Des représentants de la RPD et de la RPL rencontrent un député de l’APCE à Minsk

Le 15 décembre 2019, Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Donetsk (RPD), Vladislav Deïnego, le ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Lougansk (RPL), et Rodion Mirochnik, représentant de la RPL au sein du groupe de contact, ont rencontré à Minsk Ulrich Oehme, député de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) et chef du Comité de la coopération économique, du développement et de la santé de la faction Alternative pour l’Allemagne du Bundestag.

Lors du point presse qui a suivi la réunion, ses participants ont brièvement présenté les principaux sujets qui étaient à l’ordre du jour. En particulier, M. Oehme a noté qu’à l’heure actuelle, l’APCE souhaite étudier de manière approfondie la situation dans le Donbass sur base d’informations fiables afin de préparer des propositions justes et pertinentes pour résoudre le conflit. C’est pourquoi cette réunion a été organisée avec des représentants des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk.

« Nous souhaitons dresser un tableau complet de ce qui se passe dans la région afin de développer notre position », a déclaré Ulrich Oehme.

Il a souligné que la réunion du 15 décembre à Minsk était une réunion de travail et qu’il en a informé ses contacts de l’Ambassadeur d’Ukraine en Allemagne.

La ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, a remercié les représentants de l’APCE, les autorités et les médiateurs biélorusses pour l’occasion qui lui a été donnée de participer à une telle réunion, au cours de laquelle il a été possible de discuter d’un certain nombre de questions importantes.

« Nous sommes reconnaissants aux autorités biélorusses d’avoir fourni une plate-forme neutre pour nos négociations. Y compris pour notre réunion d’aujourd’hui », a déclaré Natalia Nikonorova.

En particulier, ont été soulevé les problèmes de la protection et la garantie des droits de l’homme dans le Donbass, la situation concernant le processus de Minsk, ainsi que les résultats de la récente réunion au Format Normandie. En outre, la ministre des Affaires étrangères de la RPD a salué l’intérêt des représentants européens à obtenir des informations objectives sur la situation actuelle dans le Donbass.

« Au cours de la réunion, nous avons discuté d’autres mesures de coopération possibles pour informer objectivement toutes les structures qui ont un impact sur le déroulement des négociations de paix », a déclaré Natalia Nikonorova.

La ministre a aussi attiré l’attention sur l’importance d’organiser des réunions avec des représentants officiels des autorités européennes et des organisations internationales, car il est nécessaire de leur faire parvenir des informations fiables sur ce qui se passe dans le Donbass.

« Jusqu’à présent, la communauté internationale recevait toutes les informations sur la manière dont le processus de résolution du conflit dans le Donbass était mené d’une seule partie – Kiev. Aujourd’hui, la justice a prévalu, et la deuxième partie, nos républiques ont eu l’occasion de transmettre à l’Europe leur position et leurs points de vue sur ce qui se passe », a déclaré Natalia Nikonorova.

« Notre réunion a lieu après le sommet au Format Normandie, nous considérons qu’il est extrêmement important qu’il n’y ait pas de monopole sur la fourniture d’informations. Nous espérons pouvoir élargir les contacts avec les membres des structures européennes pour faire connaître notre position », a déclaré Rodion Mirochnik.

Le ministre des Affaires étrangères de la RPL, Vladislav Deïnego a aussi expliqué la position des deux républiques concernant le sujet récurrent de l’introduction de casques bleus dans le Donbass.

« Nous avons laissé la question de l’introduction des casques bleus pour les prochaines réunions. Mais notre position est la suivante : la mission des casques bleus ne peut pas être la solution à nos problèmes. Les variantes que l’Ukraine propose pour bloquer les frontières avec la Russie mènent vers un blocus du Donbass », a-t-il déclaré.

Le représentant de la RPL au sein des groupes de contact a expliqué pourquoi la réunion a eu lieu à Minsk, et exprimé l’espoir que d’autres auront lieu dans des villes européennes.

« Nous négocions depuis plusieurs années avec le Groupe de contact dans la capitale biélorusse. Minsk se présente comme une plate-forme de négociation. Et elle accueille nos discussions. Mais nous espérons que de telles réunions se tiendront également dans des villes européennes », a déclaré Rodion Mirochnik.

À l’issue de la réunion d’information, M. Oehme s’est déclaré prêt à aborder les thèmes discutés lors de la réunion à Minsk lors de la prochaine session de l’APCE en janvier 2020.

Cette réunion à Minsk est un premier pas positif pour permettre de briser le blocus informationnel concernant le Donbass, et j’espère que d’autres réunions, avec plus de représentants européens seront organisées dans un avenir proche, afin d’améliorer la compréhension de la situation au sein des organisations européennes et occidentales en général.

Christelle Néant

