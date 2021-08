Dès que les autorités ukrainiennes actuelles n’auront plus le soutien des Américains ou que celui-ci sera considérablement affaibli, le régime de Kiev sera condamné, tout s’écroulera en Ukraine comme ça s’est écroulé en Afghanistan, et il y aura alors une forte probabilité que ce ne soit même pas un printemps russe, mais un été russe, déclare Denis Pouchiline, le chef de la RPD (République Populaire de Donetsk), lors d’une interview accordée à Ukraina.ru.

Denis Vladimirovitch, sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens ukrainiens tentent d’appliquer à l’Ukraine la situation de la fuite des Américains d’Afghanistan et de la fuite ultérieure du gouvernement afghan pro-américain. De nombreux patriotes ukrainiens craignent que si les États-Unis refusent de soutenir le régime de Kiev, une guerre de tous contre tous éclate en Ukraine, qui se terminera par la désintégration du pays. Que pensez-vous de cela ?

Il y a, bien sûr, une analogie. Le régime ukrainien actuel, comme le précédent, ne survit que grâce au soutien américain, à la fois politique et financier. Sans les Américains, il n’y aurait pas eu de coup d’État en 2014, pas de guerre dans le Donbass, pas de nationalisme rampant, pas d’oppression de la population russophone et pas de projet « anti-Russie ».

L’opposition ukrainienne est brutalement réprimée, la répression politique se poursuit sans relâche, les prisonniers politiques continuent d’être emprisonnés, les médias indésirables sont fermés et des milliers de citoyens ont quitté le pays pour des raisons politiques ces dernières années.

N’oublions pas la répression du printemps russe dans la quasi-totalité de la Novorussie.

Bien sûr. Mais la répression ne signifie pas que les millions de citoyens qui ne sont pas d’accord avec le coup d’État et les politiques de Kiev ont changé leurs préférences politiques. Dès qu’il n’y aura plus de soutien américain, ou qu’il sera considérablement affaibli, le régime de Kiev sera condamné, et il y aura alors une forte possibilité non pas d’un printemps russe, mais d’un été russe.

Les Afghans ont sans aucun doute perçu le gouvernement fantoche pro-américain comme une occupation…

Pour l’ensemble du territoire d’Odessa à Kharkov et certaines parties du Donbass sous contrôle ukrainien, le régime de Zelensky est un régime d’occupation. Les politiciens de Kiev n’agissent pas dans l’intérêt de l’Ukraine et de ses citoyens, qui espéraient la paix promise lors des élections, mais dans celui de l’Occident.

N’oubliez pas non plus les oligarques. S’il n’y avait pas l’ambassade américaine à Kiev, ils auraient fait la guerre aux autorités officielles de Kiev depuis longtemps. Rappelons comment les Américains ont convoqué Kolomoïski en 2015 et l’ont forcé à renoncer à son combat contre Porochenko en le menaçant de sanctions.

Un exemple récent. Les Américains ont récemment ordonné à Avakov de quitter son poste de ministre de l’Intérieur et il s’est exilé volontairement en Italie. Mais pouvez-vous imaginer que s’il n’y avait pas les Américains, Kolomoïski refuserait de combattre Porochenko et Avakov démissionnerait ? Bien sûr que non.

Le régime actuel de Kiev tombera donc dès que les Américains retireront leur soutien. Tout va s’écrouler en Ukraine comme ça s’est écroulé en Afghanistan.

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider