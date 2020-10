Les déclarations des autorités ukrainiennes sur leurs plans de récupération du Donbass exclusivement à leurs propres conditions indiquent la fin effective de la mise en œuvre des accords de Minsk par l’Ukraine, a déclaré l’ambassadeur russe au sein du groupe de contact, Boris Gryzlov.

Il a rappelé que le site Internet du Président ukrainien indique : « Le principal objectif de notre délégation, ainsi que de l’ensemble du gouvernement, est la restitution de tous les territoires temporairement occupés exclusivement aux conditions ukrainiennes ».

« Ceci contredit fondamentalement la base même des accords de Minsk. […] Bien sûr, cette position est juridiquement nulle et non avenue, mais ses conséquences politiques sont désastreuses. Les autorités ukrainiennes forcent les représentants de Donetsk et Lougansk à prendre des mesures de rétorsion et ne devraient pas se plaindre lorsque ces mesures sont mises en œuvre. Kiev devrait revenir à la mise en œuvre des accords de Minsk, à la mise en œuvre de ses précédentes promesses électorales », a déclaré Boris Gryzlov.

Il a également souligné que la résolution de la Rada sur les élections locales, violant les accords de Minsk, n’avait pas été corrigée.

Pour Gryzlov, la décision du président ukrainien Volodymyr Zelensky de retirer Vitold Fokine de la délégation de Kiev au sein des groupes de contact est révélatrice. Selon lui, il était le seul professionnel parmi les représentants de Kiev à appeler les choses par leur nom.

L’ambassadeur russe a également appelé les médiateurs internationaux à engager la responsabilité de l’Ukraine dans les négociations. Il a souligné que malgré les tentatives de Kiev de s’approprier les acquis du cessez-le-feu, « c’est la partie ukrainienne qui ralentit tout accord » dans ce domaine.

M. Gryzlov a noté que Kiev essaie par tous les moyens d’éviter de consigner les procès-verbaux des réunions du groupe de contact et de les fixer sur vidéo ou audio. Cette position, selon lui, témoigne d’un manque de volonté de remplir les obligations contractées.

« La partie ukrainienne s’est retirée des mesures additionnelles visant à renforcer le cessez-le-feu. Toutes les propositions visant à coordonner et à contrôler le respect du cessez-le-feu ont été bloquées, les accords antérieurs sur les inspections conjointes de l’Ukraine et du Donbass ont été brisés, et des positions des forces armées ukrainiennes sont en train d’être installées dans les zones de retrait [des troupes et des équipements – NDLR]. […] Tout cela ne peut être considéré que comme la préparation de nouvelles actions militaires ukrainiennes contre Donetsk et Lougansk », a conclu l’ambassadeur russe.

Source : RIA Novosti

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider