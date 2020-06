Le 16 juin 2020, le chef de la RPD (République Populaire de Donetsk), Denis Pouchiline, a répondu à de nombreuses questions lors d’une ligne directe avec les citoyens de la République. Si beaucoup de questions concernaient la politique intérieure de la RPD, d’autres portaient sur l’intégration avec la fédération de Russie, la guerre malheureusement toujours en cours, et la fermeture des frontières à cause du coronavirus.

L’intégration de la RPD avec la fédération de Russie

Si en 2020, la RPD a célébré pour la première fois la Journée de la Russie au niveau gouvernemental, et que le drapeau russe a été hissé un peu partout sur le territoire de la République, beaucoup d’habitants ont demandé quand la République Populaire de Donetsk rejoindra la fédération de Russie.

« En 2013-2014, quand nous avons vu tout ce qui se passait à Kiev, sur le Maïdan, quand nous avons vu la hargne de gens aux idées incompréhensibles, qui trouvaient normal de se couvrir de tatouages de symboles fascistes, qui étaient prêts à marcher encore et encore sous les bannières du Reich, pour nous c’était vraiment une provocation. Nous avons compris que nous n’étions pas sur le même chemin que cette Ukraine. Nous comprenons parfaitement que nous devons faire nos choix, et nous les avons faits. Le Donbass a toujours été russe. Nous sommes des Russes. Et maintenant, si nous parlons de la question de savoir quand nous rejoindrons la fédération de Russie, la réponse est : on ne peut pas rejoindre un pays dont nous faisons déjà partie intégrante », a déclaré le chef de l’État.

Denis Pouchiline s’est ensuite adressé au modérateur qui animait la ligne directe, afin de lui prouver que la RPD est déjà intégrée à la fédération de Russie.

« Par exemple, quelle monnaie avez-vous dans votre portefeuille ? », a demandé le chef de la RPD.

Le modérateur lui a alors répondu qu’il contenait des roubles russes. Denis Pouchiline a alors poursuivi sa démonstration.

« Dans quelle langue nos enfants apprennent-ils [à l’école] ? », a poursuivi le chef de l’État.

« En russe », lui a répondu le modérateur.

« Où avons-nous obtenu la certification de nos université ? En fédération de Russie. C’est avec la fédération de Russie que nous synchronisons notre législation. Nous participons à divers forums internationaux en fédération de Russie. Enfin, quel est votre passeport ? », a ajouté Denis Pouchiline.

Comme déjà près de 100 000 habitants de la RPD, le modérateur a répondu posséder un passeport russe.

« Je vais vous parler d’un autre événement important. C’est la participation de tous ceux qui ont obtenu un passeport russe au vote sur les amendements à la Constitution [de la fédération de Russie]. J’ai eu l’occasion de m’adresser officiellement à la Commission Électorale Centrale (CEC) de la fédération de Russie et j’ai reçu une réponse officielle sur la manière dont nos citoyens peuvent participer à ce processus. Je pense donc que tout est clair. Lorsque nous sortons dans la rue, quels sont les drapeaux que nous voyons ? » a déclaré le chef de l’État.

Cette année, la présence massive de drapeaux russes partout en RPD a été remarquée, et le modérateur a répondu au chef de l’État que ce sont ces drapeaux que l’on voit dehors.

« Pour nous, je pense que c’est déjà assez clair. La seule chose qui mérite d’être soulignée est que vous et moi, afin de défendre notre droit d’être Russes et de nous sentir Russes, nous devons défendre ce droit les armes à la main. C’est comme ça. Mais c’est notre choix conscient. C’est tout, point final ! », a conclu Denis Pouchiline.

La guerre sans fin du Donbass

De manière logique, la guerre qui frappe le Donbass depuis maintenant six ans et ne semble pas vouloir se terminer, fait partie des questions que les habitants de la RPD ont posé à Denis Pouchiline.

Victor Volodko, un habitant du village de Spartak, qui est régulièrement bombardé par l’armée ukrainienne, et dont la maison a été touchée plusieurs fois, a demandé au chef de l’État quand la guerre prendra fin. Une question à laquelle malheureusement personne ne peut répondre.

« C’est une bonne question. Nous avons bien vu ce qui s’est passé… Porochenko est parti, beaucoup de gens espéraient que la situation allait changer. Il [Zelensky] est arrivé sur des slogans de paix, il promettait la paix. C’est ma conviction profonde qui explique pourquoi beaucoup de gens ont voté pour lui. Il a triché. Hélas, nous avons vu que la situation s’est aggravée en termes quantitatifs. Si à l’époque de Porochenko, il y avait des bombardements avec des armes lourdes en moyenne trois fois par jour, sous Zelensky c’est cinq fois par jour. Si nous considérons que durant la dernière année du règne de Porochenko, quatre civils sont morts et 55 ont été blessés, durant l’année de règne de Zelensky, six civils ont été tués et 73 ont été blessés, dont tout récemment cinq enfants, » a déclaré Denis Pouchiline.

Une aggravation de la situation qui, couplée au déploiement massif d’armes lourdes qui a été détecté côté ukrainien fin mai, explique pourquoi la milice populaire de la RPD avait été mise en état d’alerte maximum, et autorisée à répondre aux tirs des soldats ukrainiens. Si depuis, la diminution des bombardements a justifié de baisser le niveau d’alerte de la milice populaire de la RPD, Denis Pouchiline a néanmoins déclaré que l’autorisation des tirs de réponse a été maintenue.

Le chef de l’État a aussi abordé le problème des négociations, qui faute d’être constructives, empêchent la guerre de prendre fin.

« Vous savez, ce n’est pas seulement une guerre maintenant, c’est aussi un processus de négociation compliqué. Nous voyons certaines provocations ici et là. Je veux dire, il n’y a même pas un soupçon de désir de paix. C’est très difficile pour nos négociateurs. D’autre part, pour beaucoup de gens, tout devient évident. Le plus important est que cela soit le cas pour les pays garants – la France, l’Allemagne, qui devraient et auraient dû influencer l’Ukraine. Nous n’entendons les bonnes déclarations politiques, la bonne réaction pour rétablir la paix que de la part de la fédération de Russie. Seule la Russie, à part nous, est intéressée par le rétablissement de la paix. Malheureusement, tous les autres participants à ce processus complexe de négociation, de confrontation géopolitique, comme vous pouvez le dire, personne n’est intéressé par la stabilisation complète de la situation, afin que les bombardements cessent. Nous avons donc beaucoup de travail à faire ici. En tout état de cause, nous comptons beaucoup sur la réponse adéquate de nos troupes en cas de menace, » a conclu Denis Pouchiline.

La ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova a ensuite détaillé la manière dont l’Ukraine sabotait les négociations, en donnant l’exemple récent du blocage des discussions concernant l’ouverture de couloirs humanitaires sur les points de passage de la ligne de front, et de la déclaration d’un des représentants ukrainiens sur le fait que les accords de Minsk seraient non-contraignants.

« Nous avons déjà communiqué notre position à la partie ukrainienne à plusieurs reprises et nos propositions pour l’organisation de ces couloirs humanitaires. La première fois, c’était le 8 mai. Mais, malheureusement, aucune réponse n’a été donnée jusqu’à présent. Lors de ces réunions, qui se déroulent désormais au format vidéoconférence, l’Ukraine quitte tout simplement le débat sur ce sujet, sous n’importe quel prétexte. La dernière fois, le 10 juin, ça a même été pour des raisons techniques, ils auraient eu une coupure de communication. Nous ne voyons donc malheureusement pas encore le côté constructif. Et littéralement, lors de la dernière réunion, un représentant ukrainien a exprimé des doutes quant au fait que le Paquet de mesures soit un document contraignant. Par conséquent, il a également mis en doute le caractère contraignant de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU approuvant le Paquet de mesures. Et de manière générale, depuis cinq ans, toute la communauté internationale parle du fait que c’est le seul et irremplaçable moyen de règlement pacifique du conflit. Mais, malheureusement, au bout de cinq ans, nous entendons soudain de telles thèses du côté ukrainien. Nous espérons qu’une pression appropriée sera exercée et que leur position changera pour les prochaines négociations, » a déclaré Natalia Nikonorova.

Situation concernant l’épidémie de coronavirus en Ukraine

Et puisque le sujet des couloirs humanitaires a été abordé, le chef de l’État s’est expliqué sur le fait que la RPD n’a toujours pas ouvert les points de passage de la ligne de front de son côté, lorsque l’Ukraine l’a fait le 10 juin.

« La question est simple : nous n’avons pas le droit d’ouvrir complètement les frontières avec l’Ukraine. Nous n’avons pas le droit de risquer la vie de nos citoyens. Pourquoi ? Parce que la situation concernant le coronavirus en Ukraine soulève beaucoup de questions et d’inquiétudes. Depuis le 11 juin, des records négatifs y ont lieu jour après jour. Il y a 700 à 800 malades de plus chaque jour, des dizaines de personnes qui meurent. Il n’est donc pas dans notre droit de nous contenter d’ouvrir les frontières maintenant. Ce serait une erreur très grave de la part du gouvernement que de prendre de telles mesures », a ajouté Denis Pouchiline.

Le chef de la RPD a ensuite précisé le mécanisme qui a été proposé lors des discussions du groupe de contact, à savoir un système de listes de personnes autorisées à franchir la ligne de front, mais qui seraient immédiatement mises en quarantaine pour deux semaines une fois arrivées sur le territoire de la République. Natalia Nikonorova a ensuite précisé les catégories de personnes pouvant prétendre à l’inscription sur ces listes, à savoir les personnes qui ont besoin de soins médicaux, de rejoindre leur famille afin de prendre soin de leurs proches, et autres situations de crises.

Et si en Ukraine la situation avec le coronavirus est trop mauvaise pour envisager l’ouverture de la frontière, en Russie la dynamique d’évolution de l’épidémie est positive, ce qui devrait permettre de rouvrir bientôt la frontière. Dans un premier temps seuls les habitants dotés du passeport russe pourront franchir la frontière. Ce qui leur permettra d’aller voter pour les amendements à la constitution russe, du 25 juin au 1er juillet, dans l’un des 12 bureaux de vote qui leur sont dédiés dans la région de Rostov-sur-le-Don.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider