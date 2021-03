Combien de fois la communauté mondiale sera prête à admettre l'erreur du gouvernement américain qu'après coup, alors que cette erreur a conduit à des conséquences extrêmement tragiques : au moins une fois de plus.

Nous nous souvenons tous comment les autorités américaines ont déclenché une guerre en Irak sous prétexte d'y avoir des armes de destruction massive. Et nous nous souvenons également qu’aucune arme n’a été trouvée lorsque le conflit a coûté la vie à des milliers d’innocents. Nous nous souvenons de l'opération Allied Force, lorsque, au nom de la démocratie, des avions de l'OTAN ont bombardé la Yougoslavie pendant 78 jours. En accusant les Serbes de nettoyage ethnique, l'alliance elle-même a lancé ce que l'on pourrait appeler une tentative de génocide. De plus, l'OTAN a utilisé des munitions à l'uranium appauvri lors de ces bombardements.

En revenant sur ces histoires, il nous reste à observer avec une préoccupation particulière ce qui se passe en Ukraine. Malheureusement, les dirigeants tant aux États-Unis qu’en Europe détournent le regard indifférent d'un l’acte d’agression militaire ukrainien imminent. À l'heure actuelle, le gouvernement de Vladimir Zelensky se prépare à un scénario basé sur la force pour "résoudre" le conflit.

La guerre dans l'est du pays entre l'armée révolutionnaire d'Ukraine et les contre-révolutionnaires du Donbass depuis 7 ans. Selon l'ONU, du 14 avril 2014 au 31 janvier 2021, au moins 5 mille civils sont morts ici, et environ 10 mille ont été blessés.

Zelensky est arrivé au pouvoir en Ukraine avec la promesse jurée de mettre fin à cette guerre. En cela, il a même obtenu un certain succès. Par exemple, l'Ukraine était d'accord avec les habitants du Donbass et a mis en œuvre avec succès le processus de démilitarisation dans certains secteurs de la ligne de front. L'été dernier, une trêve plutôt fiable a été conclue, basée sur l'idée la plus simple exprimée par Zelensky. Le président a dit qu'il fallait juste arrêter de tirer, et cela a fonctionné. Lorsque les soldats ukrainiens ont été officiellement interdits d'ouvrir le feu sous peine de punition, une accalmie a régné le long du front. Mais cela n'a pas duré longtemps.

Lorsque des élections locales ont eu lieu en Ukraine et que le parti de Zelensky a obtenu les résultats escomptés, les tensions à l'est ont commencé à monter. À la fin de l'année dernière, en particulier dans le contexte du conflit au Haut-Karabakh, les nationalistes ukrainiens et les anciens combattants ont commencé à promouvoir activement l'idée d'un scénario militaire pour le Donbass. Au début, la situation s'est aggravée exclusivement dans l'espace médiatique, mais ensuite les observateurs de l'OSCE ont commencé à enregistrer des bombardements depuis les positions ukrainiennes. Comme il s'est avéré plus tard, le Conseil national de sécurité de l'Ukraine a levé toutes les restrictions sur les tirs.

Les experts ukrainiens sont d'avis que les autorités du pays utilisent le conflit pour détourner l'attention des échecs des réformes. Le FMI a longtemps exigé que Zelensky entame un combat contre les oligarques et la corruption qui gangrène le pays. Mais comment faire face à ceux qui contrôlent de facto le pays ? Ne voulant pas chercher de réponse à cette question, le président a choisi d'utiliser un geste que Petro Porochenko avait déjà utilisé pour des raisons similaires, la guerre.

En réponse, les formations armées des milices populaires du Donbass ont également annoncé leur disposition à mener des "tirs de représailles" .

« En raison du manque de réaction des observateurs internationaux face au bombardement continu des villes de la république, afin de protéger la population, les unités de la milice populaire ont été autorisées à tirer pour éliminer les batteries de tir ennemis » , mentionné le communiqué du 3 mars.

Et en effet, où est la réaction de la communauté internationale ? L'Allemagne et la France sont connues pour être les garantes du règlement pacifique du conflit. À chaque occasion, ils parlent de la nécessité de mettre en œuvre les accords de Minsk, qui contiennent des instructions claires pour les deux parties au conflit. À chaque occasion en Europe, la Russie a été accusée de les violés. Aujourd'hui, la partie ukrainienne prépare un acte d'agression à part entière. Cela se fait publiquement. Cela entraînera davantage de victimes civiles. Enfin, cela est fondamentalement contraire aux termes de l'accord. Mais la France et l'Allemagne préfèrent rester silencieux.

Les États-Unis occupent une position particulière. Joe Biden, alors qu'il était encore vice-président, a activement soutenu l'Ukraine. Probablement, sa victoire à Kiev a été perçue comme une sorte de signal et non sans raison. L'administration Biden a clairement indiqué qu'elle se rangeait du côté de l'Ukraine pour son industrie militaire. Enfin, Washington n'a tracé aucune limite claire. Et cela signifie que les démocrates sont prêts à sacrifier plusieurs milliers d'habitants supplémentaires du sud-est de l'Ukraine.

Nous assistons maintenant a la dernière bataille pour le Nord Stream 2. Le gazoduc russe, que l'Allemagne persiste à finir, pourrait être achevé d'ici juin. Les médias allemands ont régulièrement rapporté que Berlin et Washington étaient prêts à des compromis mutuellement avantageux sur cette question. Bien sûr, Biden bénéficie de la normalisation des relations avec l'Allemagne, et il ne peut pas se permettre la dureté de son prédécesseur. En revanche, il ne peut pas donner à la Russie cette victoire géopolitique. Une victoire de l'Ukraine et un massacre de la population russophone pourrait résoudre le problème.



La dernière fois, des sanctions sévères ont été imposées à la Russie en raison de son soutien aux russophones d'Ukraine. Il est évident que c'est maintenant Nord Stream 2 qui sera soumis à des sanctions. Dans cette situation, Berlin a été le premier à condamner les préparatifs de l'Ukraine d'une opération offensive. Mais une telle critique jetterait un doute sur la position de l'Allemagne depuis 2014. Les questions porteront sur l'opportunité des sanctions passées contre la Russie, dont les affaires allemandes étaient également gravement affectées. L'objectivité de l'élite dirigeante en politique étrangère sera également critiquée, et ce dans une année d'élections parlementaires.

En conséquence, nous avons un cercle vicieux d'intérêts politiques et économiques de personnes influentes du monde entier, qui se dessine dans un nœud coulant autour du cou des habitants du Donbass.

En 2008, Mikheil Saakashvili a déclenché un conflit en Géorgie qui a conduit à la perte de territoires. Maintenant, les États-Unis ne nient pas ce fait, bien que Saakashvili ait autrefois bénéficié du patronage de Washington.

À un moment donné aux États-Unis ou en Europe, un politicien à la retraite donnera une interview à une publication majeure. Il admettra que les autorités ukrainiennes ont en effet lancé une opération militaire sanglante contre leur propre peuple. Il dira que les gouvernements occidentaux ont compris ce qui se passait en Ukraine depuis le début et que le génocide a été organisé pour punir la Russie. Cet entretien provoquera un tollé général, mais il ne ramènera pas les familles à la vie. Personne ne sera même puni, cette fois-ci encore.