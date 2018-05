Des travailleurs de la station d’épuration de Donetsk restés bloqués trois jours sur place à cause des bombardements des FAU, rentrent enfin

Régulièrement, la situation autour de la station d’épuration de Donetsk, située dans la zone grise, se tend au risque de provoquer un désastre écologique et humain.

Moins d’un mois après que la station d’épuration ait dû être arrêtée à cause des tirs de l’armée ukrainienne contre les employés de la station, et malgré les garanties de sécurité données par la partie ukrainienne, les FAU continuent de prendre pour cible la station et ses environs.

Suite à plusieurs jours de bombardements réguliers, l’une des équipes de travailleurs n’a pas pu rentrer à Yassinovataya et a dû rester sur place et assurer le travail pendant trois jours, l’OSCE refusant de prendre le risque d’escorter les convois d’équipes, entrante et sortante.

Les bombardements du 14 et du 15 mai 2018 ont endommagé le bâtiment administratif de la station, sans faire de blessés heureusement. Et ce matin, pendant trois heures, l’armée ukrainienne a bombardé la zone de Mineralnoye depuis ses positions situées à Avdeyevka, empêchant le changement d’équipes prévu initialement pour ce matin.

Ce n’est que cet après-midi, à 14 h 15, après des négociations intensives, que les garanties de sécurité suffisantes ont été obtenues, permettant à l’OSCE d’escorter la nouvelle équipe, ainsi qu’un camion de chlore (nécessaire pour purifier l’eau), et ramener l’équipe qui a courageusement assuré trois jours de travail d’affilée, dans des conditions inhumaines.

On ne peut que se féliciter que, pour une fois, l’armée ukrainienne ait respecté ses engagements et n’ait pas ouvert le feu contre ce convoi. Faute de quoi, un désastre écologique et humain aurait été inévitable si le camion de chlore avait été touché.

Alors que les groupes de contact sont réunis à Minsk, la situation de la station d’épuration a été abordée. Les représentants de la République Populaire de Donetsk (RPD) au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC), ont rappelé que la station a été prise pour cible par l’armée ukrainienne 253 fois, le personnel quatre fois, que plus de 353 impacts ont été enregistrés sur le territoire même de la station d’épuration, et que cette dernière a dû être mise à l’arrêt déjà 32 fois à cause de ces tirs.

Les représentants de la RPD au sein du CCCC ont aussi soutenu l’idée de la MSS de l’OSCE de faire reculer les positions et les armes à 1 kilomètre de la station d’épuration, et de prévoir un mécanisme de punition judiciaire pour ceux qui enfreignent le cessez-le-feu afin d’éviter que la partie ukrainienne ne sabote de nouveau ce processus.

Car pour la RPD et ses soldats, il est important d’empêcher que des tirs contre la station d’épuration ne provoquent un désastre écologique.

Le mois dernier, après l’incident qui avait provoqué la fermeture de la station d’épuration, un soldat de la RPD stationné non loin de là, à Promka, nous avait expliqué les méthodes de l’armée ukrainienne, et pourquoi les soldats de la RPD n’ouvrent pas le feu contre eux.

Voir le reportage vidéo :

Christelle Néant

