Au sixième jour de l’opération militaire spéciale de la Russie contre l’Ukraine, l’armée ukrainienne poursuit ses bombardements contre les zones résidentielles de la RPD (République Populaire de Donetsk), faisant cinq morts et 31 blessés parmi les civils.

Alors que tant l’armée russe que les milices populaires de la RPD et de la RPL (République Populaire de Lougansk) progressent et gagnent du terrain, l’armée ukrainienne poursuit ses bombardements délibérés des civils et des zones résidentielles.

Le 1er mars 2022, l’armée ukrainienne a ainsi intensivement bombardé Gorlovka, Donetsk et Dokoutchayevsk, en RPD, faisant quatre morts et 23 blessés parmi les civils. Plus de 73 habitations, et 14 pièces d’infrastructure civiles, dont des écoles, des hôpitaux et des transformateurs ont aussi été endommagés.

Parmi les victimes, trois civils sont morts, et deux ont été blessés (dont une enfant de 10 ans) à Donetsk, lorsque l’armée ukrainienne a bombardé le nord du centre-ville à coup d’obus de mortier de 120 mm. Ces tirs ont aussi endommagé 11 habitations.

Photos fournies par la représentation de la RPD au sein du CCCC

Voir le reportage en russe d’Andreï Roudenko, là où deux civils ont trouvé la mort dans le centre de Donetsk :

L’autre ville de la RPD la plus touchée par les bombardements de l’armée ukrainienne fut Gorlovka, où ces tirs ont fait 19 blessés parmi les civils, et endommagé de nombreuses habitations.

Une autre civile est morte à Yasnoye, et deux ont été blessés à Dokoutchayevsk, qui a de nouveau été lourdement bombardé par l’armée ukrainienne aujourd’hui. À Yassinovataya, 11 habitations, une école, et le bâtiment de l’administration communale ont été endommagés. Dans le district de Petrovski à Donetsk, trois civils ont été blessés, et trois hôpitaux ont été endommagés. Et dans la soirée, il a été annoncé qu’une civile de plus avait été tuée et un civil blessé dans le district de Kirovksi, à Donetsk.

De plus, ce soir à 21 h 55, une roquette ou un missile de l’armée ukrainienne a frappé et endommagé une des tours de refroidissement de la centrale électrique à charbon de Zougres, dans l’est de la RPD. Un trou est désormais visible à 100 m de hauteur sur l’une des tours de refroidissement.

Il est possible qu’un missile Tochka-U, qui a été abattu plus tôt en journée au-dessus d’Enakievo, visait en réalité la centrale électrique de Zougres, située plus au sud.

Et pendant que l’armée ukrainienne se défoule à coup de bombardements contre les civils et les infrastructures de la RPD, l’OSCE a quitté le Donbass via la Russie, et les milices populaires ainsi que l’armée russe continuent leur progression.

Dans le sud, la RPD a continué d’avancer, et a désormais le contrôle des localités suivantes : Chirokino, Berdianskoye, Lebedinskoye, Vodyanoye, Talakovka, Gnoutovo, Sartana, Primorskoye, Orlovskoye, Granitnoye, Bougas, Staromarievka (le village dans la zone grise qui avait été capturé par l’armée ukrainienne il y a quelques mois), Andreyevka, Starognatovka, Nikolayevka, Pavlopol, Pischevik, Viktorovka, Bogdanovka, Novognatovka, Rybinskoye, Troudovskoye, Vassilievka, Prokhorovka, Svobodnoye, Donskoye, Anadol, Mirnoye, Kamianka, Novoselovka, Novoselovka II, Kremenievka, Fedorovka, et Zamojnoye. Et la RPL n’est pas en reste, et a récupéré Starobilsk, Svatovo, Klimovka, Novoborovoye, Barykino, Boulgakovka, Goloubovka, Stanitsa Louganskaya et Chtchastye.

Les zones libérées sont marquées par des pointillés verts, et celles récemment libérées sont en pointillés blancs dans la continuité des gros pointillés verts :

Cartes par Military Maps

D’après les dernières informations, la milice populaire de la RPD a commencé le nettoyage de Volnovakha qui ne devrait donc plus tarder à tomber totalement sous son contrôle. Le nord et le nord-ouest, ainsi que la gare de Kherson sont déjà sous contrôle de l’armée russe, qui commence à encercler Nikolayev. Un premier échange de prisonnier a eu lieu dans la région de Soumy, un officier russe a été échangé contre cinq miliciens ukrainiens d’unités de défense territoriale.

À Kharkov et à Marioupol, les forces armées ukrainiennes empêchent la mise en place de corridors humanitaires pour permettre aux habitants de quitter ces viles, afin d’utiliser les civils comme bouclier humain.

Une technique qui ne suffira pas à les sauver, en effet, comme l’a expliqué un officier russe impliqué dans l’opération spéciale, l’armée russe régulière encercle les villes, puis les Tchétchènes de Kadyrov vont nettoyer cette dernière (méthode qu’ils maîtrisent après des années à combattre les terroristes en milieu urbain), pendant que la Garde Nationale russe les couvre. Et comme on peut le voir sur cette vidéo publiée par Ramzan Kadyrov, ses soldats sont présents sur place et motivés.

« Nazis, Bandéristes et Sheitans (qui se font appeler “Tchétchènes”), nous viendrons bientôt à vous ! Ne vous enfuyez pas, nous voulons vous achever, au même endroit et en une seule fois ! », a écrit Ramzan Kadyrov sous la vidéo.

Et d’après l’officier russe interrogé c’est effectivement le cas, puisque de tous les néo-nazis ukrainiens récupérés jusqu’ici par l’armée russe aucun n’était en vie au moment de sa « capture ». Le seul récupéré vivant l’a été par la RPD. Il s’agit de Nikolaï Tchouprina, du bataillon Aïdar, qui a été capturé à Starognatovka, alors qu’il essayait de se cacher chez une de ses connaissances.

En plus de se cacher derrière les civils, les soldats ukrainiens leur tirent même dessus, comme le révèle cette vidéo montrant les destructions infligées à plusieurs maisons suite à un tir de Grad de l’armée ukrainienne contre la périphérie de Kharkov (dans la vidéo ci-dessous le civil qui filme dit que c’est l’armée ukrainienne qui leur a tiré dessus).

De son côté, l’armée russe a prévenu aujourd’hui à l’avance qu’elle allait bombarder des infrastructures militaires et des bâtiments du SBU, afin que les civils vivant à proximité évacuent la zone. Elle a aussi bombardé la tour de télévision qui se trouve à Kiev. Suite à quoi un fake sordide sur des morts liés à ce bombardement a été publié par la partie ukrainienne.

À Kharkov, l’armée russe a bombardé le bâtiment de l’administration locale, car ce dernier abritait en réalité le quartier général des soldats ukrainiens, et surtout le régiment Azov, qui prévoyait d’y lancer un rassemblement pour recruter de nouveaux combattants.

Quant à Kiev, la ville est au bord de la catastrophe humanitaire. Le maire de la ville, Klitschko, n’a toujours pas résolu les problèmes de logistique et de livraison de nourriture. La situation est un peu meilleure sur la rive droite, la rive gauche de la ville semble avoir été totalement oubliée. Les aliments de base manquent (pain, lait, beurre, levure) à plusieurs endroits, le prix de la viande est exorbitant, et le fromage n’est disponible qu’occasionnellement. La situation des pharmacies est elle aussi problématique.

L’hystérie collective qui s’est emparée de l’Ukraine donne lieu à des tragédies. Ainsi un Israélien a été pris pour un Tchétchène et abattu.

Les pertes estimées de l’armée ukrainienne depuis le début de l’opération militaire russe sont de :

– 7 275 soldats morts

– 80 systèmes de défense anti-aérienne

– 125 chars d’assaut

– 350 véhicules blindés

– 60 lance-roquettes multiples

– 6 navires

– 40 avions, drones et hélicoptères

Pendant leur avancée, les milices populaires récupèrent des informations extrêmement importantes sur les crimes de guerre des soldats ukrainiens, et surtout ceux des bataillons néo-nazis. Ainsi lors de leur fuite de Chirokino, dans le sud de la RPD, les soldats du régiment Azov ont mis le feu au centre de loisir qui leur servait de base. Mais l’incendie n’a pas détruit les données sur le travail de leurs snipers. Les rapports qui sont entrés en possession des services secrets de la RPD contiennent des données personnelles sur chaque sniper, ainsi que des informations sur leurs victimes, parmi lesquelles des civils. De quoi alimenter en preuve les affaires pénales ouvertes par le comité d’enquête russe.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider