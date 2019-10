Diplomatie de pachyderme : la lettre de Trump à Erdogan

Trump a toujours voulu quitter la Syrie, mais en a longtemps été empêché par son administration indocile. Il a saisi l’opportunité offerte par l’offensive turque pour quitter le Nord-Est syrien avec armes et bagages, en faisant retentir ses barrissements censés dissimulés cette débâcle humiliante. Sa lettre tonitruante adressée à Erdogan était surtout destinée à faire taire les accusations de l’opposition démocrate, qui se moquent bien du sort des Kurdes, mais qui n’allaient pas rater cette nouvelle occasion de s’en prendre à lui.

Le Président turc, qui a été un des principaux acteurs de la cabale internationale visant à détruire la Syrie mais dirige le seul pays souverain de l’OTAN, a tout simplement jeté cette lettre à la poubelle (un geste impensable pour Londres, Paris ou Berlin, bien que les capitales occidentales soient traitées avec beaucoup moins d’égards par Washington), et s’éloigne davantage de son alliance avec les Etats-Unis. Moscou, Pékin et Téhéran ne peuvent que se féliciter du déclin fracassant de l’empire américain, en proie aux spasmes de l’agonie.

François Hollande, qui a lui aussi investi énormément dans la chute de Damas (souvenons-nous des tirades de Fabius sur le bon boulot d’Al-Nosra en Syrie, et sur le boucher Assad qui ne mérite pas de vivre), a pris la mesure du désastre :

Que s’est-il produit dans cette peut-être dernière étape du conflit syrien ? La victoire de tous ceux qu’on ne voulait pas voir triompher : le régime de Bachar, la Turquie qui, en réalité, veut pourchasser les Kurdes, qui sont nos alliés, et Vladimir Poutine, qui est le faiseur de paix et qui lui-même a des soldats qui viennent, en même temps d’ailleurs que les Iraniens, protéger et sauver le régime de Bachar al-Assad.