En 1990, l’Ukraine était l’un des principaux producteurs de matériel électrique et métallurgique, d’instruments, de machines agricoles et wagons de chemin de fer en URSS, et dans certains sous-secteurs de l’industrie (tels que la production de moissonneuses-batteuses, et de pelleteuses), elle était pratiquement en situation de monopole.

Cependant, au cours des années d’indépendance, l’industrie mécanique a décliné et semble maintenant vivre ses derniers jours.

L’Ukraine a pratiquement perdu toute sa capacité de production dans les secteurs de la construction de machines de haute technologie et à forte valeur scientifique qui en étaient à leurs débuts lorsque l’URSS s’est effondrée, tels que la production de matériel informatique, d’automatisation, de robots, etc. Malheureusement, les instruments, la production d’équipements pour l’industrie légère, l’industrie alimentaire et l’agriculture ont également perdu leurs positions, cédant le marché aux fabricants étrangers.

L’un des principaux problèmes de l’industrie reste la dépréciation des actifs fixes – selon certaines données, elle est supérieure à 80 %. Mais aucune nouvelle entreprise industrielle d’importance n’a été bâtie en Ukraine.

Silos à grains et boulangeries

En janvier 2019, à la fin de sa présidence, Petro Porochenko s’est vanté à Davos que 83 nouvelles usines ont été ouvertes en Ukraine rien qu’en 2018, et que 238 usines ont été construites en 4 ans.

Cependant, la plupart des nouvelles entreprises sont ouvertes dans le secteur agricole. Dans ce secteur de l’économie, divers établissements ont été mis en service, allant d’énormes silos à grains à de petites boulangeries. Selon les experts, c’est tout à fait logique, car l’agriculture conserve son statut de segment le plus rentable de l’économie ukrainienne.

Par exemple, Mironovski Khleboproduct Agroholding a mis en service une deuxième ligne de production dans son usine de transformation (dans le cadre de la deuxième phase de construction de l’usine). Aujourd’hui, l’élevage de volaille de Vinnitsa est le plus important d’Ukraine et le deuxième d’Europe. La perspective est de devenir le plus grand élevage de volailles au monde.

Agroliga, basée à Kharkov, a ouvert une usine d’extraction d’huile avec un cycle de traitement complet, de la réception à l’emballage. L’équipement installé à l’usine permet de traiter du soja et du colza en plus des graines de tournesol. Dans les nouveaux bâtiments, on trouve un certain nombre de silos à grains.

La liste des entreprises agricoles comprend également des entreprises très inhabituelles, comme un institut de recherche privé « Institut phytosanitaire » doté d’un complexe de laboratoires modernes dans la région de Tcherkassy. Des entreprises modernes de transformation des céréales et des légumes, de production d’engrais liquides et de conditionnement de produits phytosanitaires ont été lancées dans différentes régions.

La société américaine « Burisma Group » a lancé une nouvelle unité dans la région de Kharkov sur la base d’une technologie « zéro déchet » pour l’extraction de gaz naturel connexe en encapsulant entièrement le système de collecte et d’élimination des émissions dans l’atmosphère.

En 2018, le terminal du port Olvia à Nikolayev, construit par la société lituanienne BT Invest et Eurovnechtorg, a accueilli son premier navire. L’investissement s’est élevé à 30 millions de dollars.

Allseeds Group a investi 200 millions de dollars dans une nouvelle usine d’extraction d’huile et un terminal de transbordement d’huile végétale au port Ioujny.

Le géant américain de l’agroalimentaire Cargill a été l’une des premières entreprises étrangères à ouvrir une production en Ukraine. Aujourd’hui, la société est l’un des leaders du marché ukrainien de l’huile de tournesol et se classe régulièrement parmi les dix premiers producteurs et exportateurs de céréales. Depuis 2016, l’entreprise investit dans la construction d’un terminal de transbordement dans le port Ioujny dans la région d’Odessa. En 2018, Cargill a lancé la première phase du complexe. Le montant total de l’investissement est de 150 millions de dollars.

La société américaine Bunge, l’un des plus grands négociants en céréales et producteurs d’huiles végétales du monde, est entrée en Ukraine en 2002. La marque la plus connue de Bunge sur le marché ukrainien est Oleïna. En 2018, Bunge-Ukraine a investi 180 millions de dollars dans une nouvelle usine d’extraction d’huile dans la région de Nikolayev. Le nouveau complexe comprend une usine de production d’huile végétale et un terminal de transbordement d’huile. En 2019, avec le groupe Dacsa Bunge, elle a investi 14 millions de dollars pour construire la plus grande usine de transformation du maïs du pays dans la région de Vinnitsa, avec une capacité de 300 tonnes de gruau de maïs par jour.

Mais il y a aussi de très petites usines de production, que les autorités ukrainiennes font passer pour les plus grandes réalisations. Par exemple, la première usine de frites de pommes de terre semi-finies d’Interagrosistema a été lancée dans la région de Tchernigov en 2015. L’entreprise peut traiter jusqu’à 100 000 tonnes de pommes de terre par an. Le nombre de nouveaux emplois – 50 permanents et plus d’une centaine de saisonniers (plantation, récolte et triage des pommes de terre). Et en 2016, l’usine « Scieries ukrainiennes » a été ouverte dans la région de Rovno. L’entreprise, qui a une capacité de 300 000 mètres cubes de bois par an, a créé jusqu’à… 150 emplois. Les investissements dans ce projet se sont élevés à 20 millions d’euros, et il s’est avéré être l’un des plus grands projets d’investissement dans la région de Rovno au cours de la dernière décennie.

Secteur énergétique sous tension en Ukraine

L’Ukraine indépendante a hérité de l’Union soviétique un réseau électrique centralisé dominé par des centrales nucléaires et au charbon. Le plus grand nombre de centrales de ce type a été construit dans les années 50 et 60, tandis que les centrales nucléaires ont été construites dans les années 70 et 80. Aujourd’hui, la plupart des unités de production des centrales thermiques au charbon ont depuis longtemps dépassé leur durée de vie prévue et présentent l’un des indicateurs technico-économiques et environnementaux les plus bas du monde. La plupart des centrales nucléaires ont également dépassé leur durée de vie initiale de 30 ans. Leur travail est prolongé, mais l’Ukraine ne prévoit pas de construire de nouvelles centrales électriques nucléaires.

Mais l’industrie de l’énergie verte connaît un véritable boom. Depuis 2010, date à laquelle l’Ukraine a commencé à développer les énergies renouvelables, des milliers d’investisseurs ont investi plus de 10 milliards d’euros dans l’industrie ukrainienne des énergies renouvelables. Un autre record a été établi en 2019, avec la construction de 4 505 MW de nouvelles sources d’énergies alternatives dans le pays, portant sa capacité totale à 6 779 MW.

Toutefois, ce bilan ne satisfait pas les acteurs du marché de l’énergie. La part critique de la production d’énergie renouvelable dans le système énergétique ukrainien est en augmentation, des énergies que rien n’équilibre ni ne paye. Le déficit des capacités de régulation du système énergétique ukrainien s’élève à plus de 2 000 MW, et la part de la production « verte » a déjà dépassé 13 %. Et cela signifie que le déficit va s’accroître.

Les centrales hydroélectriques sont utilisées pour réguler le fonctionnement du système électrique global. Actuellement, l’Ukraine construit la plus grande centrale hydroélectrique d’Europe – la centrale hydroélectrique du Dniestr – sur le fleuve Dniestr dans l’oblast de Tchernovtsy. La construction de la première étape de la centrale hydroélectrique du Dniestr a commencé en 1989, la première unité ayant été lancée en 2009, la deuxième en 2013 et la troisième en 2015.

La construction de la quatrième unité a commencé en 2017, et Ukrhydroenergo maintient ses plans pour l’achever en 2020, malgré les retards dans les livraisons d’équipements dus à la COVID-19. Et d’ici 2026, il est prévu d’en construire trois autres. Au total, il y aura sept unités hydroélectriques d’une capacité totale de 2 100 MW. Aujourd’hui, la capacité de production est d’un peu plus de 950 MW.

Secteur automobile en berne

Dans l’industrie automobile, la situation est plus qu’humble. Quand on parle de l’industrie automobile ukrainienne, il y a toujours une question : pourquoi les investisseurs ne viennent-ils pas en Ukraine comme dans les pays voisins ? En fait, des sociétés étrangères intéressées par la production de voitures ont visité à plusieurs reprises à la fois l’Ukraine de manière générale, et ZAZ (usine automobile de Zaporojié). Selon l’association Ukrautoprom, des négociations ont été menées avec des dizaines de constructeurs automobiles étrangers sur l’organisation de la production automobile en Ukraine au fil des années.

Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Renault, Opel, Fiat, Chrysler, Citroën, Samand, GAZ, IVECO, MAN et la plupart des constructeurs automobiles chinois ont pensé à ouvrir des usines en Ukraine. Mais ils sont tous partis dans d’autres pays, où le climat d’investissement est favorable, où les investissements sont protégés et où la position du gouvernement sur l’industrie automobile est claire et prévisible. En Ukraine, il n’y a toujours pas de conditions favorables à l’investissement. Et avec le niveau actuel de protection du marché, il n’est pas logique d’ouvrir une production automobile ici.

L’Ukraine doit donc se contenter de torsader les câbles pour les voitures étrangères. En 2016, l’usine de Fujikura a commencé à fonctionner à Lvov. L’entreprise produit des câbles pour les voitures Volkswagen. Le volume de production peut atteindre un million de câbles par semaine.

La société Karpaty a ouvert trois lignes de production pour fabriquer des pièces détachées pour les voitures Skoda. Juste des pièces de rechange ! Et dans la région de Lvov, dans le centre du district, Busk a créé une entreprise, qui se spécialise dans la fabrication d’accessoires pour les engins de terrassement. Le montant de l’investissement est de 10 millions de hryvnias.

Développement de l’industrie pharmaceutique en Ukraine

Les investissements dans l’ingénierie mécanique ne peuvent pas être comparés aux investissements dans la production de médicaments : en décembre 2018, Pharmak PJSC a ouvert une nouvelle installation de production de médicaments solides. Le projet a coûté à la société 20 millions d’euros.

En 2016, un centre de recherche et de production biopharmaceutique moderne « Biopharma » a été construit à Bielaya Tserkva. Il s’agit de la première installation de production pharmaceutique construite dans le pays à partir de zéro ces dernières années. L’entreprise a été créée aux frais – plus de 40 millions de dollars – d’investisseurs ukrainiens et étrangers dans un délai record de 15 mois. L’entreprise répond aux exigences réglementaires modernes et aux exigences des BPF (bonnes pratiques de fabrication).

La deuxième étape du centre de recherche et de production, une usine d’extraction, a été lancée en 2019. L’usine produit de l’albumine (un médicament pour rétablir et soutenir la circulation sanguine dans les plaies et les blessures), de l’immunoglobuline (protéines sanguines) et du facteur VIII (un médicament pour les patients hémophiles). La capacité de traitement est de 250 000 à 1 million de litres de plasma par an.

Métallurgie – du grand au petit

En 2008, un nouveau complexe sidérurgique, Elektrostal LLC, a été construit de toutes pièces à Kourakhovo, dans la région de Donetsk. La création d’une nouvelle fonderie de petite capacité était devenue nécessaire à cause d’une pénurie de billettes d’acier, que le laminoir de Donetsk a commencé à connaître au début de l’année 2000. Pour assurer la production de billettes coulées en continu, les actionnaires de DMPZ ont décidé en 2005 de construire un nouveau complexe sidérurgique.

Simultanément, une caractéristique distinctive et un grand avantage concurrentiel d’Elektrostal est l’utilisation de d’équipements modernes et la localisation à proximité de la centrale thermique.

En 2009, la liste des mini-aciéries ukrainiennes a été complétée par la nouvelle usine AzovElectroStal. L’usine a été reconstruite afin de fournir des pièces moulées en acier aux ateliers de construction mécanique d’Azovmash, ainsi que pour travailler avec des consommateurs tiers.

À la fin de cette même année 2009, les travaux d’une autre usine ont été achevés : TSA-Stil Group LLC a construit un complexe de fusion de l’acier d’une capacité annuelle d’environ 250 000 tonnes dans l’ancienne usine d’équipement technologique de Pavlograd.

En 2012, à Dnipropetrovsk, une nouvelle usine de four électrique à arc, Interpipe Steel, a été ouverte à l’usine de tubes de Nijnedniprovski. Il a fallu 5 ans et 700 millions de dollars pour construire l’usine, a déclaré le président ukrainien Viktor Ianukovitch, qui avait assisté à la cérémonie d’ouverture, notant que « depuis 40 ans, c’est la première usine qui a été construite de toutes pièces en utilisant les dernières technologies ».

C’est un projet clé pour Interpipe. Il a été conçu à l’époque pour remplacer les anciens fours à ciel ouvert et pour fournir à la production de tubes et de roues ses propres billettes d’acier. Sa capacité est de 1 320 millions de tonnes par an, ce qui en fait la plus grande entreprise de ce type en Europe de l’Est.

En 2016, le lancement d’une nouvelle fonderie a été solennellement annoncé. Elworthy Group Holding a mis en service la fonderie Metalit à Kirovograd, après avoir investi environ 120 millions de hryvnia dans l’entreprise. L’usine Metalit est située sur le territoire de l’usine « Red Star » qui fait partie du groupe Elworthy et a été construite sur la base d’une ancienne fonderie de l’entreprise.

Grâce à l’ouverture de l’usine, environ 190 personnes ont été employées à Kirovograd. L’usine n’a pas d’analogues en Ukraine – la nouvelle production permettra aux spécialistes de transformer le métal en fonte.

Sur la voie d’une désindustrialisation plus poussée de l’Ukraine

Comme on le sait, plus les entreprises produisent des produits à forte valeur ajoutée, plus l’économie du pays est forte et performante. En regardant la carte des nouvelles entreprises, il est facile de voir qu’il s’agit principalement d’installations de production desservant le secteur agricole et la transformation des produits agricoles. Autrement dit, l’Ukraine se prépare à devenir une « superpuissance agricole » (expression de l’ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Geoffrey Pyatt).

L’Ukraine a en fait perdu des industries de haute technologie. Par exemple, Ioujmach, une gigantesque entreprise de fusées et d’objets spatiaux, s’est trouvée au seuil de la faillite après 2014. Jusqu’en 2014, le consortium Antonov était, de l’avis général, le meilleur de l’industrie aérospatiale ukrainienne. En 2016, l’usine n’a pas produit un seul nouvel avion. Au lieu de croiseurs et de frégates, le chantier naval de Nikolayev s’est mis récemment à produire des poêles pour chauffer les soldats en première ligne dans le Donbass. Rapidement, l’usine a cessé toute activité faute de financement, et elle s’est maintenant déclarée en faillite.

En novembre de l’année dernière, Calyx Capital Advisers, une société suisse, a annoncé qu’elle allait délocaliser une usine de fabrication de panneaux de contrôle pour appareils électroménagers de Pologne vers l’Ukraine d’ici la fin de 2020. Il était prévu que l’entreprise soit située à Ivano-Frankovsk, où elle emploierait jusqu’à 1 000 travailleurs. Calyx a également prévu de commencer les travaux dans le nouveau parc industriel de Bielaya Tserkva pour construire une usine de production de pièces automobiles. Ainsi, 450 emplois allemands devaient être délocalisés en Ukraine. Un an s’est écoulé, mais aucune nouvelle de la délocalisation de l’usine n’a été entendue.

Fiodor Tikhy

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider