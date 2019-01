Deux tentatives de sabotage de ponts en RPD en cinq jours

@Christelle Néant

Bonjour Madame Néant.

Meilleurs voeux et merci pour votre travail sans faille de journaliste de terrain et d’une région qui plus est, est en guerre !

Je profite pour vous poser la question de avoir ce que vous pensez du sénateur Alexeï Pouchkov. On le voit de plus en plus sur YT où il disserte brillamment dans un français impeccable sur tous les sujets (par exemple ici sur l’Ukraine ou encore là sur un peu tout sur thinkerview).

Serait-ce le remplaçant de Lavrov ?