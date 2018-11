Denis Pouchiline : Nous ne pensons pas que l’Occident est prêt à nous reconnaître

Le 14 novembre 2018, le chef de la République Populaire de Donetsk (RPD) nouvellement élu, Denis Pouchiline, a donné une conférence de presse à propos des élections, de la situation militaire, des accords de Minsk et des relations internationales.

Parallèlement aux élections en RPD, des élections ont eu lieu en RPL. En RPL, Léonid Passetchnik l’a emporté avec une majorité de voix. Les républiques envisagent-elles une coopération encore plus étroite à l’avenir ?

Je l’espère. Ce processus est déjà en cours. En ce qui concerne le rapprochement, l’élimination des obstacles inutiles pour nos citoyens, il s’agit à la fois de la circulation des citoyens et de la vie économique, pour les entrepreneurs. Par conséquent, Léonid Passetchnik et moi-même avons déjà prévu de supprimer complètement les douanes, de supprimer toutes les frontières. Il s’agit, bien entendu, de la synchronisation de la législation, du cadre législatif, des processus de réconciliation dans le domaine militaire et de la coopération dans d’autres domaines qui aideront la RPD et la RPL à être plus proches.

Aujourd’hui, beaucoup de temps et d’attention sont consacrés au développement de l’économie de la république, à l’amélioration de la vie et du bien-être de nos citoyens, mais la guerre n’est pas encore terminée. Quelle est la situation actuelle sur la ligne de front ?

Malheureusement, d’après les informations que je reçois quotidiennement, on peut dire que l’Ukraine commet et commettra encore des provocations sur la ligne de contact. Il y a des bombardements, des destructions d’infrastructures, malheureusement aussi, des blessés et des morts parmi les civils. Il s’agit d’un conflit de longue durée de manière générale. L’Ukraine n’abandonnera pas ses actions provocatrices.

Par conséquent, il faut régler de nombreux points à Minsk. Il faut chercher des opportunités d’atteindre les pays occidentaux, les États-Unis, la France, l’Allemagne – les pays garants de la mise en œuvre des accords de Minsk. Pour qu’ils fassent pression comme il se doit sur l’Ukraine, sur Kiev. Il existe de tels mécanismes. Pour que l’Ukraine commence à remplir ses obligations, au moins, en respectant le cessez-le-feu, le retrait du matériel. Malheureusement, pour le moment, ce ne sont que des intentions. À regret, je ne peux pas dire que la guerre prendra fin demain et que l’Ukraine cessera ses bombardements.

Êtes-vous prêt, pour la paix, à vous asseoir à la table de négociation avec Petro Porochenko, et comment les dernières élections en RPD renforcent notre position dans le cadre des négociations ?

En ce qui concerne la table des négociations, en tant que négociateur, j’ai déjà participé à des négociations avec les représentants ukrainiens, et c’est dans l’intérêt du monde entier que nous le faisons. Bien sûr, toutes les questions qui sont discutées et liées à la sécurité de nos citoyens sont des priorités. Néanmoins, je vois du sabotage de la part de l’Ukraine. Je l’ai vu précédemment, et je continue de le voir maintenant, parce que j’ai toute l’information sur ce qui se passe là-bas. Je vois aussi de la part de l’Ukraine un ralentissement du processus, une diversion vers des questions secondaires et inutiles.

Malheureusement, il n’y a aucun espoir que le comportement de l’Ukraine change dans un avenir proche. Je pense que la plate-forme de Minsk est la plus importante pour nous. C’est la seule plateforme internationale où nos représentants sont entendus. Et même si ce n’était pas avantageux pour l’Ukraine de prétendre que nous n’existons pas. Nous existons. Et de plus en plus de gens le sauront.

Tchesnakov a qualifié les résultats des élections en RPD de victoire pour l’électorat pro-russe et les forces politiques pro-russes. Comment pouvez-vous commenter cette déclaration ? Et êtes-vous d’accord avec lui, ou non ?

En 2014, nous avons déterminé notre objectif. Et ce taux de participation, que les résidents de la RPD ont montré, a clairement prouvé que les autorités ont choisi et sont sur la bonne voie. Et cet objectif va vers la fédération de Russie. Il est très difficile de ne pas être d’accord avec la déclaration de Tchesnakov.

L’UE et les États-Unis ont appelé au boycott des élections. Elles ont quand même eu lieu. Y a-t-il une chance que les pays de l’UE reconnaissent nos élections ?

La réponse est qu’il y a eu des tentatives de la part de l’Ukraine et des pays occidentaux de perturber les élections, de les boycotter. Même l’ambassade américaine a appelé à le faire. Comme cela s’est manifesté de la part de l’Ukraine, à commencer par l’intimidation des membres de la commission électorale centrale, les branches locales. Je vous dirai que ces mesures des pays occidentaux n’ont pas été couronnées de succès. Les élections ont eu lieu. Et le taux de participation a été très élevé. Je peux honnêtement dire que nous ne nous attendions même pas à un taux de participation aussi élevé.

Selon les prévisions les plus optimistes, nous nous attendions à 60, voire un maximum de 70 %. Mais nos compatriotes se sont avérés être des citoyens encore plus engagés. Néanmoins, nous ne nous attendons pas et ne nous faisons pas d’illusions quant à la reconnaissance par les pays occidentaux. Parce que c’est une question très difficile pour les pays occidentaux en termes de reconnaissance de culpabilité, parce qu’ils soutiennent l’Ukraine. En fait, si les pays occidentaux reconnaissaient nos élections, ils nous concéderaient une certaine légitimité, en tant que républiques. En conséquence, ils se retrouveraient coupables de bombardements, de destructions, et quelque part même dans du génocide de la population du Donbass.

Bien sûr, leur rhétorique à l’égard de la Russie deviendrait tout simplement injustifiée, les sanctions devraient être levées dès que possible et les auteurs de ces actes auraient été recherchés. Mais dire que l’Occident est prêt pour cela, nous ne le pensons pas. Par conséquent, nous ne nous attendions pas à être reconnus par les pays occidentaux.

Dans le même temps, un grand nombre d’observateurs internationaux, de 14 pays, sont venus. Ils ont pu vérifier la transparence des élections. L’aspect démocratique de tous les processus qui ont lieu dans la république. C’est vraiment important. Mais le plus important est le choix de notre peuple. C’est un fait notable, qui montre que nous allons dans la bonne direction, que nous avons choisi la bonne voie. C’est la chose la plus importante pour nous.

