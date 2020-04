Coronavirus : Macron nous annonce la guerre, les allemands vont la faire et rêvent de la gagner

Ah que voici un document parlant ! Depuis quelques jours la toile, puis les médias germanophones bruissent au sujet d'une fuite du Ministère de l'Intérieur qui a sans doute eu lieu fin Mars 2020 (par ex. die Neue Zürcher Zeitung du 05/04/2020). Un médecin vidéaste va même jusqu'à prétendre que ce document est un fake provenant du gouvernement lui-même. Lequel gouvernement interpellé par les médias n'infirme ni ne confirme.

Il s'agirait d'une note interne et confidentielle de 17 pages, publiée par le ministère de l'Intérieur allemand (Bundesministerieum für Inneres) sur la façon de gérer la crise du COVID-19.

Je vous propose dans l'ordre de lecture de durée croissante :

Une analyse à vocation de synthèse, toute imprégnée de ma subjectivité Une note synoptique assez fidèle de ce pdf

La traduction intégrale faite en grande partie par un robot, en partie par mes soins dans un document de 16 pages en pièce jointe

Le document d'origine sous format pdf de 17 pages dans un allemand technocratique et particulièrement abscons (on sent qu'ils ont l'équivalent de l'ENA chez eux !) : document en pièce jointe

Mon analyse

Les allemands se basent sur l'expérience et surtout les chiffres de la Corée du Sud (et excluent tous les autres chiffres qui sont à leurs yeux peu fiables, même ceux en provenance de Chine) dont ils vont tirer la meilleure façon de résoudre la crise sans trop y laisser de plumes.

Les-dites plumes sont le sacro-saint PIB avec son pendant, la fameuse production industrielle. L'humain ne venant après qu'afin de faire tourner la mécanique de précision de ce fantastique outil que représente la machine de production allemande (sic).

Le taux de mortalité est connu. Il est fourni par les Sud-coréens et adapté à la population vieillissante allemande ; il est extrapolé à 1,8%.

Le taux de transmission R0 du virus « en liberté » est de 2,2. Cela provoque le doublement des personnes infectées tous les 3 jours. Il est impératif de le ramener à 1 de sorte que le nombre de personnes à traiter dans les différentes structures médicales (soins intensifs, réanimation, réadaptation...) soient toujours identiques. Peu importe alors la durée de la situation future. Elle sera sous contrôle avec son taux de mortalité assumé.

Pour ce faire il faut appliquer la stratégie dite « Hammer and Dance » (de l'économiste Thomas Pueyo) qui consiste à confiner, à tester et soigner de façon massive jusqu'à la fameuse obtention de ce R0=1 -et ce en 6 semaines- puis de passer dans une phase plus relax de surveillance renforcée tout en reprenant la production.

Tout ce prodige est rendu possible grâce :

à la relative abondance des structures hospitalières allemandes (moins touchée par les suppressions que la France en proportion) et de son renforcement rapide

à la grande résilience de l'industrie allemande qui est fortement autonome , voire autarcique

à une propagande habilement distillée où le Machiavel rivalise avec Georges Orwell (lire en particulier 4.a Préciser le pire ! du pdf. Eward Bernays aurait pu le rédiger)

au gouvernement qui aidera financièrement par de multiples dispositifs à la fois les entreprises et les individus

à la privation librement consentie (sic) de beaucoup de libertés individuelles

Cerise sur le gâteau : l'Allemagne pourra s'en sortir plus vite et en bien meilleure santé économique sur les autres pays d'Europe et pourra en prendre encore plus le lead !

Ces 12.000 martyrs qui tomberont au champs d'honneur face au COVID-19 sont une sacrée opportunité en fait pour la propagande de guerre de la machine économique allemande !

Il est symptomatique de constater que pas une seule fois il n'est fait mention de recherche vaccinale ni de recherches afin de trouver un protocole de guérison : l'Allemagne est en guerre. Avec ses martyrs budgétés.

Libéralisme quand tu nous tiens !

Notes synoptiques

Le paragraphe 4 a. Préciser le pire ! a été laissé in extenso car il est...comment dire...subliminal !

Comment nous maîtriserons le COVID-19

1. Situation et stratégie

Que faut-il faire ?

Communication Cohérence Traçabilité

a. Fin des contacts sociaux

b. La massification des tests endigue la pandémie et entraîne l'acceptation des mesures de restriction des libertés

c. Même si l'épidémie est maîtrisée avec succès, la capacité des soins médicaux nécessaires doit être augmentée

d. « la situation est grave mais nous agissons de façon adéquat » : mobilisation des citoyens et du gouvernement

2. Calcul de modèles pour le développement de stratégies

La situation en Chine et surtout en Italie montre que ça peut dégénérer en chaos incontrôlable.

Les chiffres fiables proviennent de Corée du Sud. Leur taux de mortalité est faible : 1,1 %. Rapporté à l'Allemagne il serait de 1,8 %.

5 % des patients devront être hospitalisés. De celles-ci 30 % iront en réanimation pendant 8 jours et 20 % auront besoin d'un respirateur pendant 9 jours.

Avec de bon soins le taux de mortalité sera de 1,2 %. Avec un moins bon, 2 %.

Il y a 14 000 lits de soins intensifs disponibles pour le COVID-19 et 14 000 autres pour le restant.

Il y a 18 000 respirateurs et 300 000 lits dans les hôpitaux et les cliniques de réadaptation.

Une augmentation progressive et significative de ces chiffres est possible.

Un scénario dit « le pire des cas » prévoit un doublement des cas tous les 3 jours avec un fort pic qui touchera 70 % de la population. 80 % ayant besoin de soins intensifs seront refoulés. La mortalité sur les 5 semaines cruciales en résultant sera de 1 million de morts.

Le second scénario prévoit de lisser le pic de charge grâce à des gestes barrière plus étendus. Ainsi seuls 15 % seulement de personnes ayant besoin de soins intensifs seront refoulés. 20 % de la population sera infectée et la mortalité en résultant sur les 7 mois à suivre ne sera que de 20.000 morts. Par contre la perte économique sera gigantesque.

Le troisième scénario dit « Hammer and Dance » préconise le confinement massif de sorte que seuls 1 million de personnes soient infectées dont 12.000 mourront sur 2 mois. L'inconvénient réside dans le faible nombre de personnes contaminées. Il faudra être très vigilant sur la suite de la pandémie ou son retour.

3. Conséquences économiques et sociale

Le système économique ne tient que si une majorité de son activité se maintient. Sinon c'est l'inconnu et probablement l'effondrement.

La seule option viable se fait en deux temps :

(i) la stricte suppression des nouvelles infections le plus rapidement possible

le plus rapidement possible (ii) un système complet et cohérent de tests individuels et d'isolement des cas identifiés

Cependant même avec des taux de diminution comparables, la crise COVID 19 sera plus large, plus profonde et plus longue que la crise financière de 2009.

Les différents scénarios d'évolution sur l'économie

Scénario 1 : "Contrôle rapide" = le meilleur scénario

On bloque un maximum la propagation du virus donc les gens : fermeture des frontières, confinement, tests massifs pendant 6 semaines. Puis 1 mois de grosses perturbations suivi de 2mois de remonté économique en puissance et d'encore 3 mois de rattrapage du temps perdu.

Bilan : -4 % de PIB et -9 % de production industrielle.

Scénario 2 : "Retour de la crise"

On bloque un maximum la propagation du virus donc les gens : fermeture des frontières, confinement, tests massifs pendant 2 mois. Puis on reprend la vie normale au risque de voir le retour de la pandémie -risque admis et bugeté. 2 mois de rattrapage en automne avant l'arrivée de la seconde pandémie.

Bilan : -11 % de PIB et -19 % de production industrielle.

Scénario 3 : "Longue souffrance"

Le blocage du virus prend 4 mois avec les techniques déjà décrites. 2 mois de reprise et 3 mois de rattrapage.

Bilan : -9 % de PIB et -15 % de production industrielle.

Scénario 4 : "Abyme"

La pandémie est incontrôlable, finira bien par se terminer un jour. A ce moment-là la production ne reprendra jamais à son niveau antérieur. Politiquement et socialement c'est un saut dans l'inconnu.

Bilan : -32 % de PIB et -47 % de production industrielle.

Évaluation

Clairement le scénario 1 est le meilleur même s'il aura un coût qu'on vient de voir. Pour le réaliser il faut avoir un R0 de 1 avant Pâques (Hammer) et le maintenir par la suite à ce niveau (Dance) à tous prix via des dépistages massifs et des techniques évitant le confinement (des travailleurs) et ainsi le retour de la pandémie.

Mesures de politique économique nécessaires

Durant ces 2 phases Hammer and Dance des mesures de soutien seront prises :

- L'extension du chômage partiel pour limiter le chômage

- Aide à la liquidité pour assurer la viabilité à court terme des entreprises

- Les transferts directs d'entreprises

- Participation dans les entreprises par le biais d'un fonds souverain étatique et provisoire

- Allégement fiscal pour limiter les pertes massives causées par la crise économique

- Stabilisation des finances des collectivités locales , qui doivent encaisser les surcoûts de santé

- Mesures économiques après la fin de la crise , lorsque des mesures de stimulation de la demande sont nécessaires

La sortie de crise devra être accompagnée par l'Etat :

- Crédit à la consommation individuelle aidé

- Redémarrage des secteurs d'activités dont les activités ne peuvent être reportées

- La réouverture des échanges tant humains que matériels devra être prise en charge par les entreprises sur le plan local.

Si ces mêmes entreprises exercent sur le plan international, alors elles seront aidées par l'UE via la BCE, les eurosbonds, le mécanisme de stabilité européen EMS.

4. Conclusions pour l'action et la communication ouverte

4 a. Préciser le pire !

Nous devons nous éloigner d'une communication qui est centrée sur le taux de mortalité des cas. La baisse du taux de mortalité semblant insignifiante en pourcentage, qui touche principalement les personnes âgées, beaucoup pensent alors inconsciemment et sans le savoir : "Eh bien, c'est ainsi que nous nous débarrassons des personnes âgées qui tirent notre économie vers le bas, nous sommes déjà trop nombreux sur terre de toute façon, et avec un peu de chance, j'hériterai un peu plus tôt" . Ces mécanismes ont certainement contribué à la banalisation de l'épidémie dans le passé. Pour obtenir l'effet de choc souhaité, les effets concrets d'une maladie sur la société humaine doivent être clairs : 1) De nombreuses personnes gravement malades sont emmenées à l'hôpital par leurs proches, mais où elles y sont refoulées, et meurent en luttant atrocement pour reprendre de l'air chez elles. L'étouffement ou le manque d'air est une crainte primordiale pour tout le monde. La situation dans laquelle rien ne peut être fait pour aider les proches qui sont en danger de mort en est une autre. Les images d'Italie sont inquiétantes. 2) "Les enfants ne souffriront guère de l'épidémie" : Faux. Les enfants seront facilement infectés, même avec des restrictions de sortie, par ex. avec les enfants des voisins. S'ils infectent ensuite leurs parents, et que l'un d'entre eux meurt à la maison dans l'agonie et qu'ils estiment être responsables parce qu'ils ont par ex. oublié de se laver les mains après avoir joué, c'est la chose la plus horrible qu'un enfant puisse jamais vivre. 3) Dommages consécutifs : Même si nous ne disposons jusqu'à présent que de rapports sur des cas individuels, ils dressent un tableau alarmant. Même les personnes apparemment guéries après une cure légère peuvent apparemment connaître des rechutes à tout moment, qui se terminent alors soudainement de manière fatale, par une crise cardiaque ou une insuffisance pulmonaire, parce que le virus a trouvé son chemin dans les poumons ou le cœur sans être remarqué. Il peut s'agir de cas isolés, mais ils planent constamment comme une épée de Damoclès sur ceux qui ont été infectés par le passé. Une conséquence beaucoup plus fréquente est la fatigue et la réduction de la capacité pulmonaire pendant des mois et probablement des années, comme l'ont souvent signalé les survivants du SRAS et comme c'est encore le cas avec COVID-19, bien que la durée ne puisse pas encore être estimée, bien sûr. De plus, il faut aussi argumenter historiquement, selon la formule mathématique : 2019 = 1919 + 1929 [ndt : L'équation « 2019=1919+1929 » est faite et recommandée pour la communication externe, c'est-à-dire une combinaison de crise de la grippe espagnole et de crise économique mondiale par analogie à la situation actuelle.] Si vous regardez les chiffres ci-dessus pour le taux de mortalité supposé (plus de 1 % avec des soins de santé optimaux, c'est-à-dire bien plus que 3 % en raison d'une surconsommation en cas d'infection), contre 2 % pour la grippe espagnole, et pour la crise économique à prévoir en cas d'échec du confinement, cette formule aura un sens pour tout le monde.

4 b. Faire de la « prévention » dans le « pire des cas » un objectif stratégique pour l'Allemagne et l'UE

L'Allemagne peut jouer un rôle de pionnier non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan organisationnel et industriel, tant pour contenir l'épidémie (production/fourniture de kits de test et d'appareils PCR, développement de stations de test mobiles) que pour les mesures de mobilisation de la société visant à amortir les conséquences sociales et politiques.

4 c. Plan d'action de la population

4 c 1 Capacité de test élevée

Le nombre de tests devra être corrélé sur la base d'un taux estimé de mortalité de 1 %.

Les techniques de protextion et de dépistage massif doivent être copiés sur la Corée du Sud : tests en drive-in, autotests, port du masque et de gants.

Recherche active des personnes contaminés via le Big Data et la géolocalisation.

4 c 2 Réduire les contacts sociaux

Calendrier Facteur de reproduction Mesures Avant le 16 Mars R=2.2 Seulement quelques mesures de préventions légères A partir du 16 Mars R=1.6 Fermeture des écoles , gestes barrières A partir du 23 Mars R=1.2 Des restrictions de sortie complètes et plus strictes A partir du 6 Avril R=0.8 Augmentation des capacités de tests à 50.000 p ar jour A partir du 13 Avril R=0.5 Capacité de tests à 100.000 par jour A partir du 20 Avril R=0.8 Assouplissement progressif des restrictions initiales ; reprise de la scolarité dès que possible sans relancer l'épidémie A partir du 27 Avril R=0.5 Capacité d'essai de 200 000 par jour, recherche des personnes qui ont été en contacts, efficace et réalisée à la main et par Big Data (Location Tracking etc. )

4 c 3 Lits et capacité d'oxygène en hausse

4 c 4 Ensemble, se distancier : le parrainage social de COVID-19 Confinement par une campagne nationale et transparente d'information et de mobilisation

Une campagne de mobilisation intense va se mettre en place : il y aura un avant et un après le Covid-19.

Cette campagne de mobilisation pour une solidarité (encore) plus forte de la société civile s'adresse à deux communautés différentes : la communauté de voisinage physique et la communauté en ligne.