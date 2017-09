Corée, Vénézuela, Chine, Russie… : diplomatie moderne, arbitraire et rapports de force

La diplomatie de ces dernières décennies est souvent teintée de leçons de morale. Il faudrait boycotter la Russie et son régime agressif et autoritaire, tout comme le Vénézuela ou la Corée du Nord. Mais ce qui frappe aussi, c’est le caractère souvent arbitraire de ces décisions, qui ne font que refléter des rapports de force et des intérêts bien souvent déconnectés de toute moralité.

Plus brutaux et cyniques que véritablement moraux

Plus globalement, se pose la question du caractère profondément arbitraire des sanctions, notamment celles d’outre-Atlantique. Suite aux tirs nord-coréens, Washington a annoncé des sanctions à l’égard de tous les pays qui commerceraient avec le régime de Pyonyang . Pourtant, tout le monde sait que la Chine, principal partenaire commercial du pays, continuera de faire ce qu’elle veut et ne sera pas touchée par les sanctions, au contraire de nos pays ou de nos entreprises, comme l’odieux racket de BNP Paribas l’avait démontré, choquant même The Economist . Plus globalement, comment ne pas être intrigué par la différence entre le traitement de certains pays et celui des pétromonarchies ?