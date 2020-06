Deux faces des États-Unis : George Floyd et SpaceX.

Au fait, la revue Reader’s Digest (ou Sélection du Reader’s digest pour les éditions francophones) existe-t-elle encore ?

"D’où l’importance du Président des États-Unis, quel qu’il soit, dont le rôle est justement de rassembler ces Amériques-là dans un sentiment patriotique très fort à l’esprit des citoyens américains "… Donald Trump sera-t-il le Hoover de 2020, ou son Roosevelt ?"

Vous ne pensez pas qu’il y aurait des choses importantes à dire concernant le rôle des Etats-Unis dans l’économie mondiale, la paix et la démocratie depuis la fin de la seconde guerre mondiale par exemple ou depuis 1989 et la chute du mur de Berlin. Non pas depuis la semaine dernière ou en pensant aux mois prochains ? Ou bien, plus modestement nous expliquer la simple évolution des modalités d’élection du président des Etats-Unis au cours de ce XXI°siècle ? Pour nous aider à mieux comprendre et réfléchir.