De la Démocratie en Israël

Avant que cet article ne soit saturé par les propagandistes habituels, je voudrais faire une simple observation :

Ce pays pratique la proportionnelle intégrale, et fait la démonstration que ce système est mauvais ! Aucune majorité apte à gouverner ne sort des urnes, ce qui conduit à des alliances avec des groupes minoritaires, et le plus souvent ultra minoritaires. C’est ainsi que des partis extrémistes d’extrême droite sont au pouvoir et imposent leurs compromis ; pourtant l’extrême droite devrait être bannie des esprits de ce pays et de la diaspora. On voit aussi des partis religieux au pouvoir, qui poussent à la colonisation croissante de la Palestine occupée depuis 1967 pour des raisons mystiques.



On peut constater aussi que ce pays vit dans une peur permanente entretenue d’une agression, alors qu’il possède une armée très puissante et totalement soutenue par les USA, tout comme son budget.

La peur est mauvaise conseillère ; mais depuis l’assassinat de Rabin par un Israélien il ne semble plus possible de réfléchir à la paix ... Ce pays tout petit est entouré de murs ; il est une sorte d’île dont on ne sort qu’en avion ou en bateau, car même les frontières théoriquement ouvertes avec la Jordanie et l’Egypte ne sont pas franchies.