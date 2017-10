Deux saboteurs recrutés par les services secrets ukrainiens avouent la tentative d’assassinat du ministre des Finances de la RPD

Suite à la tentative d'assassinat contre le ministre des Finances de la RPD, Alexandre Timofeyev, le MGB a très rapidement arrêté deux des auteurs de l'attentat, alors qu'ils essayaient de retourner en Ukraine : Denis Derbichine (surnommé Krik) et Igor Yevtiouchine (surnommé Nayomnik, qui signifie Mercenaire).

Les deux hommes ont été présentés à la presse le 3 octobre au matin, après qu'ils soient passés aux aveux, et aient donné les détails de cette opération. Ils se tiennent tous les deux têtes baissées tout le long de la conférence de presse, et lorsqu'un des journalistes leur demande s'ils comprennent bien l'implication de ce qu'ils ont fait, ils répondent que oui, la tête encore plus basse, dans ce qui devient presque un murmure.

Les deux hommes sont recrutés par les services secrets ukrainiens d'abord contre une promesse sonnante et trébuchante, puis sous la contrainte, entre autre grâce à des vidéos compromettantes montrant les deux hommes signer un accord de coopération avec les services secrets ukrainiens.

Ils ont aussi avoué avoir tué par accident Armen Baguiryan (surnommé Baggi), le commandant du 13e bataillon de défense de la République Populaire de Lougansk (RPL). Les services secrets ukrainiens détiennent leurs aveux sur cet accident, de quoi les obliger à faire ce qu'ils voulaient. Sans parler des menaces contre leurs familles s'ils ne mènent pas la mission à bien.

Et le montant de la somme promise a de quoi faire rêver dans un pays où la pauvreté et le chômage sont endémiques : 10 000 dollars chacun une fois la mission accomplie.

Après la mort du commandant Baggi, ils ont été entraînés par Pavel Balov, du 8e régiment des forces spéciales du ministère de la Défense ukrainien, sur la base de Khmelnitsky, avant d'être remis entre les mains d'un officier du GUR (services secrets de l'armée ukrainienne) surnommé Khornet.

C'est lui qui leur indiquera les cibles à détruire : deux voitures, une Lexus noire et une Toyota Land Cruiser marron. Les véhicules du ministre des Finances de la RPD, Alexandre Timofeyev. Mais à ce moment-là, les deux hommes n'en savent rien. La seule chose qu'ils savent c'est que leurs cibles ce sont les voitures, pas une personne en particulier.

Pour repérer les allées et venues du ministre, une caméra est installée près de chez lui, cachée dans une fausse bûche. Des piles, alimentaient la mini-caméra pendant de longues périodes, au bout desquelles la carte mémoire était récupérée et les données extraites. Les instructions et les informations étaient transmises via l'application de messagerie Line.

Pour tuer le ministre les hommes reçoivent deux mines anti-personnel directionnelles MON-90 modifiées. La livraison de ces dernières prendra plus de temps que prévu, à cause de l'efficacité des services de sécurité de la République Populaire de Donetsk (RPD) qui ont arrêté des agents du SBU, dont ils ont obtenu assez d'informations pour faire tomber tout un réseau.

Résultat, l'officier Khornet reçoit l'ordre de vérifier que la livraison a bien lieu et de faire suivre l'agent du SBU qui va leur amener les explosifs. Une fois la livraison effectuée, la tâche de Denis et Igor était d'installer ces explosifs sur la route du cortège et les faire exploser lors du passage de ce dernier.

Une fois tout mis en place, les deux hommes appellent naïvement Khornet pour préparer leur évacuation. Mais l'homme ne répondra pas au téléphone avant que l'attentat n'ait eu lieu. Une fois leur méfait accompli, les deux hommes vont alors l'attendre en vain dans un café de Makeyevka. Car Khornet ne pouvant pas les conduire, va chercher des ordres auprès du SBU, qui leur envoie un simple chauffeur pour franchir la ligne de front.

La queue interminable qui se dresse avant le point de passage de la ligne de contact à Mayorsk leur sera fatale. Le MGB a eu le temps d'identifier les auteurs de l'attentat, et n'a plus qu'à les cueillir lors du contrôle de leurs passeports.

On ne peut qu'être surpris devant un tel amateurisme concernant l'évacuation de ses agents par les services secrets ukrainiens. Sont-ils réellement si mauvais que cela pour exfiltrer leurs agents, ou n'en avaient-ils tout simplement rien à faire, considérant ces deux hommes comme quantité négligeable et sacrifiable ? C'est ce qu'avaient l'air de penser les deux principaux concernés.

Ces deux hommes vont devoir maintenant faire face à la justice de la RPD. Et le MGB, quant à lui, continue de traquer l'officier qui les supervisait, Khornet, et les éventuelles autres cellules d'agents subversifs qu'il supervise.

Voir les aveux des deux agents subversifs sous-titrés en français :

Christelle Néant

