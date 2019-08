Crimes du Capitalisme : 5 millions d’enfants tués en Afrique entre 1995 et 2015 d’après une étude de l’Université de Standford

Environ 5 millions d’enfants africains de moins de cinq ans sont morts des suites d’un conflit en Afrique, c’est le résultat d’une étude publiée en septembre 2018 par l’Université américaine de Standford, dans l’indifférence des médias occidentaux qui n’ont que faire de ces crimes du capitalisme.

Ces enfants meurent de maladies évitables parce que les conflits armés en cours bloquent ou restreignent l’accès à des produits de première nécessité tels que l’eau potable et les soins de santé de base.

“L’impact de la guerre génère une série d’impacts létaux mais indirects sur les communautés causés par des maladies infectieuses potentiellement évitables, la malnutrition et la perturbation de services de base tels que l’eau, l’assainissement et les soins de santé maternelle”, a déclaré Eran Bendavid, chercheur principal à l’université de Stanford, dans son rapport.

L’étude publiée par la revue médicale Lancet a révélé que les conflits ont un impact significatif sur la mortalité infantile sur le continent, avec environ 7% de tous les décès d’enfants survenant au cours de la première année de la vie d’un nourrisson qui vit dans un rayon de 50 kilomètres de régions sujettes aux conflits par rapport aux zones sans conflit.

L’étude note que pour chaque décès direct au combat en Afrique, trois nourrissons meurent de causes liées à la guerre.

L ‘étude révèle que 5 millions de décès, enregistrés entre 1995 et 2015, incluent environ 3 millions de nourrissons de moins d’un an.

L’étude a examiné quelque 15 500 conflits dans 34 des 54 pays africains au cours des deux dernières décennies, ainsi que des données sur les taux de décès, de naissances vivantes et de mortalité infantile liés aux conflits.

L’étude a révélé que les taux de mortalité infantile étaient quatre fois plus élevés dans les zones où les conflits duraient cinq ans ou plus.

L’Afrique est déchirée par des conflits et guerres résultants de l’impérialisme capitaliste ainsi que des suite de la colonisation par les puissances capitalistes occidentales. Rappelons que l’impérialisme français est l’un des plus présents et agressifs sur le continent. Raison de plus pour les travailleurs en France pour se mobiliser et faire cesser ces crimes.

