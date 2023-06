La guerre en Ukraine connaît des développements stratégiques cruciaux et en rapide évolution. Ce qui est le plus alarmant, c’est qu’il y a des signes d’escalade militaire, avec une diminution de la prudence stratégique, en particulier du côté occidental. Cette prudence a été le principe directeur tout au long de cette guerre, avec ses hauts et ses bas, depuis qu’elle a commencé il y a plus d’un an.

Au milieu de ces développements, il y a la position des États-Unis, qui ont annoncé leur intention de soutenir la fourniture à l’Ukraine d’avions de combat de pointe, y compris des F-16 fabriqués aux États-Unis. En outre, ils contribueront à la formation des pilotes ukrainiens au maniement de ces avions. Un haut fonctionnaire de la Maison Blanche a notamment révélé que le président Joe Biden avait informé les dirigeants du G7 au Japon de cette décision, laissant entendre que d’autres pays possédant des F-16 pourraient également les offrir à l’Ukraine.

L’importance de cette décision américaine tient au fait que ces avions de combat possèdent des capacités offensives étroitement liées à l’affrontement aéroporté, élément central du conflit entre l’Ukraine et la Russie. Depuis le début du conflit, aucune des deux parties n’a pu sortir victorieuse de cette bataille de manière décisive.

L’accent a été mis sur le renforcement de l’Ukraine avec des capacités militaires principalement terrestres, associées à des capacités de missiles restreintes, et des capacités aériennes potentiellement moins sophistiquées, principalement défensives. Cela clarifie les remarques faites par le président ukrainien Zelensky, qui s’est félicité de ce qu’il a qualifié de « décision historique ».

En raison de la variété et de l’intensité des ressources ukrainiennes de défense aérienne et terrestre, la Russie n’a pas été en mesure de sortir victorieuse de l’espace de combat aérien. Toutefois, avec le changement de politique américaine, la bataille aérienne pourrait connaître une transformation notable. Les résultats concrets de cette politique dépendent de l’acquisition effective d’avions de combat F-16 et de la formation des pilotes ukrainiens à leur utilisation. Ce processus peut durer au moins quatre mois, à condition que des pilotes compétents soient disponibles pour d’autres modèles d’avions de combat.

Une longue liste de pays européens s’enorgueillit de posséder des avions de combat américains F-16. Toutefois, il est peu probable qu’ils acceptent tous de céder une partie de leurs capacités aériennes au profit de l’Ukraine, en particulier dans les circonstances actuelles.

À cet égard, il convient de noter le tweet du Premier ministre britannique Rishi Sunak, dans lequel il déclare : « Le Royaume-Uni collaborera avec les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark pour doter l’Ukraine de la capacité aérienne de combat dont elle a besoin ».

Il est particulièrement important de noter que le Royaume-Uni ne possède aucun avion de combat américain. Par conséquent, des incertitudes persistent quant aux pays de l’OTAN capables d’envoyer quelques chasseurs F-16 en Ukraine dans le cadre de ce que M. Sunak et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte ont appelé la « coalition internationale » visant à fournir des chasseurs pour soutenir l’Ukraine. Cela est d’autant plus vrai que des pays européens influents comme la France ont uniquement affirmé la possibilité d’aider à la formation des pilotes sans offrir d’avions.

L’interprétation de l’envoi d’avions de combat ultramodernes à l’Ukraine devient un défi pour la Russie, car il s’agit non seulement d’une escalade de la guerre, mais aussi d’un pari de l’OTAN visant à accélérer la chute de l’armée russe. En effet, les chasseurs contemporains tels que le F-16 permettront à l’Ukraine d’effectuer des frappes importantes au-delà des lignes de ravitaillement russes.

Ce qui renforce cette conviction en Russie, c’est l’existence de mesures occidentales concomitantes, notamment la fourniture actuelle par le Royaume-Uni de missiles Storm Shadow à l’Ukraine. Ces missiles de croisière ont une portée de plus de 250 kilomètres et dépassent les capacités des missiles américains précédemment fournis, comme le Javelin, qui n’avaient qu’une portée d’environ 80 kilomètres.

Dans ce contexte, il convient de mentionner les affirmations faites par le ministre ukrainien de la défense, Oleksiy Reznikov, il y a plusieurs mois, dans lesquelles il affirmait que « l’Ukraine est prête à donner l’assurance que vos armes ne seront pas utilisées pour des attaques sur le territoire russe ». En réponse, le Kremlin a déclaré que Moscou prendrait des mesures de rétorsion militaire appropriées si les forces ukrainiennes utilisaient des armes de type Storm Shadow.

L’un des principaux signes de l’intensification de la confrontation directe entre la Russie et l’OTAN sur le territoire ukrainien est apparu récemment lorsque deux responsables américains ont révélé que la Russie avait tenté en vain d’anéantir le système de missiles Patriot en Ukraine à l’aide d’un missile hypersonique. Cet échec a été attribué à la compétence de l’armée ukrainienne dans la mise en œuvre initiale du système américain quelques semaines seulement après son arrivée dans le pays.

En outre, l’Ukraine a déclaré avoir neutralisé ce qu’elle appelle les armes hypersoniques les plus puissantes de la Russie en réussissant à abattre des missiles Kinjal tirés en direction de Kiev. La Russie a affirmé que ces missiles avaient la capacité de surpasser tous les systèmes de défense aérienne, tout en réfutant l’interception des missiles Kinjal et en affirmant que l’un d’entre eux avait détruit les systèmes de défense aérienne Patriot fournis par les États-Unis.

La perspective de contrecarrer des armements de missiles sophistiqués à l’aide de systèmes occidentaux donne lieu à des conjectures parmi les experts. La Russie maintient que les missiles Kinjal, qui atteindraient une vitesse de plus de 11 000 kilomètres par heure, ne peuvent être détruits par aucun système de défense aérienne dans le monde. Tout porte à croire que l’Ukraine s’est transformée en un vaste terrain d’essai pour évaluer l’efficacité de l’armement occidental contre son adversaire russe.

Afin de renforcer les capacités de l’armée ukrainienne, le transport d’armes de pointe a commencé. Des modifications sont apportées pour adapter les armes aux conditions de combat réelles. Par exemple, les missiles initialement lancés à partir d’avions sont modifiés pour permettre des lancements à partir de camions, et les véhicules blindés font l’objet de nouveaux tests pour garantir leur efficacité dans des environnements de combat fortement minés. L’évaluation de la capacité des véhicules aériens sans pilote à fournir des provisions aux lignes de front est en cours, ainsi que d’autres considérations.

Une autre transformation opérationnelle est évidente : l’armée ukrainienne passe progressivement de l’utilisation d’armes et d’équipements traditionnellement associés à l’époque du Pacte de Varsovie à l’utilisation d’armes, d’équipements et de munitions provenant de l’alliance de l’OTAN.

Au fil du temps, le champ de bataille en Ukraine évolue vers des affrontements directs entre les armements de l’OTAN et ceux de la Russie. Au milieu d’une succession de déclarations américaines, des nouvelles émergent concernant le transport de véhicules blindés, de chars, de munitions, de systèmes de défense antimissile et de missiles vers l’Ukraine.