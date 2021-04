De la part des États-Unis avec amour : enquête sur les crimes de guerre commis par des Américains dans le Donbass

Le fait que des Américains combattent dans les rangs de Secteur Droit [bataillon néonazi – NDLR] est connu depuis longtemps. Par exemple, il existe plusieurs articles sur ce sujet dans le Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, dans le média ukrainien TheBabel et dans le média américain Vice. Dans des interviews accordées aux publications, les combattants expliquent pourquoi ils sont venus se battre dans le Donbass : beaucoup sont motivés par l’idéologie de la suprématie blanche, certains n’aiment pas l’activité de la Russie en Ukraine, tandis que pour d’autres, la guerre est leur raison de vivre.

Nous avons à notre disposition une demande de la division criminelle du bureau des affaires internationales du département américain de la justice au bureau du procureur général ukrainien pour des informations concernant l’implication d’Américains dans des crimes de guerre dans le Donbass de 2015 à 2016.

Demande de la division criminelle du département de la justice des États-Unis, bureau des affaires internationales

En particulier, le ministère américain de la Justice se réfère au traité de 1998 sur l’assistance juridique mutuelle entre l’Ukraine et les États-Unis et demande à la partie ukrainienne de fournir des copies de tous les documents d’enquête, rapports, enregistrements, déclarations et autres informations qui pourraient aider à résoudre les crimes de guerre dans le Donbass.

À l’heure actuelle, l’enquête est menée par le bureau du procureur américain pour le district nord de l’Illinois, la division des droits de l’homme et des enquêtes de grande envergure du ministère américain de la justice, ainsi que par le FBI.

Il convient de noter que la partie américaine exige des Ukrainiens qu’ils ne divulguent pas les éléments de l’enquête. En outre, toutes les personnes impliquées dans l’enquête doivent informer l’attachée juridique du FBI, Laura Krigbaum, ou le procureur Deborah Gaynus de toutes leurs actions.

Extrait de la demande américaine

On sait que le FBI a réussi à interroger plusieurs participants au conflit du Donbass – les anciens Marines américains Quinn David Rickert, alias « Cowboy », et Santi Emilio Pirtle. Tous deux faisaient partie du groupe de volontaires « Task Force Pluto ». Rickert a notamment transmis une vidéo montrant leur commandant Craig Austin Lang en train de battre et de torturer un habitant de Novogrodovka, puis de le tuer. Selon M. Rickert, les corps des victimes ont été enterrés dans un champ près de la base du Secteur Droit. Rickert a également décrit comment Lang battait et noyait une jeune fille, tandis qu’un autre membre du groupe, l’Australien Benjamin Fisher, lui faisait des piqûres d’adrénaline pour la maintenir consciente. Tout cela a été filmé par une caméra.

Rickert est actuellement en détention à Pontiac, dans l’Illinois, aux États-Unis.

Quinn David Rickert

Santi Pirtle a également témoigné contre Lang pendant l’interrogatoire. Il a décrit comment Lang a torturé un homme russophone ligoté dans une cabine de douche, exigeant le mot de passe de son compte Facebook afin de recueillir des informations sur la milice populaire. Le passage à tabac de l’homme a également été filmé. De plus, selon Pirtle, Lang et Rickert ont recruté des Américains pour la Task Force Pluto via Facebook.

Santi Emilio Pirtle

Quant à Lang lui-même, les autorités judiciaires américaines le soupçonnent d’avoir planifié une attaque armée contre la Verkhovna Rada en 2017. En mars de la même année, M. Lang a été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Kharkov. Un fusil avec un silencieux et une boîte de munitions ont été trouvés avec lui. Cependant, par miracle, il a réussi à éviter la prison.

Plus tard, lui et son partenaire Alex Zwiefelhofer, que l’on a également vu chez Secteur Droit, se sont rendus au Sud-Soudan pour combattre les islamistes somaliens al-Shabaab (Harakat al-Shabaab al-Mujahideen), mais ont été arrêtés à la frontière par les autorités kényanes et expulsés vers les États-Unis. Puis, pour le risque et l’adrénaline, les « soldats de la fortune » ont décidé de se rendre au Venezuela pour lutter contre le gouvernement socialiste de ce pays. Mais ils avaient besoin d’argent pour mener à bien leur plan. Les mercenaires ont publié une annonce pour vendre des armes, et un couple de Floride a répondu. Le lendemain, après avoir rencontré les vendeurs, le couple a été retrouvé mort.

Un mois plus tard, Alex Zwiefelhofer a été appréhendé dans le Wisconsin. Il est actuellement en attente de jugement dans une prison de Fort Myers, en Floride.

Alex Zwiefelhofer

Craig Lang a eu plus de chance. Selon le FBI, Lang s’est rendu en Amérique du Sud pour combattre dans les rangs des rebelles dans les montagnes de Colombie, près de la frontière vénézuélienne. Puis il est retourné en Ukraine, où il a même réussi à fonder une famille.

Outre les crimes commis dans le Donbass, le ministère américain de la justice accuse Lang d’avoir tué le couple marié en Floride. L’Américain nie ces accusations.

Néanmoins, fin août 2019, le bureau du procureur fédéral de Floride a envoyé une demande d’extradition de Lang du territoire ukrainien. Et déjà en septembre 2019 au tribunal de la ville de Vinnitsa, le procureur a demandé l’arrestation de Craig Lang pour une éventuelle extradition du militaire vers le territoire des États-Unis, mais le tribunal a placé l’Américain en résidence surveillée. Selon son avocat, Dmitri Morgoun, M. Lang risque la peine de mort s’il est extradé vers son pays d’origine. Si un tribunal ukrainien décide de son expulsion vers les États-Unis, l’avocat a l’intention de la contester devant la Cour européenne des droits de l’homme [le 25 mars la cour d’appel de Kiev a confirmé l’extradition de Craig Lang prononcée le 30 octobre – NDLR].

Craig Austin Lang

Billet militaire de Craig Lang

L’ancien médecin militaire David Plaster a également attiré l’attention des forces de l’ordre américaines. En 2011, Plaster s’est installé en Ukraine. Il a combattu dans le Donbass, a aidé les soldats ukrainiens avec de la nourriture et des fournitures médicales et leur a enseigné l’anglais. Plaster s’est tellement investi en Ukraine qu’il a décidé d’y rester définitivement. David travaille maintenant comme instructeur en médecine tactique dans la Garde Nationale. Pendant son temps libre, il est président du projet bénévole « Borchtchaga sans taureaux » et directeur de cours d’anglais gratuits au « Teens Free English Speaking Club-Borchtchaga » à Kiev.

David Matthew Plaster

Dalton Kennedy était également un participant aux hostilités dans le Donbass. On ne sait pas grand-chose de lui : il a des opinions ouvertement néonazies, a servi dans le Junior Reserve Officer Training Corps de la Harnett Central High School de Benson, en Caroline du Nord, mais y a servi moins de deux mois et est déjà allé combattre en Ukraine en 2016. À l’époque, le gars avait à peine 20 ans. Cependant, le jeune homme a gardé le silence sur ce fait dans sa biographie, de toutes les manières possibles. Selon le FBI, Kennedy a planifié, avec Lang, une attaque armée contre la Verkhovna Rada d’Ukraine en 2017.

Dalton Kennedy

Un autre suspect est Brian Boyenger, un ancien tireur d’élite de la 101e division aéroportée de l’armée américaine en Irak. Dans une interview accordée à The Columbian, Boyenger a déclaré avoir passé plusieurs mois avec Lang sur la ligne de front en Ukraine : « Il s’est comporté comme un soldat discipliné et professionnel. Ce dont il était accusé m’a surpris. »

Extrait d’un film sur la chaîne de télévision TCN. À gauche : Brian Boyenger, à droite : Craig Lang

La liste des suspects est complétée par David Clement, né en 1997. Selon le FBI, Clement réside à Gainville, en Géorgie. C’est toute l’information disponible sur lui.

La simple participation de citoyens américains à des conflits à l’étranger n’est pas interdite aux États-Unis. Toutefois, en vertu de l’article 18 du code pénal américain, §244 sur les crimes de guerre, si un citoyen américain, quel que soit le lieu où il se trouve, aux États-Unis ou à l’étranger, commet un crime, il est passible d’amendes, d’une peine d’emprisonnement (à vie ou à durée déterminée) et, si le délit entraîne la mort de la victime, de la peine de mort.

Vassily Prozorov

Source : UKR-LEAKS

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider