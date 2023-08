Continuité et développement dans l’approche émiratie de la Choura

Le parcours de développement des Émirats arabes unis se distingue par certains traits uniques, la continuité et le développement étant au premier plan. Ces deux aspects garantissent que chaque expérience progressive contribue à l’acquisition de connaissances spécialisées et à la réalisation d’objectifs ambitieux.

L’élection du Conseil national fédéral est l’une des étapes clés du développement des Émirats arabes unis. Actuellement, les préparatifs pour son cinquième cycle sont en cours, marquant le premier cycle à se dérouler sous le règne de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le président de l’État. Le Comité national des élections a récemment dévoilé le calendrier des procédures électorales, qui culmineront avec le vote direct le 7 octobre prochain.

Le premier cycle électoral a vu une augmentation d’environ 18 % des listes électorales par rapport à celles utilisées pour les élections de 2019.

Ces listes présentaient des caractéristiques qualitatives remarquables, la première étant la présence importante de femmes émiraties. Elles représentaient 51 % du total des membres des listes, contre 49 % pour les électeurs masculins. Ce pourcentage historique record témoigne de la grande considération et du soutien accordés aux droits des femmes, renforçant ainsi leur position sous le règne de Son Altesse.

Le deuxième aspect clé est l’accent explicite mis sur la jeunesse et la mise en place de fondations visant à leur donner plus de pouvoir au sein de la société émiratie. Les jeunes, âgés de 21 à 40 ans, représentent 55 % de l’ensemble des listes électorales, ce qui signifie qu’ils constituent plus de la moitié des membres des listes. En outre, les jeunes âgés de 21 à 30 ans représentent 29 % des listes. L’accent mis sur l’autonomisation de la jeune génération témoigne de la volonté du pays de développer le potentiel de sa jeunesse.

En outre, 89 % des membres de la liste sont des statistiques éloquentes qui reflètent la démographie de l’âge de la société dans son ensemble. Cela confirme la confiance des dirigeants dans les idées des jeunes pour façonner le Conseil national fédéral, qui est le fondement de la Choura (consultation) aux Émirats arabes unis.

Il ne fait aucun doute que le processus actuel d’autonomisation politique reflète l’idéologie institutionnelle, agissant comme le pivot de la planification et de la mise en œuvre aux Émirats arabes unis. Il s’agit d’une force motrice pour le développement dans tous les secteurs, qui tire des expériences précieuses des cycles électoraux passés.

Le cinquième cycle introduit le vote à distance, permettant aux électeurs de voter de n’importe où, dans le pays ou à l’étranger, en utilisant les applications numériques approuvées par le Comité national des élections.

Cette étape marque une nouvelle ère dans la participation électorale, la rendant plus facile et plus accessible pour les citoyens. Cette caractéristique importante garantit une participation élargie et permet à tous les membres des listes électorales d’exercer leur droit de vote, assurant ainsi la formation d’un conseil parlementaire qui représente le large éventail du peuple émirati.

Le processus participatif, basé sur l’approche de la Choura, a été l’une des pierres angulaires du travail et du développement aux Émirats arabes unis depuis la création de l’union par feu le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Cette approche a permis de réaliser des progrès tangibles sur la voie du développement politique du pays, notamment en renforçant le pouvoir et le rôle du Conseil national fédéral. Elle incarne la spécificité de la société et l’ensemble de l’expérience émiratie en matière de développement.

Cela contribue à son tour à renforcer la résilience de la communauté face aux défis extérieurs et à s’engager activement dans la gestion efficace des conséquences des crises qui sont devenues partie intégrante de l’environnement international dans lequel nous vivons.

En tant que chercheur spécialisé, je suis convaincu que l’approche de la Choura émiratie représente un modèle réussi de performance parlementaire adapté aux spécificités culturelles et civilisationnelles de la société. Cette approche permet d’atteindre les objectifs souhaités, en mettant l’accent sur le respect des principes de l’État de droit, de la responsabilité, de la transparence et de l’égalité des chances. Elle accroît également les possibilités d’élargir le champ de la participation et de la contribution de la société au processus décisionnel, tout en dotant les institutions de l’État de l’expertise nécessaire.

En outre, je suis fermement convaincu que l’intégration de l’approche de la Choura dans le domaine de la mise en œuvre et de la pratique réelle a joué un rôle dans le passage de méthodes traditionnelles à des procédures institutionnelles modernes. Ces cadres sont conformes aux valeurs sociétales dominantes et aux normes parlementaires contemporaines. En conséquence, le rôle du Conseil national fédéral a été activé et habilité à fonctionner comme une autorité de soutien, d’orientation et d’approbation de l’institution exécutive. Il est devenu plus efficace, étroitement aligné sur les questions nationales et fait partie intégrante du développement de la nation. Par conséquent, la cinquième expérience électorale sera un ajout distinctif et de grande qualité aux pratiques électorales parlementaires des Émirats arabes unis.

Il suit l’approche graduelle qui a débuté lors des élections de 2006 et s’est poursuivie au cours des cycles électoraux suivants, en 2011, 2015 et 2019.

Ce modèle a été une source d’inspiration au niveau régional, notamment en ce qui concerne l’autonomisation complète des femmes. La participation politique est considérée comme l’un des facteurs de motivation pour inciter les nouvelles générations à s’engager activement dans le travail, la production et à assumer la responsabilité des efforts nationaux dans les différents secteurs de développement.

En outre, elle renforce la société émiratie contre toute provocation radicaliste et cherche à sauvegarder la stabilité de la communauté et à protéger les composantes vitales de son ambitieux parcours de développement.