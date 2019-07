L’équipe d’enquête constituée de journalistes indépendants de Bonanza Media a eu des entretiens exclusifs avec l’un des suspects du crash du MH17, Sergueï Doubinski, avec le Premier ministre malaisien Mohamad Mahathir, avec le colonel qui a récupéré les boîtes noires, ainsi qu’avec de nombreux journalistes, experts et témoins directs des événements.

Les témoignages de personnes vivant sur place et les preuves irréfutables d’experts présentées dans ce documentaire remettent en question le récit officiel fourni par l’équipe internationale d’enquête, le JIT.

Ce documentaire conteste plusieurs points de l’enquête officielle sur le crash du MH17 en soulignant les incohérences, les inexactitudes et les problèmes de partialité de l’enquête du JIT.

Tentatives du FBI, de Kiev et de l’OSCE de mettre la main sur les boîtes noires de l’avion. Témoignages de plusieurs civils parlant de la présence d’avions de chasse ukrainiens dans le ciel ce jour-là (corroborés par deux témoignages récents que nous avons obtenus à Grabovo, et par d’autres). Fraude sur la date d’une des « preuves » du JIT de la présence d’un BUK russe dans le Donbass. Expertise audio des écoutes téléphoniques fournies au JIT par le SBU. Mensonges de Kiev sur l’absence de données radar primaires pour le jour de la catastrophe. Et même démystification du documentaire de la BBC sur le MH17 qui prétendait apporter la preuve du tir d’un missile BUK. Tout cela et plus encore est dans le documentaire « MH17 – Pour que justice soit faite ».

Regardez le documentaire complet sous-titré en français en exclusivité sur la chaîne de Donbass Insider :

Vous pouvez télécharger ici le rapport de l’expert audio sur les écoutes téléphoniques produites par le SBU.

Sous-titrage en français du documentaire par Christelle Néant pour Donbass Insider