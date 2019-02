Des radicaux menacent d’enlever le fils d’un prêtre de l’UOC-MP

En Transcarpatie (région nord-ouest de l’Ukraine), des ultra-nationalistes ukrainiens ont menacé d’enlever le fils d’un prêtre de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou (Église canonique, appelée UOC-MP) et de prendre de force plusieurs églises s’il opposait au transfert de sa paroisse vers l’Église schismatique récemment avalisée par Constantinople (qui est d’ailleurs toujours la seule à avoir reconnu cette pseudo-Église, plusieurs Églises importantes comme celle d’Antioche, celle de Serbie et celle de Russie ont dénoncé cette mascarade politico-religieuse).

Les faits ont eu lieu dans le village de Yassinia. Le Père Vitali Kremen a été menacé par des ultra-nationalistes soutenant les schismatiques, après que ces derniers aient pris de force l’église de St Georges le Victorieux qui se trouve dans le village.

Car voler une église ne leur suffit pas. Ils veulent voler les trois autres églises qui se trouvent dans ce district, ce à quoi le Père Vitali essaye de s’opposer. Alors les ultra-nationalistes menacent de s’en prendre à son fils, de l’enlever pour le forcer à transférer sa paroisse à l’Église schismatique.

La situation est d’autant plus dangereuse pour ce district qu’il est situé à la frontière entre la Transcarpatie et l’oblast d’Ivano-Frankovsk, qui est avec Lvov l’un des berceaux des collaborateurs des Nazis et des néo-nazis ukrainiens.

Si dans d’autres zones de Transcarpatie les attaques contre des églises ont pu être repoussées, ici les ultra-nationalistes ukrainiens peuvent bénéficier rapidement de renforts venant de la région voisine.

Bien sûr une pseudo-réunion de paroissiens a été organisée pour voter le transfert de la paroisse vers la nouvelle Église, sauf que :

1) le transfert a été annoncé avant que la réunion n’ait eu lieu,

2) que le transfert n’a pas été annoncé vers la nouvelle Église d’Ukraine mais vers l’UOC-KP (l’une des deux Églises schismatiques qui a fusionné pour donner la nouvelle Église avalisée par Constantinople),

3) que lors de la réunion, environ 70 personnes étaient présentes pour voter, dont un paquet de figurants qui ne vivent même pas dans le village, ou qui n’y vivent plus depuis des années, alors que la paroisse compte seulement 15 à 20 personnes qui viennent régulièrement à l’église et qui sont restées fidèles au Père Vitali et l’UOC-MP,

4) et que le militant le plus ardent du transfert de la paroisse est un catholique qui voulait « jeter le prêtre de Moscou » hors du village !

« Il ne s’agit même pas de s’emparer du temple, mais de semer la discorde, de menacer les gens de licenciements, de brûler les maisons, de voler leurs affaires, » dit le père Vitali.

Mais à part ça dans les médias ukrainiens, ces « transitions » (en fait des vols) de paroisses d’une Église vers l’autre sont présentées comme « pacifiques et amicales ». L’Ukraine a beau prétendre se décommuniser, ses médias pondent une propagande digne de la Pravda soviétique !

Depuis l’octroi du tomos d’autocéphalie à l’Ukraine, chaque jour qui passe amène son lot de nouvelles plus ignobles les unes que les autres concernant la situation religieuse dans le pays, et celle qui nous est parvenue hier de Transcarpatie montre bien que le surnom de mafia en soutane que j’avais accolée précédemment au Patriarcat de Constantinople et à la pseudo-Église qu’elle a créée avec les schismatiques en Ukraine, leur va comme un gant.

Car je cherche encore ce qu’il y a de spirituel ou de religieux à menacer d’enlever un enfant pour obliger son père, qui est prêtre de l’Église orthodoxe canonique à renier sa foi et ses valeurs pour rejoindre une pseudo-Église constituée de schismatiques non repentis, et dont le Patriarche d’honneur à vie, Philarète, déclare que le peuple du Donbass doit payer par son sang et ses souffrances le fait d’avoir osé demander la fédéralisation de l’Ukraine !

Après avoir frappé des prêtres et des paroissiens pour s’emparer d’églises par la force, voilà que les schismatiques ukrainiens, aidés par les groupuscules ultra-nationalistes et néo-nazis passent aux menaces d’enlèvement sur enfant ! Des méthodes dignes de la mafia !

Malheureusement je doute que l’on ait déjà touché le fond de l’ignominie de ces gens qui osent prétendre au titre d’Église, et il faut s’attendre à de nouvelles horreurs sanglantes dans les mois qui viennent.

C’est bien à une guerre de religion que nous assistons en Ukraine, et l’Occident et ses médias ferment les yeux, se rendant coupables de complicité des crimes qui y sont commis.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider