, de parcourir le monde et d’oublier leur fondement.

La création du peuple juif était le moyen pour la nature de créer un mini-modèle d'unité entre les humains, qui s'étendrait plus tard à l'ensemble de l'humanité. Par conséquent, les conflits d'Israël avec ses voisins et avec le reste du monde s'intensifieront progressivement jusqu'à ce que le peuple d'Israël remplisse son rôle naturel.

Ainsi, la seule façon de parvenir à un accord de paix viable et durable est de réveiller d'abord les fondements du peuple juif. Sinon, les efforts de Trump échoueront lamentablement, et il changera graduellement son attitude envers Israël.

Donc, pour en revenir au scénario négatif par lequel nous avons commencé, les problèmes d'Israël s'intensifieront à un degré insupportable, jusqu'à ce que les Juifs n'aient pas d'autre choix que d'évoquer douloureusement des profondeurs de la nature, de toutes leurs forces, le pouvoir d’unité. Et ce n'est qu'alors que la paix viendra en Israël et s'étendra au reste du monde.

Cependant, un scénario beaucoup plus idéal serait de réveiller l'unité à l'avance, facilement et agréablement, en initiant un programme éducatif qui sensibilise au rôle unique du peuple juif et l’éduque pour l'accomplir.

Par conséquent, ce serait une bonne idée pour Trump d'investir les 200 millions de dollars qu'il a coupés de l'aide palestinienne dans la mise en œuvre d'un processus éducatif qui pousserait Israël à activer le plan de paix inhérent à la nature. Ce serait la meilleure chance de Trump d'entrer dans l'Histoire en tant que personne qui a apporté la paix dans la région.