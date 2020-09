Des symboles ukrainiens trouvés sur les membres d’un groupe paramilitaire arrêtés en Biélorussie

Alors qu’Alexandre Loukachenko rencontrait Vladimir Poutine aujourd’hui à Sotchi, la Biélorussie a annoncé l’arrestation de six membres d’un groupe paramilitaire s’entraînant dans la forêt dans la région de Moguilev, dont certains portaient des symboles et drapeaux ukrainiens sur leurs uniformes. Une preuve de plus de l’implication de l’Ukraine dans la tentative de déstabilisation de la Biélorussie.

Après les multiples preuves de l’implication du SBU, et même de certains agents de la CIA basés en Ukraine dans l’arrestation de 33 Russes en Biélorussie fin juillet 2020, de nouvelles informations viennent confirmer la participation de Kiev dans la déstabilisation de la situation à Minsk après les élections présidentielles.

En effet, après l’arrestation en août en Biélorussie de personnes portant sur elles des porte-cartes arborant le logo du SBU et contenant des cartes de visite à l’effigie de Stepan Bandera, de nouveaux faits viennent confirmer les propos de Dmitro Iaroch, l’ancien chef de Secteur Droit (organisation néo-nazie ukrainienne), sur le fait que les néo-nazis ukrainiens ont entraîné les néo-nazis biélorusses à mener une révolution de couleur contre Loukachenko.

Aujourd’hui 14 septembre 2020, Olga Tchemodanova, Secrétaire de presse du ministère biélorusse de l’Intérieur, a en effet annoncé sur sa chaîne Telegram, l’arrestation de six membres d’un groupe paramilitaire qui s’entraînait dans la forêt près de Moguilev.

C’est une unité de la Direction Principale de Lutte contre le Crime Organisé et la Corruption du ministère biélorusse de l’Intérieur qui a arrêté six membres du groupe surnommé « Partisans de Moguilev », alors qu’ils étaient en plein entraînement dans la forêt.

Ce groupe était bien organisé et utilisait les réseaux sociaux pour diffuser des informations sur ses entraînements et ses activités, comme on peut le voir au début de la vidéo du ministère de l’Intérieur.

Les membres du groupe se rassemblaient dans un bâtiment abandonné situé dans la forêt près de Moguilev, pour s’entraîner aux tactiques de combat urbain, à prendre d’assaut un bâtiment, et à combattre dans la forêt.

Sur les 64 membres que compte ce groupe « Partisans de Moguilev », six, âgés de 16 à 22 ans, ont été arrêtés alors même qu’ils s’entraînaient. Le fameux drapeau blanc et rouge arboré par l’opposition biélorusse a été trouvé sur eux, ainsi que des uniformes arborant la Pahonie (un symbole historique du Grand-Duché de Lituanie à l’époque où il incluait la Biélorussie), mais aussi des symboles ukrainiens, comme on peut le voir sur cette capture d’écran issue de la vidéo du ministère de l’intérieur.

En plus des cagoules, gilets-pare-balles, armes airsoft et pneumatiques, couteaux et stations radio, les officiers biélorusses qui ont procédé à l’arrestation ont découvert les restes d’un engin incendiaire improvisé.

D’après la Biélorussie, les membres de ce groupe auraient fabriqué et testé plusieurs engins incendiaires « faits maison ». Or le jeté d’engins incendiaires improvisés (cocktails Molotov) sur les forces de l’ordre, est une technique qui a été utilisée par ceux qui manifestaient sur le Maïdan, puis qui ont mené le coup d’État en Ukraine. De nombreux membres des Berkout (policiers ukrainiens anti-émeutes) ont été brûlés par de tels engins incendiaires lancés par les manifestants lors de la révolution du Maïdan.

Entre les symboles ukrainiens présents sur les membres du groupe arrêtés le 13 septembre, et le fait qu’ils s’entraînaient à appliquer les mêmes techniques que celles qui ont été utilisées pour mener le coup d’État en Ukraine, montre que cette dernière est impliqué dans la tentative de renversement de Loukachenko en Biélorussie.

D’après la Biélorussie, plusieurs des membres arrêtés sur place sont des néo-nazis, ce qui semble confirmer les propos d’Iaroch, sur le fait que les néo-nazis ukrainiens ont entraîné leurs homologues biélorusses à l’organisation d’une révolution de couleur.

Quatre des six personnes arrêtées sont toujours en détention et une enquête criminelle a été ouverte contre eux. Les enquêteurs biélorusses sont maintenant à la recherche des autres membres du groupe qui ne se trouvaient pas dans la forêt le jour de la descente de police.

Quoi qu’il en soit, il va être de plus en plus difficile à l’Ukraine de faire croire à la Biélorussie qu’elle n’a rien à voir avec les multiples tentatives de déstabilisation de la situation, entre l’opération ratée du SBU et de la CIA, les aveux d’Iaroch, et les personnes arrêtées avec des symboles ukrainiens sur elles alors qu’elles s’entraînaient à mener un coup d’État façon Maïdan. L’excuse habituelle de Kiev consistant à dire qu’il s’agit d’une « provocation du FSB » risque de ne pas suffire pour faire avaler cette couleuvre-là.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider