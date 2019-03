Cette semaine est arrivée en République Populaire de Donetsk (RPD) une délégation constituée de Gunnar Lindemann, député du parlement de Berlin, et de Patrick Poppel, membre de l’organisation publique « Institut de Sourovov » à Vienne. Les deux hommes sont venus à Donetsk afin de se familiariser avec la situation socio-économique et humanitaire de la République, et de discuter des domaines potentiels de coopération.

Photo : DAN

Le 27 février, lors de la conférence presse organisée pendant leur visite, Gunnar Lindemann a soutenu l’idée de créer un tribunal international pour juger les crimes de Petro Porochenko (le président ukrainien).

« Je suis venu en RPD et en RPL pour me familiariser avec la situation, parce que des élections sont à l’ordre du jour en Ukraine et que la situation sur la ligne de front s’aggrave chaque jour, le nombre d’attaques de la part de l’Ukraine a augmenté. C’est la tactique de Porochenko, et il veut gagner les élections. Je crois qu’il est nécessaire de créer un tribunal international qui punira et condamnera les crimes de guerre de Porochenko », a déclaré le politicien.

M. Lindemann a ajouté que le tribunal devrait comprendre des avocats hautement qualifiés de tous les pays européens. Au tribunal devront être soumis des documents prouvant les violations commises par les autorités ukrainiennes contre les habitants de la région et les crimes de guerre du régime de Porochenko.

« Pour que le tribunal soit impartial, il faut que les actions militaires s’arrêtent et que la paix revienne dans le Donbass », a-t-il ajouté.

M. Lindemann a également souligné la nécessité pour l’Union européenne de reconnaître les documents de la RPD.

« Actuellement, les documents de la RPD ne sont pas reconnus en Europe, j’ai déjà soulevé ce problème au Parlement de Berlin, mais jusqu’à présent il n’y a pas de solution. Je promets que je continuerai à travailler sur cette question à l’avenir, et l’Europe vous reconnaîtra certainement comme un État démocratique et indépendant », a déclaré M. Lindemann.

Il a également ajouté qu’il prévoyait d’organiser des échanges entre étudiants de la RPD et de la République fédérale d’Allemagne afin d’établir un dialogue plus approfondi et de résoudre les problèmes.

De son côté, Patrick Poppel, membre de l’organisation publique autrichienne « Institut de Souvorov », a ajouté que la RPD est un État démocratique pleinement formé.

« En Europe, nous devons reconnaître qu’il existe un État indépendant avec sa propre constitution, des organismes gouvernementaux. Et tout est opérationnel, tout fonctionne. Dans notre institut, nous faisons tout notre possible pour que l’information arrive en Europe. Il n’est plus possible de nier l’existence d’un État souverain », a-t-il noté.

Souhaitons que ces personnes soient entendues en Europe.

Christelle Néant

