Cuba aide le monde : le blocus contre Cuba doit être levé !

Cuba est l'un des pays qui contribue le plus à aider le monde à combattre la pandémie de covid-19 : le petite île de 11 millions d'habitants a déjà envoyé des équipes de médecins, des médicaments, dans plus d'un quart des pays de la planète. Dans toute les Caraïbes, en Amérique Latine, mais pas seulement, du Togo à l'Italie, d'Andore aux antilles françaises en Guadeloupe ses médecins répondent présents.

Une action d'humanité d'autant plus exemplaire, que Cuba est frappé depuis des décennies par un blocus criminel mené par les Etats-Unis qui empèche les cubains d'accéder aux ressources, y compris médicales qui leurs sont nécessaires. Il y a quelques semaines Washington a ainsi racheté une entreprise européenne produisant des respirateurs pour s'assurer que Cuba ne puisse pas en acheter. Des transporteurs ont été interdits de livrer des masques frabriqués par la Chine et achetés par Cuba...

Oui Cuba aide le monde. C'est pourquoi un appel international est lancé pour appeler en signant une pétition à la léve immédiate du blocus contre Cuba.

Levée immédiate du blocus contre Cuba !

Alors que Cuba envoie des milliers de médecins dans le monde entier – y compris dans l’outre-mer français – afin de soutenir les efforts déployés contre le coronavirus, les États-Unis bloquent les livraisons d’équipement, de médicaments, d’intrants et de carburant qui sont envoyés par d’autres pays dans un geste de solidarité avec le peuple cubain.

Alors que le monde a besoin de solidarité et de coopération fraternelle, les États-Unis ont décidé d’intensifier le déplacement de troupes et de renforcer les blocus illégaux envers le Venezuela, Cuba et d’autres pays.

Alors que le monde entier applaudit le personnel médical, les héros en blouse blanche, Donald Trump demande des applaudissements pour son armée qu’il envoie aux portes du Venezuela.

Le recours à des sanctions comme instrument de politique extérieure pendant une pandémie est particulièrement inhumain et inadmissible. C’est l’esprit de coopération, de multilatéralisme et de solidarité qui devrait prévaloir dans le combat contre le Covid-19.

Le COVID-19 met en évidence les terribles contraintes liées au blocus économique imposé à Cuba par les États-Unis, contre la volonté d’une écrasante majorité d’autres pays clairement exprimée à l’ONU. Le blocus constitue un obstacle majeur à l’acquisition de médicaments, d’équipements et de matériel nécessaires à la lutte contre cette pandémie, ainsi qu’à la possibilité d’apporter et de recevoir l’aide internationale. Le blocus reste le principal obstacle au développement du pays et au bien-être des Cubains. Il s’agit d’une politique cruelle et inhumaine, moralement et politiquement inacceptable. Sous prétexte de défendre les libertés, le gouvernement Trump veut en réalité interdire et écraser toute forme d’alternative à la toxique domination mondiale du tout-profit et de l’argent-roi.

Le coronavirus est le même partout, mais la façon d’y faire face dans chaque pays est différente. La réalité à laquelle nous sommes confrontés exige de faire passer la volonté d’agir et la solidarité internationale avant l’inaction et l’égoïsme. L’humanité est la seule solution efficace : ensemble, nous pouvons réussir.C’est pourquoi nous condamnons fermement le blocus contre Cuba et exigeons sa levée immédiate.

signer la pétition en ligne : cliquez ici https://www.mesopinions.com/petition/politique/levee-blocus-contre-cuba/86410

Premiers signataires :

France

Léon Landini, ancien officier FTP-MOI, Médaille de la Résistance, officier de la Légion d’honneur, décoré par l’URSS pour faits de Résistance, président de l’Amicale Carmagnole-Liberté, président du Pôle de Renaissance Communiste en France

ancien officier FTP-MOI, Médaille de la Résistance, officier de la Légion d’honneur, décoré par l’URSS pour faits de Résistance, président de l’Amicale Carmagnole-Liberté, président du Pôle de Renaissance Communiste en France Pierre Pranchère, ancien résistant FTPF, ancien député de la Corrèze et député honoraire au Parlement européen, ancien membre du comité central du PCF (1964-1990), Croix du Combattant Volontaire de la Résistance, Croix du Combattant de la Seconde Guerre mondiale ; Institut des sciences sociales de l’Université de Moscou 1965-1966, vice-président du Pôle de Renaissance Communiste en France

ancien résistant FTPF, ancien député de la Corrèze et député honoraire au Parlement européen, ancien membre du comité central du PCF (1964-1990), Croix du Combattant Volontaire de la Résistance, Croix du Combattant de la Seconde Guerre mondiale ; Institut des sciences sociales de l’Université de Moscou 1965-1966, vice-président du Pôle de Renaissance Communiste en France Georges Gastaud, professeur agrégé de philosophie, secrétaire national du Pôle de Renaissance Communiste en France

professeur agrégé de philosophie, secrétaire national du Pôle de Renaissance Communiste en France Fadi Kassem , secrétaire national adjoint du PRCF, agrégé d’histoire

, secrétaire national adjoint du PRCF, agrégé d’histoire Charly Bouhana . Président de Cuba Si France

. Président de Cuba Si France Marie-France Fovet , professeur de philosophie

, professeur de philosophie Gaston Pellet , PRCF, membre du Bureau national de COURRIEL,ancien animateur de France Cuba-Vaucluse

, PRCF, membre du Bureau national de COURRIEL,ancien animateur de France Cuba-Vaucluse Gilliatt de Staërck , conducteur, responsable national des Jeunes pour la renaissance communiste en France

, conducteur, responsable national des Jeunes pour la renaissance communiste en France Aymeric Monville , éditeur, secrétaire de la commission internationale du Pôle de Renaissance Communiste en France

, éditeur, secrétaire de la commission internationale du Pôle de Renaissance Communiste en France Daniel Antonini , secrétaire adjoint de la commission internationale du Pôle de Renaissance Communiste en France

, secrétaire adjoint de la commission internationale du Pôle de Renaissance Communiste en France Vincent Flament , secrétaire du Comité Internationaliste de Solidarité de Classe

, secrétaire du Comité Internationaliste de Solidarité de Classe Annie Lacroix-Riz , professeur émérite d’histoire contemporaine, Paris 7, membre du comité central du PRCF

, professeur émérite d’histoire contemporaine, Paris 7, membre du comité central du PRCF Jean-Pierre Page , syndicaliste, ancien responsable du département international de la CGT

, syndicaliste, ancien responsable du département international de la CGT Bruno Guigue , enseignant

, enseignant Bruno Drweski , Enseignant-chercheur INALCO, Membre du Conseil national de l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, des Combattants pour l’Amitié, la Solidarité, la Mémoire, l’Antifascisme et la Paix).

, Enseignant-chercheur INALCO, Membre du Conseil national de l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, des Combattants pour l’Amitié, la Solidarité, la Mémoire, l’Antifascisme et la Paix). Dr Jean Michel Grangeon , médecin

, médecin Philippe Gendrault , Ph.D. Psychologue, psychanalyste

, Ph.D. Psychologue, psychanalyste Aurélien Djament , mathématicien, syndicaliste CGT au CNRS, PRCF, Lille

, mathématicien, syndicaliste CGT au CNRS, PRCF, Lille Hubert Cuilleron , professeur agrégé de mathématiques, PRCF

, professeur agrégé de mathématiques, PRCF Jean-Claude Houseaux , médecin, PRCF

, médecin, PRCF Gilda Landini-Guibert professeur agrégée d’histoire, classe exceptionnelle

professeur agrégée d’histoire, classe exceptionnelle Jean-Luc Pujo , président des Clubs “Penser la France”, rédacteur en chef de politique-actu

, président des Clubs “Penser la France”, rédacteur en chef de politique-actu Roger Martin , militant communiste (PCF, Vaucluse), écrivain

, militant communiste (PCF, Vaucluse), écrivain Jean-François Dejours , professeur de philolosophie et militant syndical

, professeur de philolosophie et militant syndical Francis Combes , poète et éditeur

, poète et éditeur Didier Olmos , membre du comité central du PRCF

, membre du comité central du PRCF André Prone , poète et essayiste

, poète et essayiste Michel Aymerich , auteur d’un récent livre sur la Chine et créateur d’un blog de coopération internationale avec les peuples qui résistent

, auteur d’un récent livre sur la Chine et créateur d’un blog de coopération internationale avec les peuples qui résistent Antoine Luci , PRCF, responsable secteur Amérique Latine, enseignant et traducteur d’espagnol, membre de Cuba coopération

, PRCF, responsable secteur Amérique Latine, enseignant et traducteur d’espagnol, membre de Cuba coopération Dominique Buisset

Robert Charvin , professeur des universités

, professeur des universités Claude Langlet , Rassemblement Communiste (RC)

, Rassemblement Communiste (RC) Michel Decourcelles , Rassemblement Communiste (RC)

, Rassemblement Communiste (RC) Saïd Bouamama , Rassemblement Communiste (RC)

, Rassemblement Communiste (RC) William Roger , Rassemblement Communiste (RC)

, Rassemblement Communiste (RC) Dominique Haquette , Rassemblement Communiste (RC)

, Rassemblement Communiste (RC) Roland Diagne , Rassemblement Communiste (RC)

, Rassemblement Communiste (RC) Fortunato Garcia Garcia , républicain espagnol (Paris)

, républicain espagnol (Paris) Rose-Marie Serrano , fille de républicain espagnol (Région parisienne)

, fille de républicain espagnol (Région parisienne) Jacques Kmieciak, journaliste, SNJ-CGT, Pas-de-Calais

se joignent, à l’international, à cette pétition :