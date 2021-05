Dean O’Brien, un photographe documentaire indépendant, qui s’est rendu à la fois en Ukraine et dans le Donbass. Dans une interview exclusive, il nous livre ses impressions sur le conflit en cours, pourquoi il a tenu à venir dans la partie du Donbass non contrôlée par l’Ukraine, ce qu’il y a vu, et pourquoi il a tenu à faire une série d’interviews axée sur les femmes dans le conflit du Donbass.

Salut Dean, peux-tu te présenter un peu ? Qui es-tu, quel âge as-tu, d’où viens-tu, quel est ton travail, et depuis combien de temps ?

J’ai 52 ans et je suis un photographe documentaire indépendant originaire de Coventry, au Royaume-Uni. Alors que je préparais mon diplôme de photographie à l’université de Coventry, je travaillais en même temps sur divers projets photographiques en Ukraine. Cela faisait plus de 10 ans que je voyageais en Ukraine. En 2014, j’ai été témoin de la façon dont le gouvernement de Kiev a été illégalement renversé lors de la révolution dite du « Maïdan », soutenue par les États-Unis pour déstabiliser l’ensemble du pays, le plongeant dans la guerre que nous connaissons aujourd’hui. J’ai vu comment l’extrême droite parvenait à intimider les gens qui parlaient russe, etc. Alors quand le conflit a commencé, j’ai naturellement voulu documenter ce qui se passait.

J’ai ensuite décidé de me rendre à l’est, à Kharkov, Slavyansk, Kramatorsk, puis Marioupol. Je voulais parler aux gens sur place et documenter l’impact du conflit sur leur vie. Je ne me suis rendu que dans des zones résidentielles et j’ai parlé à des civils. Je n’avais aucune envie de visiter les positions de l’armée ukrainienne. Pendant mon séjour, les gens me disaient de visiter « l’autre côté ». Ils avaient des parents dans le Donbass « non contrôlé par le gouvernement » et m’ont dit que je devais aller voir ce que le gouvernement ukrainien leur faisait.

Pourquoi as-tu décidé de venir dans le Donbass ?

C’était pour donner un certain équilibre à mon travail. J’avais déjà assisté à la révolution du Maïdan et j’avais maintenant besoin d’entendre les gens de « l’autre côté » de cette ligne de partage. Ceux qui ont été affectés par ce changement massif, le gouvernement légalement élu ayant été renversé. Qui étaient les gens à l’Est ? Y avait-il vraiment des Russes qui essayaient d’envahir l’Ukraine ? Je devais entendre leur version de l’histoire. Et surtout, garder l’esprit ouvert.

J’avais lu tellement d’articles contradictoires sur ce qui se passait là-bas, que la seule solution était de venir et de voir par moi-même. Pour voir ce qui se passait vraiment. J’avais entendu dire qu’il n’y avait pas de nourriture dans les magasins, que les rues étaient pleines de soldats russes. On m’avait dit que les gens étaient emprisonnés. Que les rues étaient dangereuses. Je devais donc venir. Rien de tout cela ne s’est avéré exact.

Les bars et les cafés étaient tous ouverts. Les supermarchés avaient tous de la nourriture. Il n’y avait pas de soldats russes, seulement des volontaires qui sont des hommes et des femmes de la région. Les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, comme se rendre au travail, etc. Le soir, les gens sont assis sur des bancs et jouent aux échecs, les adolescents envoient des SMS sur leur téléphone et écoutent de la musique. La vie est donc plutôt normale dans le centre-ville. Jusqu’à ce que le crépuscule arrive et que vous puissiez entendre le boum des bombardements au loin. Alors vous vous rappelez où vous êtes.

Quand tu es arrivé dans le Donbass, qu’as-tu vu et qu’est-ce qui t’a le plus impressionné ?

Je me suis rendu dans le Donbass en mai 2019. C’était un bon moment pour venir. Il y avait le défilé du jour de la Victoire et celui du jour de la République également. J’ai réussi à rencontrer et à parler avec les gens dans la rue et à avoir un sentiment général de ce qui se passait. Les gens étaient heureux et contents que j’aie fait tout ce chemin depuis le Royaume-Uni pour entendre leur version de l’histoire.

J’ai été très impressionné par la propreté des rues. Pratiquement aucun graffiti. Le fait que, malgré la guerre, les gens étaient heureux. Ils n’ont jamais parlé de vengeance, seulement de désir de paix. Ils ont cependant clairement indiqué qu’ils n’étaient pas prêts à abandonner leur nouvelle république et à réintégrer l’Ukraine contrôlée par le gouvernement. Ce n’est pas sur la table des négociations.

Ton voyage dans le Donbass a-t-il changé ta façon de voir le conflit, pourquoi et comment ?

Bien sûr. Ma vie n’allait plus être la même après cette visite. Elle m’a vraiment ouvert les yeux sur la façon dont les médias contrôlent ce que nous pensons et comment nous pensons. Une fois que j’ai été dans le Donbass, j’ai su qu’il ne me serait plus jamais possible de retourner dans l’Ukraine contrôlée par le gouvernement.

J’ai aussi été récemment informé que j’avais été placé sur le site Internet ironiquement nommé « Soldat de la paix » (Mirotvorets). Cela m’a confirmé qu’ils n’aiment pas les reportages objectifs. Je suis maintenant sur leur liste avec de nombreux autres photojournalistes et correspondants. Mais en toute honnêteté, c’est un petit prix à payer pour faire sortir la vérité sur ce conflit.

En tant qu’occidental, comment évalues-tu le travail de la mission de l’OSCE dans le Donbass, et l’attitude de l’Occident vis-à-vis du conflit en général ?

D’après ce que je comprends, l’OSCE rapporte ce qu’il lui convient de rapporter. Rien d’autre.

Quant aux Occidentaux, il serait juste de dire que la majorité des gens ici ne sont même pas conscients qu’il y a un conflit en cours. Il n’est presque jamais évoqué. Mais ceux qui ont entendu parler du conflit croient que la Russie a envahi l’Ukraine, simplement parce que c’est le message que les médias occidentaux leur envoient. Les médias omettent de mentionner que l’Occident a organisé le coup d’État qui a fait basculer l’Ukraine dans la guerre civile et a renversé le gouvernement légalement élu. C’est ce qui a déclenché tout cela. C’est ainsi que l’Ukraine est devenue le pays dévasté que nous connaissons aujourd’hui.

Comment les médias de ton pays couvrent-ils le conflit du Donbass, et y a-t-il des différences entre ce qu’ils disent et ce que tu as vu de tes propres yeux ? Comment évalues-tu le travail des médias de ton pays d’origine sur le conflit du Donbass ?

La couverture du conflit dans le Donbass par les médias de mon propre pays est pratiquement inexistante. En fait, de nombreuses personnes au Royaume-Uni ne savent pas qu’un conflit est toujours en cours. Ils n’en ont pris conscience que récemment, lorsque les médias ont commencé à mentionner le renforcement des troupes russes à la frontière ukrainienne. Mais avant cela, tout le monde pensait que le conflit était terminé depuis longtemps.

La plupart des correspondants des médias occidentaux sont basés à Kiev et ne présentent qu’un seul point de vue. Au mieux, ce sont des reportages partiaux et paresseux.

Tu as réalisé une série d’interviews de femmes dans le Donbass. Pourquoi une telle attention portée aux femmes, alors que la plupart des journalistes se concentrent sur les soldats ?

C’est une bonne question. Quand les gens parlent de guerre, ils pensent automatiquement aux hommes. Mais j’ai étudié l’histoire soviétique et je sais que les femmes ont joué un rôle considérable dans la Grande Guerre patriotique. J’ai vu les nuances entre cette guerre et le conflit actuel dans le Donbass. Elles étaient conductrices de chars, tireuses d’élite, infirmières et remplissaient de nombreux autres rôles vitaux. Lorsque je suis arrivé dans le Donbass, j’étais déjà conscient du travail que toi et d’autres femmes comme Katerina Katina faisiez. Aller directement sur les positions de première ligne pour faire des rapports et faire preuve d’une incroyable bravoure. Ce n’est pas quelque chose que les gens ont l’habitude de voir.

Je pense qu’il est essentiel que nous reconnaissions le rôle que jouent les femmes dans les conflits. Pas seulement en tant que correspondantes ou soldats, mais aussi en tant que « femmes ». Elles doivent tenir le coup, tant sur le plan émotionnel que physique. J’ai constaté que les mères sont souvent les premières à descendre dans la rue pour protester, enterrer leurs enfants, essayer de trouver de l’argent pour la nourriture et maintenir la cohésion de la famille. Je voulais approfondir cette question et leur donner une certaine reconnaissance.

J’ai lu des articles sur Anna (Zviozdotchka), qui a combattu dans le Donbass, et j’ai réussi à l’interviewer à Moscou l’année dernière. C’était une véritable enfant de la guerre. J’ai ensuite réussi à interviewer de nombreuses autres femmes qui n’étaient pas seulement des correspondantes ou des combattantes, mais certaines ont été victimes de la guerre et ont perdu des membres, comme Anna Tuv et Lilia Nikon.

Que voudrais-tu dire aux personnes qui croient que la Russie a envahi l’Ukraine, qui crient à la propagande russe lorsque certains journalistes dénoncent les crimes de guerre de l’armée ukrainienne, et qui croient le récit occidental sur le conflit du Donbass en général ?

Les gens doivent prendre conscience de la façon dont les médias contrôlent l’information et créent des récits pour contrôler leur façon de penser. C’est assez simple quand on comprend comment fonctionnent les médias grand public. En Occident, les médias semblent obsédés par la Russie et les gens semblent aveugles à ce qui se passe réellement.

Au moins, aujourd’hui, avec ce que beaucoup appellent les « nouveaux médias » (l’alternative aux « anciens médias grand public »), les gens cherchent sur les réseaux sociaux pour obtenir une vision plus équilibrée des événements. Les médias ne sont plus un « magasin fermé ». Les gens recherchent des sources d’information alternatives pour obtenir une opinion plus impartiale. L’avenir des médias traditionnels touche à sa fin.

Quels sont tes prochains projets de travail dans le Donbass ?

Comme beaucoup d’autres correspondants, je n’ai pas pu retourner dans le Donbass en raison des restrictions de voyage imposées par le Covid, mais dès que les restrictions commenceront à être levées, j’y retournerai dès que possible.

Je veux poursuivre mes projets de photographie et voyager davantage dans le Donbass, dans les zones les plus durement touchées. Pour parler aux personnes qui subissent des bombardements quotidiens. Leurs histoires doivent être documentées et partagées.

Mais même lorsque je ne suis pas dans le Donbass, je travaille très étroitement avec des correspondants de confiance (comme toi) sur le terrain. Je partage leurs rapports sur les réseaux sociaux afin de faire passer le message à un public plus large. Les gens se réveillent à la vérité et le fait de pouvoir partager des images et des vidéos via les réseaux sociaux les aide à voir ce qui se passe réellement dans le Donbass.

Je travaille également sur un petit livre de photos auto-édité intitulé « Shots From Donbass », qui sera une collection d’images de ma visite dans le Donbass en mai 2019.

Interview faite par Christelle Néant

