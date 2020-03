Alors que le coronavirus COVID-19 continue de se répandre en Ukraine, trois régions de plus ont été mises en état d’urgence, et l’accès aux transports en commun à Kiev a été encore plus réduit, faisant craindre un effondrement économique et social du pays. Certains experts pensent même que ces mesures disproportionnées visent à susciter la panique et l’effondrement de l’économie pour extorquer plus d’argent au FMI.

Des mesures (un peu trop ?) radicales pour endiguer le coronavirus en Ukraine

Alors que l’Ukraine a désormais 73 cas officiels de coronavirus (mais vu la proportion de personnes testées la réalité doit être très au-dessus de ce chiffre), dont trois morts, le gouvernement ukrainien a décidé de mettre trois régions de plus en état d’urgence, sans se résoudre pour autant à y placer le pays tout entier.

Sont pour l’instant placées en état d’urgence les régions de Kiev, Kharkov, Tchernovtsy, Ivano-Frankovsk, Dnipropetrovsk, Jitomir, Ternopol, et la partie de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien.

Dans ces régions la quarantaine déjà commencée a été durcie. Tous les établissements scolaires, les cinémas, les théâtres, les cafés, les bars, les restaurants et les centres commerciaux ont été fermés. Les transports en commun sont soit fermés, soit fortement restreints. Comme à Kiev où après avoir fermé le métro et limité les mini-bus à 10 passagers, et les grands bus, tramways et trolleybus à 20 passagers, ces derniers ne peuvent plus désormais transporter que les personnes disposant d’un laissez-passer. Résultat les bouchons se multiplient à Kiev.

Quant au laissez-passer, il n’est délivré qu’au personnel soignant, aux travailleurs assurant les services communaux (électricité, eau, gaz, etc), aux travailleurs sociaux et aux autres employés des services essentiels. La Garde Nationale, mais aussi la fameuse « Garde Municipale », toutes deux issues d’organisations et de bataillons néo-nazis, sont chargées de vérifier si les personnes qui montent dans les transports en commun ont le fameux laissez-passer.

Cette décision renforce clairement le pouvoir de ces organisations et bataillons néo-nazis ukrainiens, ainsi que celui de leur chef, Arsen Avakov, le ministre de l’Intérieur.

Arsen Avakov prend le melon

Résultat, Avakov se prend pour le Président, et commence à faire des déclarations sur son mur Facebook sur la nécessité pour l’État de payer les gens mis au chômage technique pour éviter de les laisser sans rien pour vivre, prévoir des allocations pour le secteur du logement et des services publics jusqu’à 75 %, et interdire le licenciement des employés des entreprises d’État.

« Soyons honnêtes – la plupart des gens en Ukraine vivent sans économies importantes – de nombreuses familles vivent ce qu’on appelle de salaire à salaire… Et nous avons le coronavirus et la quarantaine. De nombreuses entreprises s’arrêtent, les mesures de quarantaine obligent de nombreuses petites entreprises à commencer à fermer. Un mois passe et les gens n’ont peut-être pas assez d’argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pour acheter de la nourriture et des médicaments. Pour beaucoup, c’est un problème et la crainte n°1 maintenant. C’est, hélas, un fait qui ne peut être ignoré », écrit-il sur son mur.

Cette déclaration d’Avakov confirme ce que j’écrivais la semaine dernière sur la nécessité pour les Ukrainiens d’aller travailler, faute d’économies ou de système d’indemnisation sérieux. Ce risque de voir les gens mourir de faim faute d’argent fait aussi écho à la déclaration faite par Guennady Korban la semaine passée.

Avakov propose alors de s’assurer que personne ne soit laissé sans moyen de subsistance, tout en disant que le pays est trop pauvre pour faire « comme sous le communisme ». Résultat il propose d’accorder une allocation de chômage technique de 2 500 à 3 000 hryvnias par mois, soit entre 83 et 100 euros. Soit bien moins que les 4 173 hryvnias (140 euros) du salaire minimum en Ukraine. Puis il détaille huit mesures à prendre pour financer toutes ses super idées.

Et au milieu de toutes ces jolies propositions, Avakov explique qu’il discute activement de tout cela « avec le Premier ministre et le Président ».

Sauf que toutes les idées qu’il propose, même si elles semblent bonnes en théorie, portent sur des sujets qui ne le concernent pas en tant que ministre de l’Intérieur. La seule chose dont il doit se soucier actuellement à son poste c’est d’assurer le contrôle de la quarantaine et s’assurer que la situation ne dégénère pas façon émeutes et pillages pour cause de famine. Le fait que ce soit Avakov qui fasse de telles propositions économiques, montre que soit Zelensky ne dirige rien, soit il est incompétent, soit les deux à la fois.

Mais surtout cela montre qu’Avakov veut utiliser la crise provoquée par le coronavirus pour accroître encore plus son influence dans le pays, comme l’a déclaré l’analyse politique Alexeï Yakoubine.

« Je pense que le président a une attitude très modérée sur cette question. Nous voyons qu’Avakov a récemment commencé une activité intense, il écrit sur les plans économiques et que des régimes seront introduits en fonction des villes. Bien que rien de tout cela ne relève pas de la compétence du ministre de l’Intérieur. Le désir d’Avakov d’utiliser toute cette histoire pour accroître sa propre influence est clairement visible. Certains acteurs clés le comprennent également, » a déclaré l’expert.

Zelensky essaierait de forcer la main du FMI

Mais Avakov n’est pas le seul à essayer de tirer profit de la crise provoquée par le coronavirus. Il semble que Zelensky aussi. C’est en tout cas l’impression que donne à plusieurs experts politiques la façon dont le gouvernement ukrainien gère la crise.

Car des mesures de quarantaine aussi draconiennes, alors que l’Ukraine n’a encore que peu de cas (officiellement) font penser à certains experts comme Andreï Golovatchiov, que Zelensky cherche à instaurer un climat de panique pour forcer la main au FMI, c’est-à-dire faire du « marketing situationnel ».

« Le principal problème de Zelensky était qu’il ne pouvait pas reprendre ses relations avec le FMI. Sans un prêt du FMI, l’Ukraine était obligée de faire défaut, ce qui signifiait pour le président une sortie rapide et honteuse de la politique. Mais pour que le crédit du FMI reprenne, il aurait fallu adopter une loi « anti-Kolomoïski ». Il est maintenant clair que Zelensky ne peut pas le faire en raison, apparemment, de certaines relations particulièrement délicates avec, disons, Igor Valerievitch Kolomoïski. Zelensky était pris au piège, se tordant comme un ver dans une casserole. Il semblait que son effondrement politique était imminent », a écrit l’expert.

Golovatchiov explique alors que Zelensky a profité de l’arrivée du coronavirus pour mettre en place des mesures draconiennes pour plonger l’économie ukrainienne encore plus dans le rouge et utiliser cela comme moyen de faire chanter le FMI. Le Président ukrainien a d’ailleurs contacté lui-même la directrice du FMI pour insister sur la nécessiter d’aider financièrement l’Ukraine à faire face au coronavirus.

« Mais… le salut est arrivé ! Sous la forme du coronavirus. C’est la conjoncture favorable qui a résolu le problème avec le FMI. Le président a rapidement été persuadé d’introduire des mesures draconiennes, de gonfler la panique, de mettre l’économie à genoux et de commencer à faire chanter le FMI. Elle ne peut pas abandonner la jeune démocratie, qui lutte courageusement contre le coronavirus ! Tout cela a été accompli de façon magistrale et rapide en quelques jours seulement. On sent la main du ministre tout-puissant ! Après cela, les autorités ont commencé à bombarder le FMI en mode 24/7, exigeant une aide financière d’urgence. La situation va s’aggraver jusqu’à ce que le FMI craque, » explique l’expert.

Pour Golovatchiov, « le FMI se trouve maintenant dans une position difficile », comprenant bien que l’Ukraine essaye de lui extorquer de l’argent avec les formes, mais l’institution « ne sera probablement pas en mesure d’opposer un refus total à l’Ukraine » dans la situation actuelle. « Par conséquent, je suppose que l’Ukraine recevra une sorte de tranche d’urgence pour ses obligations symboliques », conclut l’expert.

Le problème, comme le souligne Golovatchiov, c’est que cette vision court-termiste des choses est dangereuse. Pour lui à chaque décision de ce type, Zelensky se rapproche de son effondrement politique total, et l’Ukraine va perdre plus sur le plan stratégique que ce qu’elle va gagner avec cette tranche d’urgence du FMI.

L’Ukraine risque l’effondrement économique à cause du coronavirus

Le problème c’est que l’économie ukrainienne est déjà très mal en point, et le pays n’a rien d’une nation unie et uniforme. Jouer avec l’économie ukrainienne est extrêmement dangereux dans ce contexte, et pourrait avoir des conséquences qui ne sont même pas envisagées par le gouvernement ukrainien.

Si le gouvernement ukrainien table sur une chute du PIB de 5 % et un déficit à 7 % au lieu de 2 % en 2020 à cause du coronavirus dans le scénario le plus optimiste, je vous laisse imaginer ce que sera la réalité. Les autorités de Kiev prévoient de dépenser 3,5 à 4 milliards de dollars pour les mesures de lutte contre le coronavirus grâce à l’aide du FMI. Mais encore faut-il obtenir cette somme !

Le chef du centre analytique « Troisième Secteur », Andreï Zolotarev a ainsi déclaré que la situation pourrait dégénérer en tempête qui provoquerait l’effondrement de l’économie ukrainienne, avec des émeutes à la clef.

Le risque est tellement visible, que même Dmitri Gordon, le journaliste ukrainien pro-Maïdan, a déclaré que l’Ukraine pourrait s’effondrer à cause de la crise du coronavirus.

« L’Ukraine n’existe pas encore en tant qu’État. De plus ces derniers temps, elle a tout fait pour ne pas se présenter du tout comme un État, » a-t-il déclaré.

Gordon explique alors que les Ukrainiens doivent s’attendre à de grands bouleversements, avertissant que les institutions étatiques en Ukraine sont en train d’être détruites. Un processus qui dure depuis longtemps et ne s’arrête pas. Gordon rappelle qu’il parle depuis longtemps du risque d’effondrement de l’Ukraine et cite ensuite les mots d’un maire d’une des grandes villes ukrainiennes, qui lui aurait dit que « c’est ce qui va arriver ».

La veille de la déclaration de Gordon, c’est Mikheïl Saakachvili qui avait fait une prédiction assez semblable sur la chaîne 7, déclarant que l’Ukraine n’était pas prête à affronter une crise économique et tomberait dans une « zone de turbulence totale ».

D’après Saakachvili, là où la Russie a un « airbag » qui lui permettra de s’en sortir (les 570 milliards de dollars de réserves financières russes), l’Ukraine n’a rien pour faire face au tsunami qui l’attend. D’après l’ancien président géorgien, « l’État n’a pas de ressources car, de manière générale, l’Ukraine n’a pas d’État, pas d’institutions étatiques ».

Le coronavirus pourrait accélérer l’éclatement de l’Ukraine

L’autre sujet d’inquiétude de certains experts c’est l’absence d’unité du pays, les lignes de fracture de l’Ukraine, que la crise du coronavirus pourrait encore agrandir. Ainsi Vladimir Olentchenko, du Centre d’études IMEMO RAN, a rappelé qu’il y a plusieurs Ukraines en réalité, et que toute crise supplémentaire, comme celle du coronavirus aggraverait les lignes de fracture entre les différentes parties du pays.

« Objectivement parlant, l’Ukraine n’est pas homogène sur le plan économique et politique, ainsi que dans sa mentalité. Nous pouvons parler en toute confiance de l’Ukraine occidentale, de l’Ukraine méridionale – ce sont les régions d’Odessa, de Kherson, de Nikolayev, de l’Ukraine orientale – ce sont, tout d’abord, la RDP, la RPL, et nous pouvons parler de l’Ukraine centrale. La crise ukrainienne de 2014 a affaibli les liens entre ces régions. D’anciens dirigeants de l’Ukraine et d’autres politiciens ont déjà parlé de cet affaiblissement de type « désintégration ». Je dirais que cette inquiétude est justifiée. En outre, tout phénomène de crise supplémentaire, qui inclut les coronavirus et les prix imprévisibles des hydrocarbures, renforce bien sûr les phénomènes centrifuges entre les régions d’Ukraine », estime Olentchenko.

Pour lui, l’évolution de la situation va dépendre des actions prises par les autorités ukrainiennes, mais le fait qu’elles ne veuillent toujours pas régler pacifiquement le conflit dans le Donbass augmente le degré de fracturation de l’Ukraine.

« Beaucoup dépend des autorités centrales ici. Ils ont commis l’erreur de ne pas avoir commencé à temps à régulariser les relations avec la RPD et la RPL. Les relations non réglées ne contribuent pas non plus à l’intégrité et à l’intégration de l’Ukraine. Par conséquent, je pense que le point de vue exprimé (par Gordon – NDLR) montre que le problème existe, qu’il nécessite que l’on y prête attention et qu’il soit réglé », a noté l’expert.

Alors en attendant que les autorités ukrainiennes réagissent correctement, comme en France, la société civile s’organise pour fournir entre autre des masques à la population. Ainsi, l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou a annoncé que les ateliers de ses paroisses vont coudre des masques qui seront distribués gratuitement aux paroissiens. L’achat et la livraison de nourriture pour les personnes âgées sera aussi assurée par l’Église.

Malheureusement cette aide de l’Église ne suffira pas à empêcher que la situation ne dégénère. Le gouvernement ukrainien risque gros ce coup-ci. En clair, ça passe ou ça casse. Le risque d’effondrement de l’Ukraine et de voir le pays éclater est plus fort que jamais au vu de l’impact dévastateur que les mesures prises pour contrer le coronavirus ont et vont avoir sur l’économie ukrainienne. Tout va dépendre de l’aide apportée ou non par le FMI, l’UE et les États-Unis, et surtout sur la quantité de l’aide fournie qui ira véritablement soutenir l’économie et la population ukrainienne.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider

PS : j’encourage d’ailleurs mes lecteurs et lectrices en France, et ailleurs à ne pas hésiter à se confectionner des masques en tissu (voir le modèle fourni par le CHU de Grenoble, expliqué en détail ici) pour palier au manque de masques médicaux. Des études ont en effet montré que de tels masques en tissu peuvent avoir un niveau de protection de 70-71 % (contre 86 % pour les masques chirurgicaux). Pas négligeable du tout donc.