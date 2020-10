Covid-19 : Donald Trump, marathonman.

En plus le Noeud Nord est en gémeaux. Ce cinglé a toutes ses chances...Bof, dans ce jeu de dupes, plus rien ne nous étonne. Lire Mario ou le magicien de Thomas Mann. Qui dit au passage a aussi écrit sur HERMES et ses métamorphoses. Affaire à suivre. Même plus besoin d’aller au cinéma. https://www.furet.com/livres/thomas-mann-ou-les-metamorphoses-d-hermes-helene-vuillet-9782840504986.html. On savait depuis longtemps la fascination de Thomas Mann pour Hermès, le dieu facétieux et polyvalent de la mythologie grecque. On ignorait davantage que cette fascination englobait celle, plus secrète, pour un autre Hermès, Hermès-Trismégiste, le père de la tradition hermétique plus connue sous le nom d’alchimie. A partir du roman le plus imposant de Thomas Mann, Joseph et ses frères, celui-là même où la trace du Trismégiste se fait la plus discrète, l’étude révèle l’omniprésence obsédante d’un Hermès à deux visages à travers l’œuvre entière de l’écrivain et analyse les raisons de cette hantise.