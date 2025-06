Critique des slogans israéliens dont nos pitoyables politiciens se gargarisent

Nos politiques reprennent régulièrement à leur compte divers slogans de propagande concoctés à leur intention depuis l'étranger. Et ils se mettent à nous les réciter doctement, en dépit du fait que ces slogans piétinent les Valeurs & Principes auxquels ils prétendent par ailleurs adhérer.

Voici quelques-uns des slogans concernés :

> « Antisionisme = Antisémitisme »

> « Israël a le droit de se défendre »

> « Israël fait le sale boulot pour nous »

Puisque nous sommes du côté du BIEN,

ceux qui s'opposent à nous sont nécessairement

des émanations du MAL :

ils devront se soumettre, ou disparaître.

> D'un côté, nos sociétés se sont habituées à vivre avec des règles communes distinctes des 'lois' religieuses des uns et des autres. Les conflits devant en principe se régler à travers des discussions qui contraignent à écouter et tenir compte de ce que pense la partie adverse. Cela prend du temps, mais permet de construire un monde de confiance et d'échanges ouverts.

> D'un autre côté, nos cultures 'inspirées du Livre' sont assez nettement binaires : c'est Bien ou Mal, vrai ou faux, juste ou injuste, et si l'on n'est pas avec c'est que l'on est contre : amis ou ennemis... Ce trait binaire favorise l'esprit de clan... le radicalisme... et la règle du plus puissant. Cela permet au plus puissant du moment de résoudre rapidement les conflits, à son avantage.

Quand un groupe d'intervenants puissants prétend agir selon les règles mais impose en réalité sa volonté en contournant les règles, cela crée des situations 'pourries' où le groupe des puissants devra à un moment 'sortir du bois' en usant de la force (sauf soumission 'volontaire' de la partie flouée).

°°°°°°°°°°

>>> Petit rappel historique (6)

Sur la fin des années 1800, le Programme de Theodor Herzl était clair et explicite : obtenir des Grandes Puissances une autorisation pour une colonisation sur un territoire, reconnue et formalisée en Droit par ces mêmes Grandes Puissances. L'avantage pour ces dernières serait double, disait-on :

> les Juifs qui n'arriveraient pas à s'assimiler, pourraient aller s'y installer, faisant ainsi progressivement disparaître l'antisémitisme dans le monde

> l’État Juif serait un ancrage de la civilisation occidentale au Moyen-Orient, ''une villa dans la jungle'', un ''avant-poste de la Civilisation.''

Par ailleurs, Herzl précisait que, pour être viable, l’État Juif devait être suffisamment vaste. Ainsi, Herzl avait fait référence à (Genèse 15:18) : depuis le torrent d’Égypte jusqu 'au fleuve Euphrate.

Un territoire trop exigu pouvant créer un sentiment, un ressenti de risque existentiel permanent.

Dès le départ, Herzl expliquait que la mise en œuvre du Plan nécessitera des négociations diplomatiques avec les Grandes Puissances, et ensuite des actions de propagande à grande échelle . (7)

Il semble clair que les longues négociations avec les grandes puissances ont porté leurs fruits, formalisées plus d'un siècle plus tard dans la résolution 181 de l'ONU, en nov. 1947. Cette résolution prévoyait la création de deux États (+ Jérusalem) qui devaient être, chacun, démocratique avec droits égaux pour tous les citoyens (sans discriminations liées à la 'race', religion, sexe, etc).

Cela, c'était ''sur la papier'' car les accords diplomatiques prévoyaient en fait un État Juif, et les discussions internationales préliminaires privaient en conscience les Arabes Palestiniens de leur Droit à l''auto-détermination. (8) (9)

L’État Juif a été mis formellement en place à la Knesset, via la loi État-nation de 2018 qui réserve les droits nationaux aux seuls Juifs.

Les discussions préliminaires des grandes puissances avaient clairement mis en évidence la nécessité technique de ''transferts'' de populations. Mais le problème avait été laissé de côté sans que les Grandes Puissances lui aient apporté de solution honorable. D'où le nettoyage ethnique brutal post 1948 par lequel environ 800.000 Palestiniens ont été chassés d'Israël vers la Jordanie, Gaza, Liban, Syrie, etc. tandis que des juifs ''de remplacement'' étaient importés d'Irak, du Maroc, etc (8) (9)

Mais là n'est pas la fin de l'histoire :

°°°°°°°°°°

SLOGAN : '' ANTISIONISME = ANTISEMITISME '''

Nos politiques (et jusqu'au Président) ont repris ce slogan ambigu et donc absurde : « l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme » (16) L'appel de 127 universitaires Juifs (17) pour ne pas soutenir la proposition de résolution assimilant antisionisme et antisémitisme n'a pas été retenue par notre Président. Il a préféré suivre la voix amicale des lobbies transnationaux plutôt que d'écouter les Français qui l'avaient élu !

> A mon sens, il y a Sionisme, Sionisme , et Sionisme

> le Sionisme Religieux Chrétien est, en têtes, le plus important. Il est antisémite de par sa finalité, mais son discours contribue à générer des actions politiques aux USA, qui ''l'enveloppent'' de milliards de dollars pour Israël, de veto à l'ONU, etc (10) Ce Sionisme n'a pas encore atteint son objectif : anticiper la seconde venue du Christ, qui, selon eux, contraindrait les Juifs à devoir choisir : ou se convertir au christianisme, ou finir en enfer... Tout le monde semble tolérer cet antisémitisme-là !

> le Sionisme Politique Juif de Theodor Herzl a été satisfait par la résolution 181 de l'ONU et par la proclamation d'indépendance de 1948 de l’État d'Israël. Ce Sionisme-là a atteint son but, validé par la communauté internationale. Il n'y a pas lieu de le contester.

Le seul point d'interrogation reste la définition de la frontière de l’État d'Israël, qui n'est toujours pas définie à ce jour. La seule explication logique qui me vient à l'idée serai leur attente du résultat du Néo-Sionisme religieux Juif.

> Le Neo-Sionisme religieux Juif quant à lui revendique plus de territoires, par annexions ''de fait'' (sans passer par la case ONU) via le politique. Le périmètre dont ils parlent est le plus souvent celui de ''Eretz Israël''. C'est un terme religieux, dont le périmètre varie selon l' époque ou l'interlocuteur. (14) Ces périmètres intègrent tout ou partie de la Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est, du Liban, etc. Certains revendiquent directement bien davantage : du torrent d'Égypte au grand fleuve Euphrate. (Genèse 15:18)

Le fait est qu'Israël a décidé (c'est son droit) de ne pas définir ses frontières ! Ben Gourion expliquait : « si nous avions une constitution, nous devrions définir les frontières de notre pays. (...) Là où arrivera Tsahal, là sera la frontière . » (15) Ce qui est une attitude pour le moins menaçante pour les voisins, il me semble.

Ce neo-Sionisme n'a donc pas obtenu satisfaction : il s'appuie sur des textes religieux, et son expression politique est illégale du point de vue du Droit International.

De fait l'antisionisme légitime présente quatre visages :

> La critique de l'expression politique (y compris le laisser-faire) du néo-sionisme religieux Juif, contraire au Droit International.

> La critique du gouvernement de l’État d'Israël pour le non-respect du droit international et des décisions de l'ONU qu'il s'était engagé à respecter dans sa déclaration d'indépendance.

> L'antisionisme religieux de certains courants Juifs, pour des raisons théologiques.

> La critique des Sionistes Chrétiens dont le lobbying sur le politique américain semble être un élément clef, par exemple, pour le veto des USA à l' ONU en faveur de l’État d'Israël en cas de violation des règles de droit.

> La dérive du suivisme des Lobbies, par nos 'élites'

On vient de voir que notre bon Président a suivi le CRIF sur l'idée « Antisionisme = Antisémitisme » (16). A cette occasion, il a aussi affirmé vouloir « préciser et raffermir les pratiques de nos magistrats ou de nos enseignants ». Cela veut entre autres dire imposer une ''formation-formatage'' dans l'enseignement supérieur, pour une catégorie de racisme, sur la base de textes ambigus produits par le lobby transnational IHRA. (18) C'est fou !.

Aussitôt la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) alertait : « Attention, Danger » (20). Elle soulignait l'indigence de la définition de l'IHRA et la toxicité du texte, exemples compris.

Consultée, la Commission Nationale Consultative des Droits de l' Homme (CNCDH) (19) notait que la transpositions de la définition de l'IHRA est ''contraire au droit français''. En outre, le texte de l'IHRA restreint gravement la liberté d'expression reconnue en droit français.

Mais rien n'y fit. Le projet de mise en œuvre de la ''formation'' a été lancé. (21)

Le Droit Français est déjà équipé des textes nécessaires pour lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Structurellement, cette ''formation'' visant les Enseignants et les Magistrats me semble inspirée d'une 'définition' venue de l'étranger, qui passe par dessus nos lois françaises, (tout en altèrant leur esprit et en introduisant de la confusion), pour aller ''formater'' les esprits en amont. Pas n'importe quels esprits : ceux des enseignants et ceux des magistrats ; qui vont s'occuper, eux, des esprits des gens en aval. Voilà qui ressemble fort à une manipulation XXL.

En outre, il convient de souligner qu'il s'agit d'un traitement ''spécial'' pour une seule forme de racisme. Ce qui induit le risque d'émergence en réaction d'effets contre-productifs malvenus.

Un autre problème important est à analyser : comment diable une telle proposition de texte-exemples ambigus et mal ficelés de l'IHRA a-t-elle pu obtenir l'aval de l'Assemblée Nationale (en 2019) et du Sénat (en 2021) ? Il y a là une grave problématique qui reste à traiter sérieusement. Le Parlement semble avoir fonctionné là, en pratique, comme une chambre d'enregistrement !

°°°°°°°°°°

SLOGAN : « ISRAËL A LE DROIT DE SE DÉFENDRE »

Oui, bien sûr a-t-on envie d'approuver dans la foulée. Cependant, de quel Israël parle-t-on ? ''Israël-Etat'' , ou bien le ''Israël-Jacob'' ? La différence est de taille (0) :

> Israël - Etat

Les règles internationales approuvées par la France disent que l'on ne peut légitimement dire (ou suggérer) qu'une riposte est légitime qu'à certains moments, et sous certaines conditions. (1)

Le Politique Occidental honnête parlera donc de l’État d'Israël. Lequel, comme tous les autres, a le droit de se défendre (par exemple suite à l' agression armée du 07 octobre 2023), selon les règles de l'ONU. En bref, la réponse doit être nécessaire (absence d'autres modalités de résolution du conflit) et proportionnée.

Je glisse sur le point des négociations ou pseudo-négociations. En juin 2025, on dénombre 55.000 morts Palestiniens (dont 17.000 enfants) et 1.500 morts Israéliens (dont 35 enfants). Gaza a été quasi-rasé : hôpitaux, écoles, églises, mosquées, universités, infrastructures, traitement des eaux, habitations,... (22) et le nombre de journalistes tués dépasse les 200 : un record mondial de tous les temps.

La réponse israélienne est donc clairement disproportionnée. L'expression du slogan n'intègre donc pas l'idée d'un lien entre le Droit International et la réaction de l’État d' Israël. Le slogan ne peut donc pas être légitimement exprimé par un politicien français.

Dans les actions terroristes dénoncées au G7, ne sont pas mentionnées les exécutions extra-judiciaires de Palestiniens en Cisjordanie. N'est pas non plus mentionné le droit à l'autodétermination des indigènes palestiniens sous occupation : ils demandent un cessez-le-feu à Gaza, et non la Paix sur base du Droit International. C'est étonnant.

Dans ses écrits, Theodor Herzl laisse clairement entendre ce qu'il pense des politiciens des Grandes Puissances de l'époque. (7) Et je suis toujours bien d'accord avec lui aujourd'hui.

> Israël - Jacob

Là, on n'est plus dans le politique, mais dans le religieux. Et c'est comme cela que le Gouvernement d'Israël (et leurs soutiens aux USA ?) comprennent le soutien du G7 .

En effet, Israël, c'est le nouveau nom de Jacob. Et, par extension, c'est la descendance de Israël, laquelle a donné douze tribus, dont dix ont disparu avec les Assyriens. Ne restait donc que les tribus de Juda et Benjamin qui sont les Hébreux bibliques ''post-Assyriens'' : des Juifs Séfarades donc. Les Juifs Mizrahim et Ashkénaze n'ont pas de rattachement biblique à Jacob-Israël. Les termes ''Hébreux'' et ''Juifs'' ne sont donc pas équivalents, loin de là. (0)

Cependant, il est souvent considéré que, spirituellement, tous les Juifs sont des descendants de Israël-Jacob. C'est toujours du domaine du religieux.

Et la réponse du Gouvernement Israélien à l'attaque du 07 octobre se trouve parfaitement en cohérence avec les Textes religieux (BibleGateWay). En effet, le texte biblique est clair : la terre promise sera donnée, les indigènes seront dépossédés, et exterminés :

(Genèse 17:8 ) Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.

(Josué 3:10) : Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu’il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phéréziens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Yebousiens

(Deut. 20:16-17) Quant aux villes de ces peuples que l’Éternel votre Dieu vous donne en possession, vous n’y laisserez pas subsister âme qui vive. Vous exterminerez totalement pour les vouer à l’Éternel les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Yebousiens, comme l’Eternel votre Dieu vous l’a ordonné

Note : La Bible ''de Babylone''n'est pas le livre théologique que l'on croit, mais le bras religieux d'un coup politique ourdi durant l'exil des seules élites judéennes à Babylone.

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/la-bible-de-babylone-bras-261305

Par ailleurs, l'affirmation du G7 de l'importance de la protection des civils est reçue côté Israélien comme à lier à la ''terreur'' ambiante, pour laquelle la protection des civils concerne essentiellement les civils Israéliens. Voir à ce sujet le Code éthique de Tsahal de 2005. (3) En effet, leur nouveau '' principe de distinction' ' affirme que « L'État est moralement tenu d'attacher plus d'importance à éviter les blessures aux combattants de l'État qu'aux non-combattants qui ne sont pas sous le contrôle effectif de l'État, même s'ils ne sont pas impliqués dans la "terreur" » Ce principe est bien entendu complètement à l'opposé du Droit International (qui est pourtant vanté dans ''l'Esprit de IDF'' de 2001, mais qui semble ne plus concerner que les civils israéliens) (3)

°°°°°°°°°°

SLOGAN : « ISRAËL FAIT LE SALE BOULOT POUR NOUS »

Ce slogan n'est pas neuf. Ariel Sharon n'assurait-il pas ; « je me porte volontaire pour faire ce sale travail pour Israël, de tuer autant d’Arabes qu’il est nécessaire, de les déporter, de les expulser, de les brûler, de faire que le monde entier nous haïsse (…) Ce qu’un grand nombre ne comprend pas est que le sale travail du sionisme n’est pas encore terminé, de loin pas. (…) je ferai tout ce que je pourrai pour expulser les Arabes de là » (4) Ici, le Droit International, c'est un autre monde, étranger.

Ce slogan est donc bien né dans un environnement d'idée de ''nettoyage ethnique'', comme l'explique David Ben Gourion : « Nous sommes les agresseurs, et ils se défendent » Car, pour les Arabes, la Palestine « est à eux parce qu'ils y habitent, tandis que nous voulons y venir et nous y installer, et, de leur point de vue, nous voulons les déposséder de leur pays. » (5)

De nos jours, pour les élites de l'Etat d'Israël, la haine, la déshumanisation et l'appel à la destruction des gazaouis a été/est la règle. (11) Même la ministre de la justice Israélienne Ayelet Shaked avait en son temps considéré les enfants Palestiniens comme de ''petits serpents''. (13)

Comme l'avait prévu De Gaulle, la ''résistance'' des occupés s'est vue qualifiée de ''terrorisme'' ; a fortiori si des structures combattantes ont été mises en place.

Le ''nettoyage'' des Arabes palestinien (principalement musulmans et chrétiens) et leur oppression continue ont induit des actions de soutien venant d'autres contrées, qui ont en cohérence été classifiés ''terroristes.'' Si des contrées venaient soutenir, avec des moyens puissants, les populations qui luttent contre -par exemple- le néo-sionisme (ou qui venaient à menacer ce dernier, ou l'Etat qui l'héberge), ces contrées devront subir le seul sort possible : capitulation ou destruction.

C'est en ce sens, j'imagine, qu'il faut comprendre l'intervention de Friedrich Merz. (12) C'est-à-dire, laisser l’État d' Israël (et maintenant aussi les USA) ''taper'' sur l'Iran pour l'affaiblir (militairement & économiquement), ce qui 'nous' éviterait de devoir venir en renfort à l’État d'Israël le jour où un Iran puissant viendrait à l'agresser.

Reste le fait que les Grandes Puissances n'ont toujours pas affronté l'exercice du droit à l'autodétermination des Palestiniens, qui est un des éléments initiaux-centraux que ces Grandes Puissances, depuis un siècle, ont choisi, en conscience, de priver les Palestiniens. (8) (9) Espérant sans doute que ces populations accepteraient sans broncher une position subordonnée sous contrôle de l’État d'Israël. (Les sionistes de l'époque pensaient que ces populations d'agriculteurs et de bergers, ne pouvaient qu' y gagner...) (notons par ailleurs que les indigènes Palestiniens Juifs ont pu immédiatement exercer leur droit à l'autodétermination dans l'Etat d'Israël)

Revenons au ''sale boulot'' pour lequel tout se fait en totale contradiction avec le Droit International qui prévoir des négociations avec l' Iran (qui étaient en bonne voie avec les USA, qui ont coutume de les rompre quand ça leur chante) et des inspections de l'ONU (auxquelles l'Iran se conformait).

De ce fait, il semble bien que les politiciens du G7 ont accepté la ''loi du plus fort'' comme règle commune, tout en exigeant de l'Iran de se soumette ''aussi'' au droit international.

Au final, il semble bien que la porte soit à présent grande ouverte pour que chacun ne fasse que ce qui lui chante. Au besoin en avançant masqué, et faire ainsi pleinement partie du club des faux-culs.

JPCiron

°°°°°°°°°°°°° NOTES °°°°°°°°°°°°°°

(22) – Ouvrage « Un historien à Gaza » par Jean-Pierre Filiu – Les Arènes – mai 2025

« La sécheresse des statistiques, si accablantes soient-elles, peine à transmettre l'ampleur du désastre. » (p. 81)

Par ma lecture régulière de la presse israélienne, j'en savais déjà plus que le français moyen sur l'horreur du camp de concentration de Gaza. A la lecture de ce témoignage-analyse de terrain précis, soigné, mais ''vivant'' de J-P Filiu, je dois avouer avoir eu souvent la gorge nouée devant les abominations barbares infligées à cette population digne et respectable de Gaza.

Note : l'historien reverse tous les droits d'auteur de ce livre à Médecins Sans Frontières )