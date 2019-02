Des équipements militaires américains donnés aux FAU volés à Lvov

Les enquêteurs du département de la DBR de Lvov (Bureau d’Enquête d’État) ont établi qu’un vol de pièces d’équipement militaires américaines a eu lieu dans l’entrepôt de l’une des unités de l’armée ukrainienne. Le montant du larcin se monte à plus de 4,5 millions de hryvnias (soit environ 170 000 dollars).

D’après le rapport de la DBR, les pièces d’équipement auraient été volées en novembre 2018. Il s’agirait de sept lunettes thermiques de marque ARCHER, et huit optiques de vision nocturne, qui avaient été données à l’Ukraine par le gouvernement américain, dans le cadre de son programme d’assistance militaire.

D’après les enquêteurs, le vol serait due à la négligence de l’officier en charge de cet entrepôt militaire, qui n’aurait pas assuré correctement l’enregistrement et la sécurité du précieux chargement.

L’officier est accusé d’avoir commis une infraction pénale en vertu du 3e paragraphe de l’article 425 du code pénal ukrainien, à savoir « attitude négligente d’un fonctionnaire militaire pendant le service, qui a conduit à de graves conséquences commises pendant une période spéciale » [la loi martiale dans le cas présent NDLR].

Le suspect a été placé en détention provisoire pour 60 jours le temps de l’enquête. Actuellement, les enquêteurs du DBR essayent de retrouver les pièces d’équipement militaire volées. Au vu de leur prix, il ne fait aucun doute qu’elles ont été revendues.

La seule question qui reste en suspens est : à qui ? Du fait que la corruption est endémique et le niveau des salaires très bas en Ukraine, il était sûr et certain que ces matériels hors de prix allaient être volés, puis certainement revendus.

Depuis l’éclatement du conflit dans le Donbass, beaucoup d’officiers ukrainiens arrondissent leurs fins de mois en vendant (y compris aux Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk – RPD et RPL) les armes et véhicules de leur unité. Des Kalachnikovs aux mortiers, en passant par les systèmes anti-aériens Igla, et même des drones, tout se vend contre monnaie sonnante et trébuchante !

Encore récemment, en janvier 2019, de grandes quantités d’armes ont disparu des stocks ukrainiens dans la région de Kirovograd : 400 roquettes antichars RPG-22, 200 obus de 122 mm pour obusier D-30, 458 roquettes de RPG-7, et 1980 grenades antichars OG-15 VM. Des hauts gradés ukrainiens ont marqué ces munitions comme ayant été utilisées dans le Donbass pour les rayer les listes.

En réalité, ces obus, roquettes et grenades ont très certainement été revendus pour le plus grand bénéfice des officiers qui ont organisé ce vol.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir dit aux Américains que donner des armes à l’Ukraine n’aboutirait qu’à armer au choix les milices néo-nazies (qui ont les moyens de payer pour ce genre d’équipement), ou la RPD et la RPL.

Autant dire qu’il y a une chance non négligeable que les fameux missiles antichars Javelins vendus en grande pompe à l’Ukraine atterrissent un jour entre les mains des milices populaires de la RPD et de la RPL, et finissent désossés à Moscou pour analyse.

Voilà ce qui arrive quand on arme un pays où la corruption est reine, et qu’on entretient cette corruption pour pouvoir garder la main sur le pays en question. À un moment, ça se termine en gabegie…

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider