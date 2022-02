Discours du Président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, sur la décision de reconnaître la RPD et la RPL

Traduction complète en français du discours de Vladimir Poutine sur les raisons qui ont motivé sa décision de reconnaître la souveraineté de la RPD et de la RPL.

Chers citoyens russes ! Chers amis !

Le sujet de mon discours concerne les événements en Ukraine et la raison pour laquelle ils sont si importants pour nous, pour la Russie. Bien entendu, mon allocution s’adresse également à nos compatriotes d’Ukraine.

Je vais devoir parler longuement et en détail. Le problème est très grave.

La situation dans le Donbass est redevenue critique et urgente. Et aujourd’hui, je m’adresse directement à vous, non seulement pour faire le point sur ce qui se passe, mais aussi pour vous informer des décisions qui sont prises et des éventuelles étapes ultérieures dans cette direction.

Je tiens à souligner une fois de plus que l’Ukraine n’est pas pour nous un simple pays voisin. Elle fait partie intégrante de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel. Il s’agit de nos amis et de nos parents, ce qui inclut non seulement les collègues, les amis et les anciens combattants, mais aussi les parents et les personnes qui nous sont liées par le sang et les liens familiaux.

Pendant longtemps, les habitants des terres historiques du sud-ouest de l’ancienne Rus’ se sont déclarés comme étant Russes et des chrétiens orthodoxes. C’était le cas avant et après le XVIIe siècle, lorsqu’une partie de ces territoires a été réunie à l’État russe.

Il nous semble qu’en principe, nous sommes tous au courant, que nous parlons de faits connus. Toutefois, pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui, pour expliquer les motifs des actions de la Russie et les objectifs que nous nous sommes fixés, il est nécessaire de dire au moins quelques mots sur l’histoire de ce problème.

Permettez-moi donc de commencer par le fait que l’Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, ou plus précisément, par la Russie bolchevique et communiste. Le processus a commencé presque immédiatement après la révolution de 1917, et Lénine et ses compagnons d’armes l’ont fait d’une manière très grossière vis-à-vis de la Russie elle-même – par la sécession, en arrachant des parties de ses propres territoires historiques. Personne, bien sûr, n’a demandé quoi que ce soit aux millions de personnes qui y vivaient.

Puis, à la veille et après la Grande Guerre patriotique, Staline avait déjà annexé à l’URSS et transféré à l’Ukraine certaines terres qui appartenaient auparavant à la Pologne, à la Roumanie et à la Hongrie. En guise de compensation, Staline a donné à la Pologne une partie de ses terres allemandes ancestrales, et en 1954, Khrouchtchev a pris la Crimée à la Russie pour une raison quelconque et l’a également donnée à l’Ukraine. En fait, c’est ainsi que s’est formé le territoire de l’Ukraine soviétique.

Mais je veux maintenant accorder une attention particulière à la période initiale de la création de l’URSS. Je pense que c’est très important pour nous. Nous devrons remonter, comme on dit, plus loin.

Permettez-moi de vous rappeler qu’après le coup d’État d’octobre 1917 et la guerre civile qui s’en est suivie, les bolcheviques ont commencé à construire un nouvel État, et il y avait pas mal de désaccords entre eux. Staline, qui cumule en 1922 les fonctions de secrétaire général du Comité central du PCR(b) et de commissaire du peuple pour les nationalités, propose de construire le pays sur les principes de l’autonomisation, c’est-à-dire de donner aux républiques – les futures unités administratives-territoriales – de larges pouvoirs au fur et à mesure de leur adhésion à l’État unifié.

Lénine critique ce plan et propose de faire des concessions aux nationalistes, comme il les appelle à l’époque – les « indépendantistes ». Ce sont les idées de Lénine sur une structure étatique essentiellement confédérative et sur le droit des nations à l’autodétermination jusqu’à la sécession qui ont constitué le fondement de l’État soviétique : d’abord en 1922, elles ont été consacrées dans la Déclaration sur l’Union des républiques socialistes soviétiques, puis, après la mort de Lénine, dans la Constitution de l’URSS de 1924.

De nombreuses questions se posent immédiatement ici. Et la première d’entre elles, en fait, est la principale : pourquoi était-il nécessaire de satisfaire toutes les ambitions nationalistes sans cesse croissantes aux marges de l’ancien empire ? Transférer d’immenses territoires, souvent sans lien entre eux, à des unités administratives nouvellement créées, et souvent formées de manière arbitraire – les républiques de l’Union. Je le répète, pour être transféré avec la population de la Russie historique.

De plus, dans les faits, ces unités administratives ont reçu le statut et la forme d’entités étatiques nationales. Je me demande une fois de plus : pourquoi fallait-il faire des cadeaux aussi généreux, auxquels les nationalistes les plus ardents n’avaient même pas rêvé auparavant, et aussi donner aux républiques le droit de se séparer de l’État unifié sans aucune condition ?

À première vue, c’est totalement incompréhensible, c’est de la folie. Mais ce n’est qu’à première vue. Il y a une explication. Après la révolution, la tâche principale des bolcheviques était de conserver le pouvoir, et ce, à n’importe quel prix. Pour cela, ils sont allés jusqu’au bout : jusqu’aux conditions humiliantes du traité de Brest, à une époque où l’Allemagne du Kaiser et ses alliés se trouvaient dans la situation militaire et économique la plus difficile, et où l’issue de la Première Guerre mondiale était en fait prédéterminée, et jusqu’à satisfaire toutes les exigences, tous les désirs des nationalistes à l’intérieur du pays.

Du point de vue du destin historique de la Russie et de son peuple, les principes léninistes de construction de l’État n’étaient pas seulement une erreur, c’était, comme on dit, bien pire qu’une erreur. Après l’effondrement de l’URSS en 1991, cela est devenu très clair.

Bien sûr, les événements du passé ne peuvent être changés, mais nous devons au moins en parler directement et honnêtement, sans réserve et sans coloration politique. Je ne peux qu’ajouter que les considérations de la situation politique actuelle, aussi spectaculaires et avantageuses qu’elles puissent paraître à un moment donné, ne doivent et ne peuvent en aucun cas constituer la base des principes fondamentaux de l’État.

Je n’accuse personne de quoi que ce soit maintenant, la situation du pays à l’époque et après la guerre civile, à la veille de celle-ci, était incroyablement difficile et critique. Tout ce que je veux dire aujourd’hui, c’est que ça s’est passé comme ça. C’est un fait historique. En fait, comme je l’ai déjà dit, la politique bolchevique a abouti à l’émergence de l’Ukraine soviétique, qui, même aujourd’hui, peut être appelée à juste titre « Ukraine de Vladimir Lénine ». Il en est l’auteur et l’architecte. Cela est pleinement confirmé par les documents d’archives, y compris les directives sévères de Lénine sur le Donbass, qui a été littéralement intégré de force à l’Ukraine. Et maintenant, des « descendants reconnaissants » ont démoli des monuments à Lénine en Ukraine. Ils appellent ça la décommunisation.

Vous voulez décommuniser ? Eh bien, nous en sommes tout à fait satisfaits. Mais il ne faut pas, comme on dit, s’arrêter à mi-chemin. Nous sommes prêts à vous montrer ce que signifie une véritable décommunisation pour l’Ukraine.

Pour en revenir à l’histoire, je répète qu’en 1922, l’URSS a été créée sur le territoire de l’ancien Empire russe. Mais la vie elle-même a immédiatement montré qu’il était tout simplement impossible de conserver un territoire aussi vaste et complexe ou de le gouverner selon les principes amorphes et quasi-confédératifs proposés. Ils étaient complètement déconnectés de la réalité et de la tradition historique.

Il est logique que la Terreur rouge et la transition rapide vers une dictature stalinienne, la domination de l’idéologie communiste et le monopole du pouvoir par le parti communiste, la nationalisation et le système planifié de l’économie nationale – tout cela a transformé en pratique les principes déclarés mais inapplicables de l’État en une simple déclaration, une formalité. En réalité, les républiques de l’Union n’avaient aucun droit souverain, elles n’existaient tout simplement pas. En pratique, un État strictement centralisé et totalement unitaire par nature a été créé.

Staline, en fait, a pleinement mis en pratique non pas les idées de Lénine, mais précisément ses propres idées en matière d’État. Mais il n’a pas introduit les changements appropriés dans les documents fondateurs, dans la Constitution du pays, il n’a pas formellement reconsidéré les principes léninistes proclamés de la construction de l’URSS. L’Union soviétique n’était pas un État, et cela semblait inutile – tout fonctionnait sous ce régime totalitaire, et extérieurement, il semblait beau, attrayant et même super-démocratique.

Et pourtant, il est dommage que les fantaisies odieuses et utopiques inspirées par la révolution, mais absolument destructrices pour tout pays normal, n’aient pas été promptement purgées des fondations principales, formellement légales, sur lesquelles tout l’État a été construit. Personne ne pensait à l’avenir, comme c’était souvent le cas chez nous auparavant.

Les dirigeants du parti communiste semblaient convaincus qu’ils avaient réussi à former un système de gouvernement solide, qu’ils avaient finalement résolu la question nationale grâce à leurs politiques. Mais les falsifications, la substitution de notions, la manipulation de la conscience publique et la tromperie ont coûté cher. Le bacille de l’ambition nationaliste n’avait pas disparu, et la mine originelle qui avait été posée pour saper l’immunité de l’État contre la contagion du nationalisme n’attendait que ça. Cette mine, je le répète, était le droit de faire sécession de l’URSS.

Au milieu des années 80, dans un contexte de problèmes socio-économiques croissants et de crise évidente de l’économie planifiée, la question nationale, dont l’essence n’était pas les attentes et les aspirations non satisfaites des peuples de l’Union, mais principalement l’appétit croissant des élites locales, devenait de plus en plus vive.

Cependant, la direction du PCUS, au lieu d’analyser profondément la situation, de prendre des mesures adéquates, principalement dans l’économie, ainsi qu’une transformation graduelle, réfléchie et délibérée du système politique et de la structure de l’État, s’est limitée à un verbiage pur et simple sur la restauration du principe léniniste de l’autodétermination nationale.

De plus, alors que la lutte pour le pouvoir se déroulait au sein même du parti communiste, chacun des camps opposés, afin d’élargir sa base de soutien, a commencé à stimuler, encourager et jouer inconsidérément sur les sentiments nationalistes, promettant à ses partisans potentiels tout ce qu’ils voulaient. Au milieu d’une rhétorique superficielle et populiste sur la démocratie et un avenir brillant construit sur la base d’une économie de marché ou planifiée, mais dans des conditions d’appauvrissement réel et de déficit total, personne au pouvoir n’a pensé aux conséquences tragiques inévitables pour le pays.

Ils ont ensuite suivi la voie bien tracée de la satisfaction des ambitions des élites nationalistes, nourries dans les rangs de leur propre parti, oubliant que le PCUS ne disposait plus, et Dieu merci, d’instruments tels que la terreur d’État et la dictature de type stalinien pour garder le pouvoir et le pays lui-même entre leurs mains. Et que même le fameux rôle de leader du Parti, comme un brouillard matinal, disparaissait sans laisser de trace sous leurs yeux.

En septembre 1989, la réunion plénière du Comité central du PCUS a adopté ce qui était essentiellement un document fatidique – la soi-disant politique nationale du Parti dans les conditions modernes, la plate-forme du PCUS. Elle contenait les dispositions suivantes, je cite : « Les républiques de l’Union ont tous les droits correspondant à leur statut d’États socialistes souverains ».

Autre point : « Les autorités représentatives suprêmes des républiques de l’Union peuvent faire appel et suspendre les décrets et ordonnances du gouvernement de l’Union sur leurs territoires. »

Et enfin : « Chaque République de l’Union aura sa propre citoyenneté, qui s’appliquera à tous ses habitants ».

Ce à quoi mèneraient de telles formulations et décisions n’était-il pas évident et prévisible ?

Ce n’est ni le lieu ni le moment d’aborder les questions de droit étatique ou constitutionnel, de définir le concept même de citoyenneté. Mais la question se pose quand même : dans ces circonstances déjà difficiles, pourquoi fallait-il secouer le pays de cette manière ? Le fait demeure.

Même deux ans avant l’effondrement de l’URSS, son sort était pratiquement scellé. Ce sont maintenant les radicaux et les nationalistes, y compris et surtout en Ukraine, qui s’attribuent le mérite de l’indépendance. Comme nous pouvons le constater, ce n’est pas le cas. L’effondrement de notre pays uni a été causé par les erreurs historiques et stratégiques des dirigeants bolcheviques, de la direction du PCUS, commises à différents moments de la construction de l’État, de la politique économique et nationale. L’effondrement de la Russie historique appelée URSS est sur leur conscience.

Malgré toutes ces injustices, ces tromperies et le vol pur et simple de la Russie, notre peuple, précisément le peuple, a reconnu les nouvelles réalités géopolitiques qui ont émergé après l’effondrement de l’URSS et a reconnu les nouveaux États indépendants. Et ce n’est pas tout : la Russie elle-même, qui se trouvait dans une situation très difficile à l’époque, a aidé ses partenaires de la CEI, y compris ses collègues ukrainiens, dont les demandes de soutien matériel ont commencé à affluer dès le moment de la déclaration d’indépendance. Et notre pays a apporté ce soutien dans le respect de la dignité et de la souveraineté de l’Ukraine.

Selon les estimations des experts, qui sont confirmées par un simple calcul de nos prix de l’énergie, du volume des prêts préférentiels, des préférences économiques et commerciales que la Russie a accordés à l’Ukraine, le bénéfice total pour le budget ukrainien de 1991 à 2013 a été d’environ 250 milliards de dollars.

Mais ce n’est pas tout. À la fin de 1991, les obligations de l’URSS envers les pays étrangers et les fonds internationaux s’élevaient à environ 100 milliards de dollars. Et initialement, il était supposé que ces prêts seraient remboursés par toutes les anciennes républiques soviétiques de manière solidaire, proportionnellement à leur potentiel économique. Cependant, la Russie a repris la totalité de la dette soviétique et l’a remboursée intégralement. Elle a finalement achevé ce processus en 2017.

En contrepartie, les nouveaux États indépendants devaient renoncer à une partie de leurs avoirs étrangers soviétiques, et des accords en ce sens ont été conclus avec l’Ukraine en décembre 1994. Toutefois, Kiev n’a pas ratifié ces accords et, plus tard, a tout simplement refusé de les mettre en œuvre, revendiquant le fonds diamantaire, la réserve d’or, ainsi que des biens et d’autres actifs soviétiques à l’étranger.

Pourtant, malgré les problèmes bien connus, la Russie a toujours coopéré avec l’Ukraine de manière ouverte, honnête et, je le répète, dans le respect de ses intérêts, et nos liens se sont développés dans divers domaines. Par exemple, en 2011, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral a dépassé 50 milliards de dollars. Je dois noter que le volume des échanges de l’Ukraine avec l’ensemble des pays de l’UE en 2019, c’est-à-dire avant même la pandémie, était inférieur à ce chiffre.

Dans le même temps, il est frappant de constater que les autorités ukrainiennes préfèrent agir de manière à disposer de tous les droits et avantages dans leurs relations avec la Russie, mais sans aucune obligation.

Au lieu d’un partenariat, c’est la dépendance qui a prévalu, laquelle a parfois pris un caractère absolument cavalier de la part des autorités officielles de Kiev. Il suffit de rappeler le chantage permanent dans le domaine du transit énergétique et le vol banalisé de gaz.

Je dois ajouter que Kiev a tenté d’utiliser le dialogue avec la Russie comme un prétexte pour négocier avec l’Occident, le faire chanter en se rapprochant de Moscou, gagner des préférences pour lui-même : dire que sinon l’influence russe en Ukraine grandirait.

Dans le même temps, les autorités ukrainiennes, dès le début, je tiens à le souligner, dès les premiers pas, ont commencé à construire leur État sur la négation de tout ce qui nous unit, elles ont cherché à déformer la conscience et la mémoire historique de millions de personnes, de générations entières vivant en Ukraine. Il n’est pas surprenant que la société ukrainienne ait été confrontée à la montée d’un nationalisme extrême, qui a rapidement pris la forme d’une russophobie agressive et du néonazisme. D’où l’implication des nationalistes et des néonazis ukrainiens dans les bandes terroristes du Caucase du Nord et des revendications territoriales de plus en plus fortes envers la Russie.

Les forces extérieures qui ont utilisé le vaste réseau d’ONG et de services secrets pour cultiver leur clientèle en Ukraine et promouvoir leurs représentants au pouvoir ont également joué leur rôle.

Il est également important de comprendre que l’Ukraine n’a jamais eu de tradition stable de véritable État. Depuis 1991, elle a suivi une voie de copie mécanique de modèles étrangers, détachée à la fois de l’histoire et des réalités ukrainiennes. Les institutions politiques de l’État ont été constamment remodelées pour convenir aux clans qui émergent rapidement et dont les intérêts particuliers n’ont rien à voir avec ceux du peuple ukrainien.

Le choix civilisationnel soi-disant pro-occidental du pouvoir oligarchique ukrainien n’avait et n’a pas pour but de créer de meilleures conditions pour le bien-être du peuple, mais de servir servilement les rivaux géopolitiques de la Russie en conservant les milliards de dollars volés aux Ukrainiens et planqués par les oligarques sur des comptes bancaires en Occident.

Certains groupes financiers industriels, pris par certains partis et leurs politiciens, se sont d’abord appuyés sur les nationalistes et les radicaux. D’autres se sont contentés d’évoquer les bonnes relations avec la Russie et la diversité culturelle et linguistique et ont accédé au pouvoir grâce aux votes des citoyens qui soutenaient de tout cœur ces aspirations, y compris des millions de personnes du sud-est. Mais une fois en poste, ils ont immédiatement trahi leurs électeurs, abandonné leurs promesses de campagne et mis en œuvre des politiques répondant aux exigences des radicaux, poursuivant parfois leurs anciens alliés – les organisations de la société civile qui prônaient le bilinguisme et la coopération avec la Russie. Ils ont profité du fait que les personnes qui les soutenaient étaient, en règle générale, respectueuses de la loi, modérées dans leurs opinions, habituées à faire confiance aux autorités, elles ne montraient pas d’agressivité ou ne recouraient pas à des actions illégales, contrairement aux radicaux.

Les radicaux, à leur tour, sont devenus insolents et leurs revendications ont augmenté d’année en année. Il leur a été facile d’imposer de façon répétée leur volonté à un gouvernement faible, lui-même infecté par le virus du nationalisme et de la corruption, et ont habilement substitué aux véritables intérêts culturels, économiques et sociaux du peuple et à la souveraineté réelle de l’Ukraine diverses sortes de spéculations sur le terroir national et des oripeaux ethnographiques extérieurs.

Aucun État stable n’a été instauré en Ukraine, et les procédures politiques et électorales ne servent que de couverture, d’écran pour la redistribution du pouvoir et des biens entre les différents clans oligarchiques.

La corruption, qui constitue sans aucun doute un défi et un problème pour de nombreux pays, y compris la Russie, a acquis un caractère particulier en Ukraine. Elle a littéralement imprégné et corrodé l’État ukrainien, l’ensemble du système, toutes les branches du pouvoir. Les radicaux ont profité du mécontentement justifié des gens, ont profité de la contestation et ont mené le Maïdan à un coup d’État en 2014. Ce faisant, ils ont reçu une aide directe de pays étrangers. Le soutien matériel de l’ambassade des États-Unis au soi-disant camp de protestation sur la place de l’Indépendance à Kiev s’élèverait à un million de dollars par jour. D’autres sommes très importantes ont été effrontément transférées directement sur les comptes bancaires des dirigeants de l’opposition. Et nous parlons de dizaines de millions de dollars. Et combien les personnes réellement blessées, les familles de ceux qui sont morts dans les affrontements provoqués dans les rues et sur les places de Kiev et d’autres villes, ont-elles reçu finalement ? Il est préférable de ne pas poser la question.

Les radicaux qui avaient pris le pouvoir ont organisé la persécution, une véritable terreur contre ceux qui s’élevaient contre les actions anticonstitutionnelles. Les politiciens, les journalistes et les personnalités publiques ont fait l’objet de moqueries et d’humiliations publiques. Les villes ukrainiennes ont été submergées par une vague de pogroms et de violence, une série de meurtres retentissants et impunis. On ne peut s’empêcher de frémir devant la terrible tragédie d’Odessa, où des manifestants pacifiques ont été brutalement assassinés et brûlés vifs dans la Maison des syndicats. Les criminels qui ont commis cette atrocité n’ont pas été punis et personne ne les recherche. Mais nous connaissons leurs noms et nous ferons tout pour les punir, les retrouver et les traduire en justice.

Le Maïdan n’a pas rapproché l’Ukraine de la démocratie et du progrès. Avec le coup d’État, les nationalistes et les forces politiques qui les soutenaient ont finalement paralysé la situation et poussé l’Ukraine dans l’abîme de la guerre civile. Huit ans après ces événements, le pays est divisé. L’Ukraine connaît une crise socio-économique grave.

Selon les organisations internationales, en 2019, près de six millions d’Ukrainiens – permettez-moi d’insister sur le fait qu’il s’agit d’environ 15 %, non pas des personnes valides, mais de l’ensemble de la population du pays – ont été contraints de partir à l’étranger à la recherche d’un emploi. Et souvent, en règle générale, pour des emplois occasionnels et non qualifiés. Le fait suivant est également indicatif : depuis 2020, plus de 60 000 médecins et autres personnels de santé ont quitté le pays dans le contexte de la pandémie.

Depuis 2014, les tarifs de l’eau ont augmenté de près d’un tiers, l’électricité de plusieurs fois et le gaz domestique de plusieurs dizaines de fois. De nombreuses personnes n’ont tout simplement pas l’argent nécessaire pour payer les services publics ; elles doivent littéralement survivre.

Que s’est-il passé ? Pourquoi tout cela arrive-t-il ? La réponse est évidente : c’est parce que la dot reçue non seulement de l’ère soviétique, mais aussi de l’Empire russe, a été dilapidée et détournée. Des dizaines et des centaines de milliers d’emplois, qui procuraient aux gens un revenu stable et faisaient entrer des taxes dans le trésor public, notamment grâce à l’étroite coopération avec la Russie, ont été perdus. Des industries telles que la construction mécanique, la fabrication d’instruments, l’électronique, la construction navale et la construction aéronautique sont soit laissées sur le carreau, soit détruites, alors qu’elles faisaient la fierté non seulement de l’Ukraine, mais aussi de toute l’Union soviétique.

En 2021, le chantier naval Tchernomorski à Nikolayev, où les premiers chantiers navals ont été construits à l’époque de Catherine II, a été fermé. Le célèbre consortium Antonov n’a pas produit un seul lot d’avions depuis 2016, et l’usine Ioujmach, spécialisée dans la production de fusées et d’équipements spatiaux, est au bord de la faillite, tout comme l’aciérie Krementchouk. Cette triste liste pourrait s’allonger encore et encore.

Quant au système de transport du gaz, que toute l’Union soviétique a construit, il est tellement délabré que son exploitation comporte de grands risques et d’importants coûts environnementaux.

Et cela soulève la question suivante : la pauvreté, le désespoir, la perte du potentiel industriel et technologique sont-ils le choix de civilisation pro-occidental qui trompe des millions de personnes depuis des années, en leur promettant le paradis ?

En fait, tout se réduit au fait que l’effondrement de l’économie ukrainienne s’accompagne d’un vol pur et simple de ses citoyens, et que l’Ukraine elle-même a été simplement placée sous contrôle extérieur. Elle est non seulement administrée sous les ordres des capitales occidentales, mais aussi sur le terrain par tout un réseau de conseillers étrangers, d’ONG et d’autres institutions en Ukraine. Ils influencent directement toutes les grandes décisions relatives au personnel, dans toutes les branches et tous les niveaux du gouvernement, du niveau central au niveau municipal, les principales entreprises et sociétés d’État, notamment Naftogaz, Ukrenergo, les chemins de fer ukrainiens, Ukroboronprom, Ukrpochta et l’administration des ports maritimes ukrainiens.

Il n’y a tout simplement pas de tribunal indépendant en Ukraine. À la demande de l’Occident, les autorités de Kiev ont accordé aux représentants des organisations internationales le droit prioritaire de sélectionner les membres des plus hautes instances judiciaires – le Conseil de justice et la Commission de qualification des juges.

En outre, l’ambassade des États-Unis contrôle directement l’Agence nationale pour la prévention de la corruption, le Bureau national de lutte contre la corruption, le Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption et la Cour suprême anticorruption. Tout cela est fait sous le prétexte plausible de rendre la lutte contre la corruption plus efficace. D’accord, mais où sont les résultats ? La corruption a fleuri depuis lors, et elle fleurit toujours.

Les Ukrainiens eux-mêmes sont-ils conscients de toutes ces méthodes de gestion ? Se rendent-ils compte que leur pays n’est même pas sous un protectorat politique et économique, mais a été réduit à une colonie avec un régime fantoche ? La privatisation de l’État a conduit au fait que les autorités, qui s’appellent elles-mêmes « le pouvoir des patriotes », ont perdu leur caractère national et poursuivent sans relâche la destruction complète de la souveraineté du pays.

La dé-russification et l’assimilation forcée se poursuivent. La Verkhovna Rada publie sans relâche des lois de plus en plus discriminatoires, et une loi sur les soi-disant peuples autochtones est déjà en vigueur. Les personnes qui se considèrent comme des Russes et qui souhaitent préserver leur identité, leur langue et leur culture ont reçu le message explicite qu’elles sont des étrangers en Ukraine.

En vertu des lois sur l’éducation et sur le fonctionnement de la langue ukrainienne en tant que langue d’État, le russe est expulsé des écoles, de toutes les sphères publiques jusqu’aux magasins ordinaires. La loi sur la « lustration », « l’épuration » du pouvoir, a permis de se débarrasser des fonctionnaires indésirables.

Les lois qui donnent aux forces de l’ordre ukrainiennes des justifications pour réprimer durement la liberté d’expression et de dissidence et pour persécuter l’opposition se multiplient. Le monde est familier avec la triste pratique des sanctions unilatérales illégitimes contre d’autres États, des personnes physiques et morales étrangères. L’Ukraine a surpassé ses patrons occidentaux et a inventé les sanctions contre ses propres citoyens, entreprises, chaînes de télévision, autres médias et même membres du parlement.

L’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou continue également d’être malmenée à Kiev. Et ce n’est pas une évaluation émotionnelle, des décisions et des documents concrets le montrent. Les autorités ukrainiennes ont cyniquement transformé la tragédie de la scission de l’Église en un instrument de politique d’État. Les dirigeants actuels du pays ne répondent pas aux demandes des citoyens ukrainiens d’abroger les lois qui portent atteinte aux droits des croyants. En outre, de nouveaux projets de loi ont été enregistrés à la Rada contre le clergé et des millions de paroissiens de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou.

Je voudrais parler séparément de la Crimée. Les habitants de la péninsule ont fait leur libre choix d’être avec la Russie. Les autorités de Kiev n’ont rien pour contrer cette volonté manifeste du peuple, elles misent donc sur des actions agressives, sur l’activation de cellules extrémistes, y compris celles d’organisations islamiques radicales, sur l’envoi de groupes subversifs pour mener des attaques terroristes contre des infrastructures critiques et pour enlever des citoyens russes. Nous avons des preuves directes que de telles actions agressives sont menées avec le soutien de services secrets étrangers.

En mars 2021, l’Ukraine a adopté une nouvelle stratégie militaire. Ce document est presque entièrement consacré à la confrontation avec la Russie et vise à entraîner les États étrangers dans un conflit avec notre pays. La stratégie propose l’organisation d’une clandestinité essentiellement terroriste en Crimée et dans le Donbass russes. Il trace également les contours de la guerre proposée, et elle devrait se terminer, comme le pensent les stratèges actuels de Kiev, je cite : « avec l’aide de la communauté internationale à des conditions favorables à l’Ukraine ». Et aussi, comme Kiev le dit aujourd’hui, et je cite également ici, écoutez plus attentivement, s’il vous plaît : « avec le soutien militaire de la communauté internationale dans une confrontation géopolitique avec la fédération de Russie ». En fait, ce n’est rien d’autre que la préparation d’actions militaires contre notre pays – contre la Russie.

Nous savons également qu’il y a déjà eu des déclarations selon lesquelles l’Ukraine va construire ses propres armes nucléaires, et ce ne sont pas de vaines bravades. L’Ukraine dispose de la technologie nucléaire soviétique et des vecteurs de ces armes, notamment des avions et des missiles Tochka-U, également de conception soviétique, d’une portée de plus de 100 kilomètres. Mais ils en feront plus, ce n’est qu’une question de temps. Le travail de fond datant de l’ère soviétique est toujours là.

Ainsi, il sera beaucoup plus facile pour l’Ukraine d’acquérir des armes nucléaires tactiques que certains autres États – je ne les nommerai pas maintenant – qui développent effectivement de telles armes, surtout en cas de soutien technologique de l’étranger. Et nous ne devons pas non plus l’exclure.

Si l’Ukraine se dote d’armes de destruction massive, la situation dans le monde, en Europe, en particulier pour nous, pour la Russie, changera radicalement. Nous ne pouvons que répondre à ce danger réel, surtout, je le répète, que les mécènes occidentaux pourraient faciliter l’apparition de telles armes en Ukraine afin de créer une autre menace pour notre pays. Nous pouvons voir avec quelle persistance se déroule le dopage militaire du régime de Kiev. À eux seuls, les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars depuis 2014, notamment en armes, équipements et formations spécialisées. Ces derniers mois, les armes occidentales ont afflué en Ukraine à un rythme soutenu, sous les yeux du monde entier. Les activités des forces armées et des services secrets ukrainiens sont dirigées par des conseillers étrangers, et nous le savons très bien.

Depuis quelques années, des contingents militaires des pays de l’OTAN sont présents sur le territoire ukrainien de manière quasi continue sous le prétexte d’exercices. Le système de commandement et de contrôle des troupes ukrainiennes est déjà intégré à celui de l’OTAN. Cela signifie que le commandement des forces armées ukrainiennes, même des unités individuelles, peut être exercé directement depuis le siège de l’OTAN.

Les États-Unis et l’OTAN ont commencé à exploiter sans vergogne le territoire ukrainien comme théâtre d’hostilités potentielles. Les exercices conjoints réguliers ont une orientation clairement anti-russe. Rien que l’année dernière, plus de 23 000 soldats et plus d’un millier de pièces d’équipement y ont participé.

Une loi a déjà été adoptée pour permettre aux forces armées d’autres États d’entrer sur le territoire ukrainien en 2022 afin de participer à des exercices multinationaux. Il est clair qu’il s’agit avant tout des troupes de l’OTAN. Au moins 10 manœuvres conjointes de ce type sont prévues pour cette année.

Il est évident que ces événements servent de couverture au renforcement rapide du groupement militaire de l’OTAN en Ukraine. D’autant plus que le réseau d’aérodromes modernisés avec l’aide des Américains – Boryspil, Ivano-Frankovsk, Tchouguev, Odessa, etc. – est capable d’assurer le transfert d’unités militaires dans les plus brefs délais. L’espace aérien de l’Ukraine est ouvert aux vols de l’aviation stratégique et de reconnaissance américaine et aux drones utilisés pour surveiller le territoire russe.

J’ajoute que le centre d’opérations maritimes d’Otchakov, construit par les Américains, permet de soutenir les actions des navires de l’OTAN, y compris l’utilisation d’armes de précision contre la flotte russe de la mer Noire et nos infrastructures sur toute la côte de la mer Noire.

À une époque, les États-Unis avaient l’intention de mettre en place des installations similaires en Crimée, mais les Criméens et les habitants de Sébastopol ont fait échouer ces projets. Nous nous en souviendrons toujours.

Je le répète, un tel centre est aujourd’hui en cours de déploiement, il a déjà été déployé à Otchakov. Laissez-moi vous rappeler qu’au 18ème siècle, les soldats d’Alexandre Souvorov ont combattu pour cette ville. Grâce à leur courage, elle est devenue une partie de la Russie. À la même époque, au XVIIIe siècle, les terres de la mer Noire, annexées à la Russie à la suite des guerres avec l’Empire ottoman, étaient appelées Novorussie. Aujourd’hui, ces jalons de l’histoire ont été oubliés, tout comme les noms des hommes d’État impériaux russes, sans les efforts desquels de nombreuses grandes villes et même l’accès à la mer Noire n’existeraient pas dans l’Ukraine moderne.

Récemment, le monument à Alexandre Souvorov a été démonté à Poltava. Que peut-on dire ? Vous reniez votre propre passé ? D’un soi-disant héritage colonial de l’empire russe ? Alors, soyez cohérent ici.

Continuons. Je tiens à souligner que l’article 17 de la Constitution ukrainienne ne permet pas le déploiement de bases militaires étrangères sur son territoire. Mais il s’est avéré que ce n’est qu’une convention qui peut être facilement contournée.

Les pays de l’OTAN ont déployé des missions de formation en Ukraine. En fait, il s’agit déjà de bases militaires étrangères. Il suffit d’appeler la base une mission et c’est fait.

Kiev a depuis longtemps proclamé une orientation stratégique vers l’adhésion à l’OTAN. Oui, bien sûr, chaque pays a le droit de choisir son propre système de sécurité et de conclure des alliances militaires. Et il semblerait que ce soit le cas, s’il n’y avait pas un « mais ». Les documents internationaux consacrent explicitement le principe de la sécurité égale et indivisible, qui, comme nous le savons, comprend l’obligation de ne pas renforcer sa propre sécurité au détriment de celle des autres États. Je peux faire référence ici à la Charte de l’OSCE pour la sécurité européenne adoptée à Istanbul en 1999 et à la Déclaration d’Astana de l’OSCE de 2010.

En d’autres termes, les choix en matière de sécurité ne doivent pas constituer une menace pour les autres États, et l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN constitue une menace directe pour la sécurité de la Russie.

Je me souviens qu’en avril 2008, lors du sommet de Bucarest de l’Alliance de l’Atlantique Nord, les États-Unis ont fait adopter la décision selon laquelle l’Ukraine et, accessoirement, la Géorgie deviendraient membres de l’OTAN. De nombreux alliés européens des États-Unis étaient déjà bien conscients de tous les risques d’une telle perspective, mais ils ont dû se plier à la volonté de leur partenaire principal. Les Américains les ont simplement utilisés pour poursuivre une politique nettement anti-russe.

Un certain nombre d’États membres de l’Alliance sont encore très sceptiques quant à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. Pendant ce temps, dans certaines capitales européennes, nous recevons le message suivant : « De quoi vous inquiétez-vous ? Ce n’est pas demain la veille que cela arrivera. D’ailleurs, nos partenaires américains en parlent aussi ». « D’accord », nous disons, « pas demain, mais après-demain. Qu’est-ce que cela change dans la perspective historique ? En fait, rien »

En outre, nous connaissons la position et les propos des dirigeants des États-Unis selon lesquels les hostilités actives dans l’est de l’Ukraine n’excluent pas la possibilité pour ce pays de rejoindre l’OTAN s’il peut satisfaire aux critères de l’Alliance de l’Atlantique Nord et vaincre la corruption.

Pourtant, ils ne cessent d’essayer de nous convaincre que l’OTAN est une alliance pacifique et purement défensive. Ils disent qu’il n’y a pas de menaces pour la Russie. Une fois de plus, ils nous demandent de les croire sur parole. Mais nous connaissons le prix réel de telles paroles. En 1990, lorsque la question de l’unification allemande a été discutée, les dirigeants soviétiques se sont vu promettre par les États-Unis qu’il n’y aurait pas un pouce de juridiction ou de présence militaire de l’OTAN vers l’est. Et que l’unification allemande ne conduirait pas à une extension de l’organisation militaire de l’OTAN vers l’est. C’est une citation.

Ils ont parlé, ils ont donné des assurances verbales et tout cela s’est avéré ne rien valoir. Plus tard, on nous a assuré que l’adhésion à l’OTAN des pays d’Europe centrale et orientale ne ferait qu’améliorer les relations avec Moscou, débarrasser ces pays de la crainte d’un héritage historique difficile et même créer une ceinture d’États favorables à la Russie.

C’est l’inverse qui s’est produit. Les autorités de certains pays d’Europe de l’Est, colportant la russophobie, ont apporté à l’Alliance leurs complexes et leurs stéréotypes sur la menace russe et ont insisté sur la mise en place de capacités de défense collective qui devraient être déployées principalement contre la Russie. Et cela s’est produit dans les années 1990 et au début des années 2000, lorsque, grâce à l’ouverture et à notre bonne volonté, les relations entre la Russie et l’Occident étaient à un niveau élevé.

La Russie a rempli toutes ses obligations, y compris le retrait des troupes d’Allemagne et des États d’Europe centrale et orientale, contribuant ainsi largement à surmonter l’héritage de la guerre froide. Nous avons toujours proposé différentes options de coopération, notamment dans le cadre du Conseil OTAN-Russie et de l’OSCE.

D’ailleurs, je vais dire maintenant quelque chose que je n’ai jamais dit publiquement, je vais le dire pour la première fois. En 2000, lorsque le président américain sortant Bill Clinton s’est rendu à Moscou, je lui ai demandé : « Que penserait l’Amérique d’accepter la Russie dans l’OTAN ? »

Je ne révélerai pas tous les détails de cette conversation, mais extérieurement, la réaction à ma question a semblé, disons, très retenue, alors que l’attitude réelle des Américains face à cette possibilité se voit en fait dans leurs mesures concrètes à l’égard de notre pays. Il s’agit notamment d’un soutien ouvert aux terroristes du Caucase du Nord, d’une attitude dédaigneuse à l’égard de nos demandes et de nos préoccupations en matière de sécurité dans le domaine de l’élargissement de l’OTAN, du retrait du traité ABM, etc. Cela donne envie de se demander : pourquoi, pourquoi tout ça, pour quoi faire ? D’accord, vous ne voulez pas nous voir comme votre ami et allié, mais pourquoi faire de nous un ennemi ?

Il n’y a qu’une seule réponse : il ne s’agit pas de notre régime politique, il ne s’agit de rien d’autre, ils n’ont tout simplement pas besoin d’un pays indépendant aussi grand que la Russie. C’est la réponse à toutes les questions. C’est la source de la politique américaine traditionnelle envers la Russie. D’où l’attitude à l’égard de toutes nos propositions de sécurité.

Aujourd’hui, il suffit de regarder la carte pour voir comment les pays occidentaux ont « tenu » leur promesse de ne pas laisser l’OTAN progresser vers l’est. Ils nous ont simplement dupés. Nous avons connu cinq vagues d’expansion de l’OTAN, l’une après l’autre. En 1999, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie ont été admises dans l’Alliance ; en 2004, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ; en 2009, l’Albanie et la Croatie ; en 2017, le Monténégro ; et en 2020, la Macédoine du Nord.

En conséquence, l’Alliance, avec son infrastructure militaire, est arrivée directement aux frontières de la Russie. Cette situation a été l’une des principales causes de la crise de la sécurité en Europe et a eu un impact très négatif sur l’ensemble du système des relations internationales, entraînant une perte de confiance mutuelle.

La situation continue de se détériorer, y compris dans la sphère stratégique. Par exemple, des zones de positionnement pour les missiles antimissiles sont en cours de déploiement en Roumanie et en Pologne dans le cadre du projet américain de défense antimissile globale. Il est bien connu que les lanceurs de missiles qui s’y trouvent peuvent être utilisés pour les missiles de croisière Tomahawk – des systèmes d’attaque offensifs.

En outre, les États-Unis développent un missile universel Standard-6 qui, en plus d’assurer la défense aérienne et antimissile, peut également frapper des cibles aériennes et terrestres. En d’autres termes, le système de défense antimissile américain, censé être défensif, est étendu et de nouvelles capacités offensives apparaissent.

Les informations dont nous disposons nous donnent toutes les raisons de croire que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et le déploiement ultérieur d’installations de l’OTAN ici sont une fatalité et une question de temps. Nous comprenons clairement que dans un tel scénario, le niveau des menaces militaires à l’encontre de la Russie augmenterait de façon spectaculaire, il est multiplié. Et, j’attire particulièrement votre attention, le danger d’une attaque surprise contre notre pays sera démultiplié.

Permettez-moi de préciser que les documents de planification stratégique américains (documents !) consacrent la possibilité d’une frappe dite préventive contre les systèmes de missiles ennemis. Et nous savons aussi qui est le principal adversaire des États-Unis et de l’OTAN. C’est la Russie. Dans les documents de l’OTAN, notre pays est officiellement déclaré directement comme étant la principale menace pour la sécurité euro-atlantique. Et l’Ukraine servira de tremplin pour un tel coup. Si nos ancêtres en avaient entendu parler, ils ne l’auraient probablement pas cru. Et nous ne voulons pas le croire aujourd’hui, mais c’est vrai. Je veux que cela soit compris à la fois en Russie et en Ukraine.

De nombreux aérodromes ukrainiens sont proches de nos frontières. Les avions tactiques de l’OTAN déployés ici, y compris les porteurs d’armes à guidage de précision, pourraient frapper notre territoire jusqu’à Volgograd – Kazan – Samara – Astrakhan. Le déploiement de moyens de reconnaissance radar en Ukraine permettra à l’OTAN de surveiller étroitement l’espace aérien russe jusqu’à l’Oural.

Enfin, après que les États-Unis ont rompu le traité sur les missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée, le Pentagone développe déjà ouvertement un certain nombre d’armes de frappe basées au sol, notamment des missiles balistiques capables d’atteindre des cibles situées jusqu’à 5 500 kilomètres. Si de tels systèmes sont déployés en Ukraine, ils seraient en mesure de frapper des cibles sur l’ensemble du territoire européen de la Russie, ainsi qu’au-delà de l’Oural. Il faudrait moins de 35 minutes aux missiles de croisière Tomahawk pour atteindre Moscou, 7 à 8 minutes aux missiles balistiques de la région de Kharkov et 4 à 5 minutes aux frappes hypersoniques. Cela s’appelle, directement, un couteau sous la gorge. Et je ne doute pas qu’ils comptent mettre en œuvre ces plans, comme ils l’ont fait à plusieurs reprises au cours des années précédentes, en étendant l’OTAN vers l’est, en poussant les infrastructures et les équipements militaires jusqu’aux frontières russes, en ignorant complètement nos préoccupations, nos protestations et nos avertissements. Désolé, mais ils nous crachent dessus et ils font ce qu’ils veulent, comme bon leur semble.

Et, bien sûr, on est censé se comporter selon le proverbe bien connu : « Le chien aboie mais la caravane passe ». Permettez-moi de dire tout de suite que nous n’avons pas accepté cela et que nous ne le ferons jamais. Dans le même temps, la Russie a toujours été et reste favorable à la résolution des problèmes les plus complexes par des moyens politiques et diplomatiques, à la table des négociations.

Nous sommes bien conscients de notre énorme responsabilité en matière de stabilité régionale et mondiale. En 2008, la Russie a présenté une initiative visant à signer un traité sur la sécurité européenne. Son essence était qu’aucun État ou organisation internationale de la région euro-atlantique ne devait renforcer sa sécurité au détriment de celle des autres. Cependant, notre proposition a été rejetée d’emblée : nous ne pouvions pas permettre à la Russie de limiter les activités de l’OTAN.

De plus, il nous a été dit explicitement que seuls les membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord pouvaient avoir des garanties de sécurité juridiquement contraignantes.

En décembre dernier, nous avons transmis à nos partenaires occidentaux un projet de traité entre la fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique sur les garanties de sécurité ainsi qu’un projet d’accord sur les mesures de garantie de sécurité entre la fédération de Russie et les États membres de l’OTAN.

La réponse des États-Unis et de l’OTAN a été un grand nombre de banalités. Il y a eu quelques arguments rationnels, mais ils portaient tous sur des questions secondaires et semblaient être une tentative de détourner la discussion.

Nous avons répondu en conséquence, en soulignant que nous étions prêts à négocier, mais à la condition que toutes les questions soient considérées comme un ensemble, sans les séparer des propositions russes de base, fondamentales. Et celles-ci contiennent trois points essentiels. Le premier est la prévention d’un nouvel élargissement de l’OTAN. Le second est un refus de permettre à l’Alliance de déployer des systèmes d’armes de choc aux frontières de la Russie. Et enfin, un retour des capacités et des infrastructures militaires du bloc en Europe à l’état de 1997, date de la signature de l’Acte fondateur OTAN-Russie.

Ce sont précisément nos propositions de principe qui ont été ignorées. Nos partenaires occidentaux, je le répète, ont une fois de plus réitéré leurs formulations mémorisées selon lesquelles chaque État a le droit de choisir librement la manière d’assurer sa sécurité et d’adhérer à toute alliance et à tout groupement militaire. En d’autres termes, rien n’a changé dans leur position, on entend toujours les mêmes références à la fameuse politique de la « porte ouverte » de l’OTAN. De plus, ils tentent à nouveau de nous faire chanter, en nous menaçant à nouveau de sanctions, qu’ils imposeront d’ailleurs toujours au fur et à mesure que la souveraineté de la Russie et la puissance de nos forces armées augmenteront. Et le prétexte pour une nouvelle attaque de sanctions sera toujours trouvé ou simplement inventé, quelle que soit la situation en Ukraine. L’objectif est le même : freiner le développement de la Russie. Et ils le feront, comme ils l’ont fait auparavant, même sans le moindre prétexte formel, simplement parce que nous sommes et ne serons jamais amenés à compromettre notre souveraineté, nos intérêts nationaux et nos valeurs.

Je voudrais le dire clairement et directement : dans la situation actuelle, alors que nos propositions de dialogue équitable sur des questions de principe sont restées sans réponse de la part des États-Unis et de l’OTAN, alors que le niveau des menaces contre notre pays augmente de manière significative, la Russie a tout à fait le droit de prendre des contre-mesures pour assurer sa propre sécurité. C’est exactement ce que nous ferons.

En ce qui concerne la situation dans le Donbass, nous pouvons constater que les dirigeants au pouvoir à Kiev déclarent constamment et publiquement qu’ils ne sont pas disposés à mettre en œuvre le paquet de mesures de Minsk pour résoudre le conflit et qu’ils ne sont pas intéressés par une solution pacifique. Au contraire, ils tentent à nouveau d’organiser une guerre éclair dans le Donbass, comme ils l’ont déjà fait en 2014 et 2015. Nous nous rappelons comment ces aventures se sont terminées à l’époque.

Aujourd’hui, il ne se passe pratiquement pas un jour sans que les zones résidentielles du Donbass soient bombardées. Un grand nombre de troupes utilise en permanence des drones d’attaque, des équipements lourds, des roquettes, de l’artillerie et des systèmes de lance-roquettes multiples. Le meurtre de civils, le blocus, les mauvais traitements infligés aux personnes, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées, se poursuivent sans relâche. Comme on dit dans notre pays, on n’en voit pas la fin.

Mais le monde dit civilisé, dont nos collègues occidentaux se sont autoproclamés les seuls représentants, préfère ne pas s’en apercevoir, comme si toute cette horreur, le génocide dont sont victimes près de 4 millions de personnes, n’existait pas, uniquement parce que ces personnes n’étaient pas d’accord avec le coup d’État soutenu par l’Occident en Ukraine en 2014 et s’opposaient à l’élévation du nationalisme barbare et agressif et du néonazisme au rang de mouvement d’État. Et ils se battent pour leurs droits élémentaires – vivre sur leur propre terre, parler leur propre langue et préserver leur culture et leurs traditions.

Combien de temps cette tragédie peut-elle durer ? Combien de temps encore pouvons-nous le tolérer ? La Russie a tout fait pour préserver l’intégrité territoriale de l’Ukraine et s’est battue avec persistance et patience pendant toutes ces années pour mettre en œuvre la résolution 2202 du Conseil de sécurité des Nations unies du 17 février 2015, qui entérinait le paquet de mesures de Minsk du 12 février 2015 pour résoudre la situation dans le Donbass.

En vain. Les présidents et les députés de la Rada changent, mais l’essence, la nature agressive et nationaliste du régime qui a pris le pouvoir à Kiev, ne change pas. Elle est entièrement un produit du coup d’État de 2014, et ceux qui ont emprunté la voie de la violence, du bain de sang et de l’anarchie n’ont pas reconnu et ne reconnaîtront pas d’autre solution à la question du Donbass qu’une solution militaire.

Dans ce contexte, je considère qu’il est nécessaire de prendre une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps – reconnaître sans délai l’indépendance et la souveraineté de la République Populaire de Donetsk et de la République Populaire de Lougansk.

Je demande à l’Assemblée fédérale de la fédération de Russie de soutenir cette décision et de ratifier ensuite les traités d’amitié et d’assistance mutuelle avec les deux républiques. Ces deux documents seront préparés et signés dès que possible.

Et de ceux qui ont pris et détiennent le pouvoir à Kiev, nous exigeons une cessation immédiate des hostilités. Sinon, toute la responsabilité de la poursuite éventuelle de l’effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir en Ukraine.

En annonçant les décisions adoptées aujourd’hui, je suis confiant dans le soutien des citoyens de Russie et de toutes les forces patriotiques du pays.

Je vous remercie de votre attention.

Vladimir Poutine

Source : Site du Kremlin

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider