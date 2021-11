Denis Pouchiline : La RPD ne laissera pas l’Ukraine appliquer le scénario croate dans le Donbass

Le 11 novembre 2021, le chef de la RPD (République Populaire de Donetsk), Denis Pouchiline, a répondu aux questions de citoyens et de journalistes, sur la vie quotidienne et l’évolution de la guerre dans le Donbass, lors d’une grande interview diffusée en direct sur la chaîne TK Union.

Après des questions sur la réparation des routes de la RPD, et le développement de l’industrie du pays, Denis Pouchiline a répondu à plusieurs questions concernant l’évolution du conflit du Donbass et les négociations. Il a tout d’abord tenu à déclarer que la RPD fera tout pour empêcher l’Ukraine d’appliquer le scénario croate dans le Donbass.

« Ce n’est une nouvelle pour personne que l’Ukraine n’était pas prête à remplir ses obligations et ne le fait toujours pas. Mais la situation est encore compliquée par le manque de scrupules avec lequel ils continuent à agir. En plus de l’escalade militaire sur la ligne de contact, nous avons récemment assisté à un certain nombre de provocations assez graves. En fait, des précédents dangereux auxquels les pays garants et la Mission de l’OSCE auraient dû réagir plus activement », a noté le chef de la République.

Il a rappelé l’enlèvement par la partie ukrainienne du représentant de la RPL au sein du CCCC, Andreï Kossiak, et l’absence de réaction des observateurs de l’OSCE et des pays garants, l’Allemagne et la France, ainsi que plusieurs tentatives de l’Ukraine de faire exploser une installation de stockage de pétrole à Donetsk, la capture du village de Staromarievka et l’utilisation de drones Bayraktars par Kiev.

« Quels sont leurs objectifs et que veulent-ils obtenir ? Tout est évident pour nous concernant l’Ukraine. Pour notre part, nous faisons tout, et même plus, pour résoudre la situation de manière diplomatique », a déclaré le chef de l’État.

Selon lui, Kiev tente de déformer la situation lors des négociations de Minsk afin d’entraîner la fédération de Russie, qui est l’un des pays garants, dans le conflit interne à l’Ukraine. Le chef de la RPD a souligné que l’Ukraine avait toujours rêvé de répéter le scénario croate dans le Donbass et les officiels ukrainiens en ont ouvertement parlé plus d’une fois.

« Notre tâche est d’empêcher cela. Jamais et en aucun cas », a souligné Denis Pouchiline.

Le représentant de la RPD en France, Hubert Fayard a interrogé Denis Pouchiline sur la possibilité d’organiser une nouvelle réunion au Format Normandie, avant de transmettre aux habitants du Donbass les mots de soutien de dizaines de milliers de Français. Le chef de la RPD a rappelé que la principale plateforme de négociation n’était pas le Format Normandie, mais la plateforme de Minsk.

« C’est le processus de négociation de Minsk, où il y a les différentes parties au conflit. Des décisions y ont été prises, mais l’Ukraine ne les a pas appliquées. Mon avis : pourquoi se rencontrer ? Mettons en œuvre ce qui a été énoncé, puis fixons les prochaines tâches. Et nous aurions pu aller de l’avant de cette façon. Mais non. Que fait l’Ukraine ? Elle bloque, en fait, deux formats maintenant – à la fois le Format Normandie par son inaction et le format principal de Minsk. Par sa désinvolture, son impudence et son cynisme. C’est exactement ce que nos négociateurs voient maintenant », a déclaré Denis Pouchiline.

Une position identique à celle de la Russie, qui a rappelé par la voix de Sergueï Lavrov, puis par celle de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, que Moscou ne participerait pas à une réunion sans but clair, sans avancée du côté ukrainien, vide de sens et inutile visant juste à faire croire que le Format Normandie fonctionne encore.

Le chef de la RPD a aussi tenu à remercier les Français qui soutiennent le peuple du Donbass et ne sont pas influencés par la propagande des médias occidentaux.

Christelle Néant

