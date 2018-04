Des partisans du Patriarcat de Kiev s’emparent d’une autre église du Patriarcat de Moscou

Des représentants de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kiev non reconnue (UOC-KP) ont saisi un temple appartenant à l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou (UOC-MP) dans le village de Ptichya dans la région de Rovno. Cela a été rapporté mardi par le service de presse du diocèse de Rovno.

« Nous sommes tristes d'apprendre qu'après la levée officielle de la saisie de l'église de la Sainte Dormition dans le village de Ptichya, dans le district de Doubensky, le soir du 2 avril, les partisans du Patriarcat de Kiev se sont emparés de l'église par la force », dit le rapport. « Vers 23 h 50, des voitures avec des combattants d'Aïdar et d'Azov [bataillons néo-nazis] sont arrivés à l'église et avec leur aide, les partisans ont, en quelques minutes, poussé les représentants de la communauté de l'UOC-MP hors du temple, en les menaçant avec des armes. »



Selon le diocèse, deux escadrons de police étaient de service sur les lieux, mais ils ne sont pas intervenus pour empêcher cette expropriation sauvage.



Depuis le coup d’État de 2014 en Ukraine, la confrontation entre l'Église orthodoxe ukrainienne du Patriarche de Moscou et les schismatiques du Patriarcat de Kiev, qui sont soutenus par des nationalistes radicaux, s'est intensifiée dans le pays. Les attaques contre les représentants de l'UOC-MP, ainsi que les profanations et les tentatives de destruction des églises du Patriarcat de Moscou sont devenues régulières.



Ainsi, depuis le début de 2018, il a déjà eu plus de dix cas de ce genre. Les temples des régions d'Odessa, de Soumy, de Kirovograd et de la capitale ukrainienne ont souffert de l'action de ces vandales.



