Le 7 février 2022, la milice populaire de la RPD (République Populaire de Donetsk), a annoncé que dans le cadre des préparatifs ukrainiens pour une agression contre les Républiques du Donbass, l’Ukraine a envoyé ses néo-nazis, ainsi que des mercenaires polonais sur la ligne de front.

D’après les informations obtenues par les services de renseignement de la RPD, deux unités de néo-nazis ukrainiens de Secteur Droit, de 70 à 80 hommes chacune, ont été envoyés en première ligne sur la portion de front qui fait face à Donetsk (à l’ouest et au nord), en remplissage des unités des 54e et 56e brigades des FAU (Forces Armées Ukrainiennes). Tous ces soldats ont l’expérience du combat et ont été entraînés par des instructeurs britanniques.

D’autres groupes d’assaut constitués de néo-nazis et de nationalistes, idéologiquement motivés sont en train d’être constitués et formés pour combattre en milieu urbain. Des mercenaires polonais sont aussi arrivés dans le Donbass sous contrôle ukrainien.

« La présence de deux groupes armés comptant jusqu’à 20 personnes en uniformes mixtes de type tactique a été constatée près du village de Popasnaya. Au cours de la reconnaissance, il a été établi que les personnes spécifiées parlent en polonais et sont arrivées pour effectuer des tâches dans la zone de responsabilité de la 24e brigade mécanisée. Leur mission consiste à mener, avec des unités des forces d’opérations spéciales ukrainiennes, des actions ponctuelles de sabotage et de terrorisme visant à mettre hors d’usage les installations vitales et les infrastructures sociales, et à intimider la population locale.

Nous pensons qu’avant le début de l’offensive de l’armée ukrainienne, les mercenaires tenteront d’infliger les dommages les plus importants aux infrastructures civiles afin de nous obliger à riposter, ce que la partie ukrainienne, se justifiant aux yeux de la communauté internationale, tentera d’utiliser comme prétexte pour lancer les hostilités.

Les Polonais sont arrivés en Ukraine sous l’apparence d’instructeurs envoyés pour participer à une mission de formation des soldats ukrainiens », a déclaré le porte-parole de la milice populaire de la RPD, Édouard Bassourine.

La milice populaire de la RPD a aussi appris que la commission de l’état-major ukrainien qui a inspecté l’état de préparation des FAU pour mener une offensive dans le Donbass a soudainement remplacé le commandant du groupe tactique Vostok, le général Tarnavski, par le général Sodol, qui était commandant des fusiliers marins des FAU, et qui est plus fidèle idéologiquement aux autorités de Kiev.

La milice populaire de la RPD a aussi souligné le cynisme des actions du gouvernement polonais, qui lorsqu’il assumait la présidence de l’OSCE, a déclaré que la Pologne ferait tout ce qui est nécessaire pour la paix et la sécurité en Europe.

Or, un mois plus tard, la Pologne déclare ouvertement son intention de transférer à l’Ukraine des munitions, les systèmes anti-aériens portables Grom et des drones, qui, soit dit en passant, vont équiper non seulement les FAU, mais aussi les organisations nationalistes et néo-nazies ukrainiennes.

Ces déclarations polonaises ne contribuent pas à la paix et à la stabilité, mais provoquent au contraire une escalade de la situation, poussant l’Ukraine à continuer sur sa lancée belliciste envers le Donbass.

Et pendant que ces préparatifs se poursuivent, la situation sur la ligne de front reste tendue. Hier, un sniper ukrainien de la 25e brigade des FAU, a tué un soldat de la RPD près de Verkhnetoretskoye.

Christelle Néant

