Lors de la réunion des groupes de contact qui a eu lieu au format vidéoconférence le 22 juillet 2020, l’Ukraine, la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) ont enfin réussi après des mois de négociation, à se mettre d’accord sur les mesures additionnelles devant permettre un meilleur contrôle du cessez-le-feu dans le Donbass. Ces mesures additionnelles entreront en vigueur le 27 juillet à 00:01 heure de Kiev.

Un accord sur les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu dans le Donbass obtenu aux forceps

Après que l’Ukraine a traîné des pieds pendant six mois, et que rien ne semblait gagné jusqu’à la toute fin de la réunion du groupe de contact qui a eu lieu le 22 juillet, Kiev a enfin réussi à se mettre d’accord avec les deux républiques du Donbass pour approuver des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu.

Des mesures rendues nécessaires par l’incapacité manifeste de l’Ukraine de respecter la fameuse trêve indéfinie conclue en juillet 2019. Les chiffres transmis par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de coordination du cessez-le-feu), en matière de violations de la trêve « indéfinie » en un an sont édifiants.

Ainsi du 21 juillet 2019 au 20 juillet 2020, l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 3 879 reprises, et a tiré 34 189 munitions dont 10 102 d’un calibre interdit par les accords de Minsk ! Ces tirs ont fait cinq morts et 60 blessés parmi les civils de la RPD. Ils ont aussi endommagé 121 pièces d’infrastructures vitales, 753 habitations et en ont totalement détruit 37. Ça fait beaucoup trop pour une trêve totale et permanente.

Le pire étant que non seulement l’armée ukrainienne n’a pas été capable de respecter le cessez-le-feu à peine celui-ci entré en vigueur, mais elle n’a pas non plus respecté les autres mesures de cet accord, comme l’interdiction des opérations de sabotage-reconnaissance (pour rappel la dernière date d’il y a seulement 10 jours), la publication des ordres intimant de respecter le cessez-le-feu, les mesures disciplinaires contre les soldats qui violent la trêve, ou l’interdiction du placement d’armes lourdes dans les localités ou à proximité.

C’est à cause de cela que cet accord sur des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu dans le Donbass était si important.

Cet accord se compose de sept mesures :

1. Interdiction de toute opération offensive ou de reconnaissance, ainsi que l’interdiction de l’utilisation de tout objet volant (avion, hélicoptère, drones).

2. Interdiction de toute forme de tir, y compris ceux de snipers.

3. Interdiction de déployer les armes lourdes dans et à proximité des localités, et surtout près d’infrastructures civiles incluant les écoles, les jardins d’enfants, les hôpitaux et autres bâtiments ouverts au public.

4. Application de mesures disciplinaires en cas de violations du cessez-le-feu et notification de ces mesures disciplinaires au coordinateur du groupe de contact trilatéral qui avertira les autres membres.

5. Création et activation d’un mécanisme de coordination pour répondre aux violations du cessez-le-feu avec l’aide du CCCC.

6. Les tirs de réponse en cas d’opérations offensives (c’est-à-dire toute tentative de modifier la position des troupes au moment de la présente déclaration, y compris par le déploiement de matériel du génie pour creuser de nouvelles positions, ou tout mouvement ou déplacement de personnes armées vers les positions de l’ennemi) ne sont autorisés que s’ils sont menés sur ordre du commandement des Forces Armées Ukrainiennes ou des milices populaires de la RPD et de la RPL après une tentative infructueuse d’utiliser le mécanisme de coordination mentionné ci-dessus. Le groupe de contact trilatéral sera averti de la promulgation de ces ordres.

7. Les mesures sus-mentionnées ne peuvent être totalement ou partiellement désavouées par d’autres ordres, fussent-ils secrets.

Le commandement des Forces Armées Ukrainiennes et ceux des milices populaires du Donbass doivent rendre public les ordres énumérant toutes ces mesures additionnelles et confirmer que les ordres de cessez-le-feu sont conformes à ces dernières.

Une semaine de travail est nécessaire pour réparer la conduite d’eau à Gorlovka

Cet accord tombe à pic alors que les experts de la société Eau du Donbass ont estimé après examen de la conduite d’eau gravement endommagée hier par un bombardement de l’armée ukrainienne, qu’il faudra une semaine de travaux une fois les garanties de sécurité données par l’Ukraine pour mener les réparations à bien.

Kiev ayant fourni les garanties de sécurité ce matin, les travaux ont déjà commencé, comme on peut le voir sur cette vidéo fournie par le maire de Gorlovka, Ivan Prikhodko, que j’ai sous-titrée en français :

Il reste à espérer que le fait que la coupure d’eau, due aux dégâts infligés à la conduite, touche aussi le territoire sous contrôle de Kiev poussera l’armée ukrainienne à respecter une trêve totale dans cette zone jusqu’à la fin des travaux. Faute de quoi la semaine pourrait vite se transformer en semaines voire en mois.

Malheureusement, comme pour les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu dans le Donbass, je crains que l’Ukraine ne respecte pas une fois de plus ce qu’elle a signé ou approuvé.

Car une bonne partie de ces mesures additionnelles se trouvaient déjà dans les mesures du cessez-le-feu complet et permanent que l’Ukraine avait signées en juillet 2019, et qu’elle n’a pas respectées.

La liste des manquements de Kiev aux documents et accords qu’elle a signés concernant la guerre dans le Donbass est tellement longue qu’il faudrait un bottin pour toutes les consigner. Des accords de Minsk 1 et 2, en passant par la formule Steinmeier, les trêves et cessez-le-feu à répétition, les déclarations communes à l’issue des réunions au Format Normandie, et l’accord de création du Conseil Consultatif, voilà un échantillon des preuves que la signature de l’Ukraine ne vaut pas grand-chose.

Et ces craintes sont renforcées par un post de la chaîne Telegram ukrainienne Rezident, qui indique, en citant une source au sein de l’administration de Zelensky, que l’Ukraine a dû signer les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu dans le Donbass « à cause de la pression exercée par les partenaires européens », et que ce mécanisme ne fonctionnera pas car « le cessez-le-feu est constamment rompu » et qu’il est « impossible de contrôler qui a provoqué les tirs ».

En clair face aux faits prouvant que l’Ukraine ne respecte pas le cessez-le-feu, et qui ont été soulignés à de nombreuses reprises par la Russie, la France et l’Allemagne ont dit à Kiev de faire un effort parce que là sa réticence à appliquer les accords de Minsk est trop visible et que Moscou peut l’utiliser contre elle.

Mais cet accord a de bonnes chances de finir comme tous les autres accords, formules, et autres protocoles signés depuis plus de cinq ans par l’Ukraine dans le cadre de la résolution pacifique du conflit dans le Donbass, c’est-à-dire aux oubliettes. Espérons que cet accord ne soit pas qu’un nouveau coup de communication de la part de l’Ukraine pour faire croire qu’elle applique les accords de Minsk, mais comme beaucoup d’habitants de la RPD, j’en doute fort.

Christelle Néant

