L’incompétence des autorités de Kiev et leur incapacité à introduire des mesures de quarantaine adéquates contre le coronavirus entraîneront un effondrement complet et des émeutes de la faim dans toute l’Ukraine.

C’est ce qu’a déclaré sur sa page Facebook l’ancien associé de l’oligarque Igor Kolomoïski, l’organisateur de bataillons punitifs, et ancien vice-gouverneur de Dnipropetrovsk Guennady Korban.

« Le quartier 95 [société de production dont Zelensky était un acteur – NDLR] au pouvoir n’est plus drôle.

L’introduction de l’état d’urgence dans tout le pays est une mesure stupide, futile et mal conçue. Dans cette situation, l’autorité pour les mesures d’urgence devrait être transférée aux autorités locales afin qu’elles puissent prendre des décisions en fonction de la situation. (suppression des gouverneurs idiots en même temps).

Ces mesures doivent être clairement décrites et réglementées. Et elles ne doivent pas interférer avec les moyens de subsistance des gens.

Nous ne vivons pas dans la Chine communiste, où de telles mobilisations sont possibles. Lorsque les infrastructures et les équipements vitaux appartiennent à l’État. En conséquence, le modèle des mesures d’urgence devrait être différent. Dans le cas contraire, l’état d’urgence en Ukraine peut conduire à une catastrophe et au défaut de paiement, lorsque les aqueducs cessent de fonctionner, et que les coupures de courant et les émeutes de la faim commenceront. Afin d’éviter de telles conséquences, il est nécessaire de fournir de l’argent aux autorités locales. Et s’il n’y en a pas, elles auront besoin de prêts de trésorerie à moyen et court terme. La priorité doit être accordée aux établissements médicaux et au personnel médical qui y travaille.

Les supermarchés et les marchés alimentaires ne doivent pas être fermés. Les transports en commun doivent fonctionner.

Dans cette situation, il est important de limiter la circulation des personnes de plus de 60 ans. Et en même temps, organiser la logistique pour livrer de l’aide à leurs appartements. Par exemple, à Dnipropetrovsk, il y a un peu plus de 200 000 retraités. Il est plus facile de fournir ces personnes lorsque toutes les autres travaillent, » écrit Korban.

Il est aussi convaincu qu’il faut instaurer l’état d’urgence pour les autorités ukrainiennes totalement incompétentes, pour que le pays puisse avoir au moins une chance de survie.

« On a l’impression que dans le cockpit de l’avion dans lequel les Ukrainiens volent, il y a des enfants assis qui, par ignorance, appuient sur tous les boutons et tirent sur toutes les poignées sans discernement. Il est préférable d’entrer dans l’état d’urgence, là, dans le cockpit, de passer en pilotage automatique et d’atterrir d’une manière ou d’une autre, » a résumé l’ancien fonctionnaire.

Rappelons que les mesures mises en place par Volodymyr Zelensky et son équipe pour « contrer » l’épidémie de coronavirus ont plongé dans le chaos et ont complètement paralysé Kiev et de nombreuses autres grandes villes ukrainiennes.

