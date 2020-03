Alors que le pays a été mis en état d’urgence dans sa totalité pour lutter contre la propagation du coronavirus, l’Ukraine continue de bombarder le Donbass, tout en prétendant demander une « trêve » pour faire face à la pandémie.

L’épidémie de coronavirus continue de s’étendre en Ukraine malgré l’état d’urgence

Malgré l’état d’urgence et le confinement qui avait été décrété dans plusieurs régions d’Ukraine, le coronavirus COVID-19 continue de se répandre dans le pays. Il y a désormais officiellement 156 cas de coronavirus en Ukraine dont cinq morts.

Résultat, hier, 25 mars 2020, le gouvernement a donc décidé de prolonger le confinement d’un mois, d’étendre l’état d’urgence à la totalité de l’Ukraine, et de fermer totalement la frontière, même à ses propres ressortissants, dès le 27 mars au soir.

Des mesures aussi drastiques alors que le nombre officiel de cas est encore faible pose de plus en plus de questions. Certains, comme Andreï Marotchko, le porte-parole de la milice populaire de la RPL (République Populaire de Lougansk) pensent que les chiffres réels sont très au-dessus de ce qui est annoncé. D’autres analystes pensent qu’il s’agit d’une tactique politique pour obliger le FMI à débloquer une tranche d’urgence pour l’Ukraine.

Quoi qu’il en soit ce confinement dur risque d’avoir des conséquences dramatiques pour l’économie ukrainienne.

À tel point qu’un député de la « Plateforme d’Opposition – Pour la Vie », Vadim Rabinovitch, a suggéré que l’Ukraine devrait demander l’aide de la Russie, au lieu d’attendre d’être sauvée par ses « partenaires » occidentaux. Il faut dire que l’Italie a pu voir par elle-même ce que vaut la solidarité européenne et Rabinovitch s’est dit à juste titre que l’Ukraine n’aura pas droit à mieux.

« Il faut arrêter de flirter avec tous nos « partenaires stratégiques » qui nous ont tout promis, comprendre que le pays est laissé face à son propre malheur, et nous devons faire appel à ceux qui peuvent nous aider. Je pense qu’aujourd’hui, nous devrions nous excuser auprès de la Chine communiste pour notre décommunisation. Je pense que nous devrions nous tourner vers la Russie pour obtenir de l’aide – il n’y a aucune honte à cela : quand il s’agit de la vie des gens, nous devrions le faire », a déclaré le parlementaire.

L’Ukraine demande une « trêve » dans le Donbass sur fond de coronavirus

C’est sur fond d’épidémie de coronavirus que l’Ukraine aurait demandé une « trêve » dans le Donbass, suivant en cela la demande du secrétaire général de l’ONU. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Irina Verechtchouk, députée du parti de Volodymyr Zelensky, sur Obozrevatel.tv.

« La partie ukrainienne, représentée par Léonid Koutchma, a demandé à l’OSCE de demander à la fédération de Russie de cesser le feu [dans le Donbass – NDLR] – un cessez-le-feu inconditionnel, complet et global pour la période de la pandémie », a déclaré la députée.

Elle a rappelé que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à l’arrêt de tous les conflits sur la planète pendant la pandémie, mais il n’y aurait pas encore eu de réaction de la Russie à la proposition de Kiev.

Ce qui est totalement normal en fait, puisque, comme je l’indiquais encore dans mon article d’hier, la Russie n’est pas en guerre contre l’Ukraine, et ne l’agresse nullement dans le Donbass. Donc pourquoi demander à la Russie, via l’OSCE, d’instaurer un cessez-le-feu entre les deux pays, alors qu’ils ne sont pas en guerre ?

Si l’Ukraine veut un cessez-le-feu complet dans le Donbass, il lui suffit d’en discuter avec la RPD et la RPL via les groupes de contact trilatéraux, qui ont lieu actuellement via vidéo-conférence. À quoi cela rime de voir Koutchma, le représentant ukrainien en chef, ne pas assister aux réunions des groupes de contact, y compris via vidéo-conférence, avant de jouer au téléphone arabe en demandant à l’OSCE de transmettre à la Russie, qui de toute façon va transmettre aux deux républiques populaires du Donbass, puisque ce sont elles qui sont concernées et non la fédération de Russie ?

Un point qu’a souligné le politologue Vladimir Kornilov, en faisant un parallèle qui montre le ridicule de cette demande.

« Si, par exemple, la Russie se tourne maintenant vers les îles Malouines pour demander d’influencer l’Ukraine afin qu’elle arrête de tirer dans le Donbass, cela aidera-t-il à résoudre le conflit d’une manière ou d’une autre ou non ? », a déclaré ironiquement Kornilov.

Cette demande a de plus l’air totalement surréaliste quand on regarde la réalité sur le terrain. Si l’Ukraine veut réellement un cessez-le-feu dans le Donbass, qu’elle commence par donner l’exemple. Et qu’elle retire ses troupes pour les mettre en quarantaine, car comme l’a souligné Kornilov il y a des rumeurs disant que des soldats ukrainiens sont atteints du coronavirus.

Si on regarde la situation militaire sur le terrain, d’hier à aujourd’hui, l’armée ukrainienne a violé huit fois le cessez-le-feu en République Populaire de Donetsk (RPD), blessant un observateur du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC), et endommageant cinq habitations ! Et aujourd’hui même, l’armée ukrainienne a endommagé six habitations de plus en tirant 12 roquettes antichars contre le village de Signalnoye ! De qui se moque-t-on ? De quelle trêve parlons-nous ?

Face à ce qui s’appelle manifestement « se moquer du monde » (pour rester polie), le représentant de la RPL à Minsk, Rodion Mirochnik a qualifié cette déclaration de la députée ukrainienne de provocation.

« Il y a maintenant une réunion du groupe de contact. Sous la forme d’une vidéoconférence, mais elle est en cours. Et c’est là que cette question peut être résolue en s’adressant directement aux républiques, mais en s’engageant en même temps à cesser le feu. Mais Kiev ne le fait pas, et Koutchma n’est pas là ! Il ne communique pas par vidéo par crainte du coronavirus, cela semble étrange, mais c’est le cas. Et la conclusion s’impose d’elle-même : Kiev n’a aucune volonté réelle d’arrêter l’effusion de sang et la guerre », a conclu Rodion Mirochnik.

Le politologue Maxime Jarov pense quant à lui que c’est une initiative personnelle de certains députés de la Rada qui veulent se faire un peu de publicité en surfant sur la proposition du Secrétaire général de l’ONU.

« En fait, l’Ukraine ne devrait pas s’adresser à la Russie mais aux dirigeants de la RPD et de la RPL avec une proposition de trêve dans le Donbass. C’est avec eux que les accords de Minsk ont été conclus, que l’Ukraine ne met d’ailleurs pas en œuvre. Par conséquent, si l’Ukraine n’applique pas le cessez-le-feu dans le cadre de Minsk-2, pourquoi appliquerait-elle la trêve dans le cadre de l’initiative du Secrétaire général de l’ONU ? », a déclaré Jarov.

Comme on peut le voir, l’Ukraine continue ses opérations de communication pour essayer de se donner une bonne image tout en continuant à violer les accords de Minsk chaque jour. Il ne reste qu’à espérer que l’épidémie de coronavirus et les conséquences de l’état d’urgence décrété par l’Ukraine finissent par pousser Kiev à plus de pragmatisme, et à réellement appliquer le cessez-le-feu dans le Donbass, voire (soyons fous) à cesser son hystérie russophobe pour demander l’aide de la Russie, comme l’Italie l’a fait.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider