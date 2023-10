Conflit israélo-palestinien : kippa blanche et blanc kufi

Et c’est reparti pour un tour !

Il suffisait d’un petit trou d’actualité (le COVID a disparu de la circulation et personne ne veut parler des « vaccins » ; la contre-offensive ukrainienne a lamentablement échoué ; la France est éliminée de la Coupe du Monde de Rugby…), et voilà qu’on nous ressert pour la énième fois le même récit bien huilé.

A savoir, pour résumer :

(1) Les Juifs occupants ancestraux de la Palestine, les Royaumes d’Israël et de Juda, la preuve, c’est écrit dans la Bible…

(2) Les méchants Nazis, la Shoah, le droit du Peuple juif à un Etat pour vivre en sécurité…

(3) L’Israël de Netanyahou, « la seule Démocratie au Proche-Orient », avant-poste de la Civilisation dans ces contrées arabes arriérées…

(4) Les méchants terroristes islamistes du Hamas, ces ingrats, qui décapitent des bébés israéliens sans aucune raison…

(5) Israël a bien le droit de se défendre, il y aura certes quelques dommages collatéraux, mais on ne fait pas d’omelette (kasher) sans casser des œufs (hallal) – et puis, Tsahal n’est-elle pas l’armée « la plus morale du monde » ?

(6) Soutien « inconditionnel » de l’Occident, toute réserve sur la politique de l’Etat hébreux (non-respect des résolutions de l’ONU, colonisation à marche forcée, ségrégation raciale et religieuse, apartheid dans les Territoires occupés, enclavement de millions de Palestiniens dans une prison à ciel ouvert, utilisation du phosphore blanc…) n’étant désormais plus seulement de l’ « antisionisme » mais carrément de l’ « antisémitisme »…

Gaza = Donbass

Le narrative, comme on dit à Hollywood et à Washington… Un beau copier-coller de la guerre en Ukraine (ou le contraire, plutôt) :

(1) Le Donbass a toujours appartenu aux Ukrainiens…

(2) Les méchants Russes, l’Holodomor…

(3) L’Ukraine de Zelenski, cet avant-poste de l’Europe des Lumières dans ces contrés slaves arriérées…

(4) Les méchants séparatistes de Donetsk et de Louhansk, ces ingrats, et ces « animaux » de soldats russes violeurs de bébés…

(5) Les héroïques Combattants de la Liberté kiéviens, dernière ligne de défense entre la Civilisation et les hordes de barbares poutiniens qui déferlent sur l’Ukraine, l’Union Européenne, le Monde Libre !

(6) « Soutien inconditionnel », « c’est la Démocratie qui est en jeu », toute réserve sur la politique atlantiste (mensonge sur l’extension de l’OTAN, non-respect des Accords de Kiev, bataillons néonazis, munitions à l’uranium ou à fragmentation, sanctions suicidaires et destruction du gazoduc qui nous approvisionnait en énergie à bas coût…) faisant le « jeu du Kremlin »…

Géopolitique du pervers-narcissisme

A chaque fois, c’est la même manip : on vous provoque, on vous brime, on vous rabaisse, tout ça à petit feu, à bas bruit, sans aucun relais dans les médias corporate… Et lorsque, poussé à bout, vous réagissez enfin, laissant éclater toute votre frustration, votre colère accumulée, et foutez une bonne claque retentissante à votre oppresseur… C’est vous qu’on accuse d’ « agression non-provoquée » ! Vous faites la « Une » de l’actualité, les feux de projecteurs braqués sur vous, le banc des accusés, la condamnation « unanime » de la « Communauté internationale » (sauf les Chinois, les Indiens, les Arabes, les Turcs, les Perses, les Latino-Américains, les Indochinois, les Africains, enfin bref, quelques minorités tiersmondistes insignifiantes et rétrogrades)…

Faire passer l’agressé pour l’agresseur, l’inversion accusatoire, la posture victimaire, le deux-poids deux-mesures, voilà tout l’arsenal du parfait petit pervers-narcissique… Ce conjoint, ce collègue, ce chef de bureau qui vous torture psychologiquement au quotidien, prenant son plus grand plaisir à vous voir fermenter dans votre rancœur et votre humiliation, et qui n’attend qu’une seule chose, que vous pétiez un câble et passiez pour le « méchant » de l’affaire...

Ça vous rappelle quelqu’un ? Un certain Emmanuel Macron, et ce rictus de jouissance sadique qu’il a toujours au coin des lèvres lorsqu’il parle de « ceux qui ne sont rien », de ces « Gaulois réfractaires », « fainéants et cyniques », qui « foutent le bordel » lorsqu’on les opprime un peu trop ; et sa pressante « envie d’emmerder jusqu’au bout » ceux qui refusent de se soumettre à ses caprices narcissiques et préadolescents...

Notre Per(vers) qui est au Ciel

Mais comment s’étonner de voir de tels comportements pathologiques chez les dirigeants israéliens et occidentaux ? Le modèle ultime du pervers-narcissique est là, juste au-dessus de nous, dans le Ciel : c’est Yahvé, le Dieu unique, colérique et jaloux de l’Ancien Testament !

Tout a été dit sur cette entité imaginaire absolument effrayante et détestable, et personne ne l’a mieux écrit que le biologiste Richard Dawkins dans son implacable et désopilant pamphlet The God delusion (Pour en finir avec Dieu)… Un Dieu « vindicatif », « jaloux et fier de l’être », « impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter », « adepte du nettoyage ethnique » ; un « revanchard assoiffé de sang », « tyran lunatique et malveillant », « misogyne, homophobe, raciste, mégalomane et sadomasochiste », pratiquant « l’infanticide, le génocide et le ‘‘filiicide’’ » ; un Être « moralement épouvantable », responsable de « traumatismes psychologique », de « maltraitance d’enfant » et de « brutalités fondées sur l’asymétrie entre deux relations de pouvoir » ; débordant d’une « jalousie maniaque envers les autres dieux », doublée d’une « jalousie sexuelle de la pire espèce » ; ordonnant à son Peuple élu de commettre les innombrables « nettoyages ethniques », « bains de sang », « massacres et génocides » qui rythment l’Ancien Testament… Un Dieu, qui, dans le Nouveau Testament, nous est présenté d’une façon certes moins outrancièrement meurtrière, mais non moins « moralement odieuse », avec cette doctrine « vicieuse, sadomasochiste et repoussante » du Péché originel…

C’est donc au nom de ce Dieu psychopathe et pervers-narcissique que le Peuple juif réclame le droit de s’emparer des terres palestiniennes et de carpet-bomber Gaza, au motif que ledit « Être suprême » les aurait « élu » et leur aurait « promis » ce territoire ? Sérieusement ? Mais si cette Terre leur a été « promise », cela ne veut-il pas dire qu’elle était originellement à quelqu’un d’autre ? Et les Cananéens, ça compte pour du beurre ? L’histoire du Peuple juif ne commence pas en Palestine avec David, mais à Ur en Mésopotamie, avec Abraham, ou bien au bord du Nil, avec Moïse. Et puis les Israéliens d’aujourd’hui, ils ressemblent plutôt à des Berbères ou à des Caucasiens d’Europe de l’Est : on a du Finkielkraut et du Zemmour, pas vraiment du Salomon et de l’Ezéchiel… Combien sont-ils vraiment, les citoyens israéliens, à descendre des Hébreux de l’Age de Bronze ?

Et c’est aussi au nom de ce supposé « Dieu d’amour et de paix » qu’on nous demande de « soutenir inconditionnellement » les va-t-en-guerre israéliens ? Car ce Dieu sadique et génocidaire de l’Ancien Testament est aussi celui de l’OTAN, celui du Protestantisme, du Puritanisme et de l’Evangélisme. Les colons anglo-saxons se voyaient comme le nouveau « Peuple élu » arrivant en « Terre promise » (et les Amérindiens, ça compte pour du beurre ?). Et à chaque fois qu’un Président américain prête serment sur la Bible, il prête serment sur cette doctrine odieuse de la « Destinée manifeste » et de l’ « Exceptionnalisme », qui autorise l’Oncle Sam à nettoyer les peuples indociles à coup de bombes atomiques ou au phosphore, de napalm et d’agent orange, de munitions à uranium ou à fragmentation…

Cette belle mentalité vétérotestamentaire des « faucons » du Likoud et de leurs alliés ultraorthodoxes, on la retrouve ainsi chez les Néoconservateurs américains, de Georges Bush à Madeleine Albright et Hillary Clinton, et chez leurs homologues européens, de Margaret Thatcher à Tony Blair (pour qui « la lecture de la Bible est la dernière chose qu'on fait avant de s'endormir ») et Angela Merkel (fille d’un Pasteur luthérien)… Et même chez le soi-disant « agnostique » Emmanuel Macron, admirateur des « peuples luthériens » d’Europe du Nord, qu’un grand hebdomadaire français n’hésitait pas à qualifier de « premier président français protestant » (1)… Ne chassez plus les Marchands du Temple : remplacez « Peuple élu » par « Ultrariches », et vous avez la suppression de l’ISF, la répression des Gilets Jaunes, le Passe vaccinal et le 49-3…

Kippa blanche et blanc kufi

Bien entendu, écrire tout cela n’équivaut pas une seule seconde à soutenir le Hamas ou à cautionner les abominables attentats commis à l’encontre de Juifs israéliens. Le Hamas ? Un mouvement islamiste fondé par les Frères Musulmans, soit ce qui se fait de plus extrémiste et totalitaire du côté de la religion musulmane… Un mouvement dont la charte prétend que « la terre de Palestine est une terre islamique » (ah bon ? et de quel droit ?) « jusqu’au jour de la résurrection » (? ?), et qu’il convient par conséquence que l’Islam « abroge Israël comme il a abrogé ce qui l’a précédé »… Là encore, la même prétention à la domination absolue et orwellienne (1984 : « des gens disparaissaient, simplement. Leurs noms étaient supprimés des registres, tout souvenir de leurs actes était effacé, leur existence était niée, puis oubliée. Ils étaient abolis, rendus au néant »), au nom d’un Dieu imaginaire et de prétendus « droits » éternels octroyés à tel ou tel peuple ou telle ou telle secte religieuse…

Et là aussi, comment s’en étonner ? Yahvé, Allah ou l’Eternel, le Dieu de l’Islam, c’est le même que celui de la Bible, ce même Dieu possessif, pervers et sadique décrit par Richard Dawkins… Le Hamas réclame la Palestine non pas pour les Palestiniens (qui sont de braves gens), mais au nom du Coran (2), de la même façon que le Likoud la réclame non pas pour les émigrés Juifs (qui sont de braves gens), mais au nom de la Torah, pour « réaliser la prophétie d’Isaïe » (3), et les Néocons américains au nom du Livre de l’Apocalypse (qui prétend que la remigration des Juifs en Israël annonce le Retour du Messie sur Terre)… D’un côté comme de l’autre, Juifs, Musulmans ou Chrétiens, c’est le même délire millénariste, la même folie furieuse, le même hubris d’hégémonie planétaire et de domination des esprits…

Comment s’étonner, alors, que les Frères Musulmans aient été financés par les Anglicans britanniques, le Hamas par les Juifs israéliens, Al Qaeda et l’Etat islamique par les Evangélistes de la CIA ? Que des alliances aient été passées entre Anglo-Saxons et Nazis du IIIème Reich, entre Nazis et Islamistes, entre Islamistes et Juifs ultraorthodoxes, entre Juifs et Néonazis ukrainiens - tout cela avec la bénédiction de tout ce que l’Occident compte de « Libéraux » soi-disant laïcs et humanistes… Une belle bande de serial killers psychopathes, sans qu’il y en ait aucun pour racheter l’autre…

Ni Dieu, ni Maître…

Et c’est entre ces délires abjects et meurtriers qu’on nous demande de faire un choix ? Si l’on ne soutient pas « inconditionnellement » Israël avec les Nord-Américains et leurs vassaux occidentaux, ça veut dire qu’on est du côté des « terroristes islamiques » ? Mais si l’on dénonce les attaques du Hamas comme « terroristes », ça fait de nous un suppôt de l’extrême-droite israélienne ? Et si l’on critique les « démocraties » néolibérales occidentales, ça veut dire qu’on est pour le « totalitarisme » fasciste, trotskyste-léniniste ou (pire encore) poutinien ? On est forcément obligé de choisir un camp dans l’affaire, de cautionner l’une ou l’autre des atrocités respectives, d’accepter de se salir les mains et d’avoir du sang sur la conscience ? On passe ici du terrorisme armé au terrorisme intellectuel, et s’il ne s’agit pas de comparer les deux, il s’agit de dire que l’un est toujours là pour justifier l’autre...

Eh bien moi, en ce qui me concerne, je refuse de choisir un camp. Ou plutôt, je refuse de choisir entre ces deux camps extrémistes qu’on nous présente comme les seuls possibles. Suprémacisme judéo-chrétien ou fondamentalisme islamique, je rejette dans la même détestation viscérale tous ceux qui prétendent avoir des « droits » sur le reste de l’humanité au nom d’élucubrations métaphysiques et névrotiques. Je rejette farouchement tout soutien à un Etat qui prétend se définir sur des bases raciales et religieuses, tout soutien à un mouvement qui prétend vouloir m’imposer sa Foi, me discriminer ou me tuer parce que je ne suis pas « élu », parce que je suis un « goy », un « mécréant » ou un « païen » ; parce que je ne me prosterne pas devant un « Être suprême » imaginaire qu’ils prétendent être le « Maître » ou le « Seigneur » de la Création…

J’irai même plus loin. Je l’ai déjà écrit à plusieurs reprises sur AgoraVox, et pas plus tard que dans mon dernier article sur les racines dualistes de la brutalité occidentale : que ce soit au nom du Dieu unique de la Bible, du Grand Architecte des Francs-Maçons, ou de tout autre principe métaphysique surplombant – les Idées platonicienne, la Raison des Lumières et de Hegel, l’Histoire de Karl Marx et de Fukushima, je conchie tout Prosélyte, tout Doctrinaire, tout Idéologue qui voudrait m’imposer sa façon de concevoir les choses, la vie, la morale, ce que je devrais faire ou ne pas faire. « Ni Dieu ni Maître », chantait Léo Ferré contre la décapitation : je refuse à quiconque le droit de se prétendre « Elu », « supérieur » ou « éclairé », et d’en tirer prétexte pour disposer du droit de vie et de mort sur ses semblables…

S’il faut choisir un camp…

Le camp que je choisis, c’est celui d’Héraclite, du Bouddha et de Lao Tseu. Le camp non-dualiste de l’équilibre, de la limite, de l’harmonie des contraires et des antagonismes. C’est le camp de la Révolte, celle d’Albert Camus lorsqu’il refusait l’injonction ignoble de Sartre dans Les Mains sales, choisir entre le Tyran et le Terroriste ; celle de Tarrou pour qui, dans La Peste, rien ne justifie la mort d’un enfant innocent.

Rien ne justifie la mort d’un enfant innocent, jamais, nulle part : la mort d’un enfant juif, celle d’un enfant palestinien, irakien, afghan ou yéménite, celle d’un enfant ukrainien, russe ou serbe ; celle d’un petit Africain dans une mine, d’un petit Indien dans une décharge, d’un petit Indonésien ou d’un petit mexicain dans un sweat-shop. Rien ne justifie la mort d’un enfant innocent, qu’il soit victime d’une roquette musulmane, d’une bombe juive ou d’un missile chrétien ; d’une guillotine républicaine ou d’un goulag révolutionnaire ; d’un obus de l’OTAN ou de Wagner ; d’une overdose de junk food ou de réseaux sociaux ; d’un milliardaire pédophile ou d’une injection d’ARN messager…

Que les néoconservateurs de CNews me traitent d’ « antisémite » et d’ « apologiste du terrorisme », que les gauchistes de LFI me qualifient d’ « islamophobe » et de « fasciste d’extrême-droite », que les néolibéraux macronistes et leurs fact-checkers stipendiés essayent de m’intimider, de me culpabiliser, de me censurer et de criminaliser ma pensée - qu’ils aillent tous se faire Let’s go Brandon, comme diraient Kid Rock et Loza Alexander. Je resterai tourné vers la « pensée solaire » de L’Homme révolté, arqué dans cette « interminable tension » de l’équilibre, cette « intransigeance exténuante de la mesure » qui seule nous immunise contre le confort extrémiste et bien-pensant de ceux qui nous explique que toutes les vies ne se valent pas. Plus que jamais, « Il faut imaginer Sisyphe heureux »…

Nicopol

--------------------------------------------------

(1) Je n’ai pourtant pas rêvé… Je me rappelle comme si c’était hier, juste après sa première élection, ce gros titre à la devanture d’un kiosk parisien : « Emmanuel Macron, le premier Président protestant ? »… S’agissait-il de L’Express, du Point, de Valeurs Actuelles ? Impossible de retrouver cette référence sur le web…

(2) « Vous (musulmans) êtes la meilleure nation créée pour les hommes (…) Entre vous et nous, l’inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu’à ce que vous croyiez en Allah, seul (…) À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l’eau bouillante. Leurs entrailles ainsi que leur peau en seront consumées » et patati et patata...

(3) « Des étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois seront à ton service (…) Car nation ou royaume qui ne te servirait pas périra ; ces nations-là seront entièrement dévastées (…) Tu suceras le lait des nations, tu te gorgeras de la richesse des rois » et patati et patata…