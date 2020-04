Debunking - RFE-RL fait passer des drones ukrainiens largueurs de grenades pour ceux de la RPD

Le 19 avril 2020 RFE-RL (Radio Free Europe – Radio Liberty), a publié sur son mur Twitter une vidéo affirmant que les « séparatistes pro-russes » du Donbass utilisent des drones largueurs de grenades, contenant des images indiquées comme venant de plusieurs chaînes YouTube de la RPD (République Populaire de Donetsk). Le problème c’est que ces images ne montrent pas des drones de la RPD mais bien des drones ukrainiens larguant leurs engins de mort sur des positions de la RPD et de la RPL (République Populaire de Lougansk). Debunking.

Analyse de la vidéo de RFE-RL et sources réelles des images de drones de la « RPD »

Voici ce qu’on peut lire sur le Tweet de RFE-RL publié le 19 avril 2020 :

« Les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine disposent d’une nouvelle arme : des drones grand public personnalisés, utilisés pour larguer des grenades sur les tranchées du gouvernement ukrainien. »

Viennent alors une série de vidéos marquées comme venant de chaînes YouTube de la RPD, et attribuées à des drones de la république qui auraient largué des grenades sur des positions ukrainiennes.

Or, sur plusieurs extraits on reconnaît clairement le logo de la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu).

Le problème c’est que la représentation de la RPD au sein du CCCC n’est pas là pour montrer les faits d’armes de la milice populaire de la république. Elle est là pour dénoncer les violations du cessez-le-feu et crimes de guerre de l’armée ukrainienne. Et les seules images de drones de ce type qu’elle publie sont celles de drones ukrainiens abattus par la milice populaire de la RPD (après qu’ils ont commis leurs méfaits le plus souvent) !!!

Nous avons retrouvé grâce à cela deux des vidéos dont sont extraites ces images. La première vidéo apparaît à 6 secondes dans la vidéo de RFE-RL :

Et la deuxième vidéo apparaît à 14 secondes :

Les deux vidéos datent du 22 octobre 2018 ! Vous parlez d’une « nouvelle arme », ces vidéos datent d’il y a un an et demi !

Les drones de la « RPD » sont des drones ukrainiens

Les deux vidéos indiquent clairement que ces drones sont ceux de l’armée ukrainienne. Et pour le prouver je vais utiliser la première vidéo.

Car celle-ci n’a pas été postée que par la RPD, elle l’a été aussi par la RPL, qui a indiqué que le drone a largué sa grenade sur des positions, situées près de Nijneye Lozovoye, un village du district de Debaltsevo. Or ce village est sur le territoire de la RPD !

Les positions sur lesquelles ce drone largue des grenades ne sont donc absolument pas celles de l’armée ukrainienne mais celles de la milice populaire ! Ce qui prouve bien que ce drone de guerre est un drone ukrainien et pas du tout un drone de la RPD !

RFE-RL essaye donc de faire passer un drone ukrainien largueur de grenades, pour un drone de la RPD, et d’attribuer à la République Populaire les méthodes terroristes de l’armée ukrainienne ! C’est ce qui s’appelle un magnifique exemple de propagande, et non du journalisme.

L’armée ukrainienne utilise des drones largueurs de grenades

La vidéo se poursuit après avec un « volontaire » ukrainien expliquant que les républiques populaires utilisent des drones types Phantom, financés par de généreux sponsors. Or, comme le prouve le drone abattu à Yassinovataya dimanche 19 avril au matin par la milice populaire de la RPD, c’est typiquement ce type de drone que l’armée ukrainienne utilise pour larguer ses engins explosifs.

Capture d’écran de la vidéo de RFE-RL :

Photo de la milice populaire du drone abattu le 19 avril 2020 :

Un drone qui avait pour cible une église de Yassinovataya, en pleine fête de Pâques ! Prouvant s’il en était besoin qu’il n’y a rien de sacré pour l’armée ukrainienne. Après avoir bombardé une mosquée le jour de l’Aïd el-fitr, voilà que l’armée ukrainienne voulait faire un carnage dans une église au moment de Pâques !

Puis à partir de 2’04 dans la vidéo on nous dit que l’armée ukrainienne a essayé de transformer des drones grand public en armes, mais un témoin anonyme (ben tiens donc comme c’est pratique) affirme que les vols ont été infructueux, que leur drone a été abattu et qu’ils ont abandonné.

Miroslava, 25 ans, qui a été tuée à Chirokaya Balka le 9 avril 2020 par un drone de l’armée ukrainienne qui a largué des grenades sur la maison où elle se trouvait, sera ravie de savoir que l’armée ukrainienne a soi-disant abandonné très vite de telles méthodes, qui sont pourtant utilisées depuis des années par elle !!!!

En juillet 2018 j’avais pu filmer sur les positions de la milice populaire de la RPD à Sakhanka une de ces grenades VOG que les drones ukrainiens larguent régulièrement ! Celle-ci n’avait heureusement pas explosé, ce qui avait sauvé les soldats de la RPD qui se trouvaient là.

Or, entre juillet 2018 et avril 2020, plus d’un an et demi s’est écoulé, et ces méthodes sont toujours utilisées par l’armée ukrainienne ! En août 2019, Alexandre Sladkov, le reporter russe, avait photographié un engin explosif largué par un drone ukrainien.

Ce qui prouve que ce que raconte ce témoin anonyme est un mensonge éhonté. L’armée ukrainienne n’a absolument pas abandonné l’usage des drones largueurs de grenades, bien au contraire ! Elle les utilise de manière constante et pas seulement contre les cibles militaires comme le prouve la mort de Miroslava début avril !

Les médias ukrainiens vantent l’usage de drones « bricolés » par l’armée ukrainienne

D’ailleurs un article d’Ukrinform de février 2019 dit clairement que dès le début de la guerre dans le Donbass, « les forces armées ukrainiennes ont ressenti un besoin aigu de drones », que des drones civils ont été achetés et adaptés pour devenir des engins de guerre. Comment ? Voici le paragraphe où ils l’expliquent et sa traduction.

« Il suffisait de mettre une grenade avec un anneau allongé dans un verre et de fixer cette « bombe » dans le support pour caméra d’un drone grand public. Cette « wunderwaffe » décollait et prenait position, par exemple, au-dessus de l’entrée d’un blindage ennemi. Et au bon moment, l’opérateur du drone libérait le support de la caméra, le verre tombait, s’écrasait, la grenade explosait, et les ennemis, s’ils avaient de la chance, se plaignaient aux propagandistes russes de « l’arme secrète des Ukrops ». »

Oups. Voilà qu’un organe de propagande ukrainien contredit l’organe de propagande américain pro-ukrainien. Ça fait désordre. Et cela montre surtout que RFE-RL essaye de cacher les méthodes terroristes de l’Ukraine en accusant le camp ennemi de ce que l’armée ukrainienne fait, et ce en utilisant même des images de drones ukrainiens en les faisant passer pour des images de drones de la RPD !

Cela s’appelle de la propagande, du fake, de la falsification totale de l’information, ainsi que du faux et usage de faux. Et cela montre à quel point « l’information » fournie par ce « média » sur ce qui se passe dans le Donbass n’est que de la propagande de bas étage. D’ailleurs dans mon rapport de situation du 18 avril 2020 j’avais démystifié un article du même média concernant la couverture de l’épidémie de coronavirus dans le Donbass. Ce qui montre que ces pratiques de falsification y sont monnaie courante.

Christelle Néant

