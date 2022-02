Le 11 février 2022, le chef de la RPD (République Populaire de Donetsk), Denis Pouchiline, a donné une grande conférence de presse aux journalistes locaux et étrangers sur la situation militaire actuelle dans le Donbass, sur les négociations avec l’Ukraine, et sur la situation politique interne et internationale.

Denis Pouchiline a commencé par rappeler les crimes de guerre les plus marquant de l’Ukraine dans le Donbass et ailleurs, comme le massacre de la maison des syndicats à Odessa le 2 mai 2014 (plus de 40 morts), le bombardement aérien de Lougansk le 2 juin 2014 (qui a fait huit morts), le bombardement aérien de Snejnoye le 15 juillet 2014 (qui a fait 12 morts), le crash du MH17 (qui a fait 298 morts), le bombardement de Gorlovka le 27 juillet 2014 par l’armée ukrainienne à coup de Grad et d’obus de mortier (qui a fait 14 morts dont 5 enfants), et bien d’autres.

Il a rappelé que la commission chargée de retrouver les corps des victimes du conflit, ont trouvé plus de 130 fosses communes sur le territoire de la RPD. Pour rappel, depuis 2014, le conflit dans le Donbass a fait 5 042 victimes rien qu’en RPD, dont 91 enfants.

Denis Pouchiline s’est ensuite adressé aux pays occidentaux qui fournissent des armes à l’Ukraine, en soulignant que les armes qu’ils livrent actuellement à Kiev, pourraient un jour se retourner contre eux.

« L’Ukraine d’aujourd’hui est un État essentiellement gouverné par des personnes ayant des opinions néo-nazies, des opinions d’extrême-droite. Pouvez-vous imaginer la quantité d’armes qui pourraient devenir incontrôlables ? Vous vous trompez profondément, ceux qui prennent une telle décision d’envoyer des armes, si vous pensez que toutes ces armes seront utilisées contre la Russie, je vous assure que non. L’Ukraine non-souveraine que nous voyons aujourd’hui, elle peut exploser, avec une grande quantité d’attaques terroristes dirigées absolument dans toutes les directions, y compris contre les pays européens qui sont proches, c’est évident pour nous ! », a-t-il déclaré.

Le chef de la RPD a ensuite répondu pendant plus de deux heures à de nombreuses questions de médias locaux mais aussi internationaux, présents sur place, où à distance via Skype.

La plupart des questions ont sans surprise concerné la situation militaire actuelle dans le Donbass, et le mythe de « l’invasion » russe imminente de l’Ukraine, mais aussi les négociations qui ont eu lieu, entre autre au sein du Format Normandie. Le chef de la RPD a commenté l’échec total des deux tours de négociation des conseillers politiques du Format Normandie.

« L’Ukraine a même bloqué le communiqué final après la réunion. C’est la chose la plus simple qui soit. Lorsque les parties se rencontrent lors de négociations, elles peuvent discuter, elles peuvent argumenter, mais il y a toujours cette règle d’étiquette. « Allons vers les médias maintenant et disons ceci, cela, même si nous ne sommes pas encore parvenus à un accord, nous laissons l’espoir que nous voyons des développements optimistes après de tels événements. » Je veux dire que ce sont des subtilités diplomatiques, mais même ça l’Ukraine les a bloquées. C’est-à-dire qu’en fait, hier, cela aurait probablement été un succès si l’Ukraine et tous les négociateurs avaient exprimé leur soutien indéfectible aux accords de Minsk, au fait de faciliter au maximum leur mise en œuvre, de faciliter le travail de la plateforme de Minsk, à avoir certains documents et ainsi de suite dès que possible. Ça n’a pas eu lieu, même ça, ça a été bloqué, c’est juste incompréhensible », a-t-il déclaré.

Denis Pouchiline a aussi évoqué les conditions dans lesquelles la Russie pourrait se voir forcée d’intervenir dans le Donbass.

« L’Ukraine passe à l’offensive, commence à utiliser toutes les armes dont elle dispose, plus les armes qui ont été envoyées en Ukraine et qui continuent à l’être, ostensiblement pour se protéger. Et elle commence à les utiliser contre les civils, contre les villes, les districts du Donbass ! La première chose est, bien sûr, nous, nos militaires, nous ferons tout pour protéger, avec nos propres forces, directement, nos citoyens ! On ne sait pas si ces forces suffiront ou non, mais ici, dans de telles situations, il est très difficile de faire des prédictions, c’est-à-dire qu’il y a ce que nous voulons, mais je ne voudrais pas prendre nos désirs pour la réalité. Je n’exclus pas que, si une attaque de grande envergure commence, si des localités civiles sont détruites, la Russie puisse prendre de telles mesures [intervenir militairement – note de la traductrice], mais cette décision doit être prise par la Russie elle-même », a déclaré le chef de la RPD.

L’une des questions concernait le fait de se mobiliser pour que l’Ukraine soit reconnue comme un État terroriste, ce qui pour les habitants du Donbass, est une évidence depuis bientôt huit ans.

« Quant au fait que l’Ukraine soit un État terroriste, pour nous c’est absolument le cas, mais nous y sommes tellement habitués que nous ne pensons pas qu’il soit possible de l’envisager ainsi, enfin en termes internationaux, que certaines institutions reconnaissent l’Ukraine comme un État terroriste. Avec les doubles standards actuels ce sera pratiquement impossible », a répondu Denis Pouchiline à cette proposition.

Au vu de l’énorme accumulation d’armes et de troupes côté ukrainien, et des déclarations des officiels occidentaux, qui appellent leurs concitoyens à quitter l’Ukraine, Denis Pouchiline a dit ne pas exclure que l’Ukraine puisse attaquer le Donbass à tout moment.

« Je n’exclus pas que l’Ukraine puisse attaquer à tout moment, c’est-à-dire que tout est prêt pour cela ! Je veux dire que la concentration des forces et des moyens permet que cela se produise à tout moment, dès qu’il y a une décision politique. Donc par rapport à la déclaration de Biden, je n’exclus pas que cela puisse se produire dans un avenir proche. Je suis obligé de le constater », a déclaré le chef de la RPD.

Il a par contre exclu que la RPD puisse attaquer en première, rappelant que la République est attachée à la résolution pacifique du conflit, car sachant trop bien ce que coûte une guerre en matière de vies humaines et de destructions. Mais pour lui, la situation est devenue tellement tendue qu’elle est arrivée dans une impasse, et Denis Pouchiline ne sait pas comment l’Ukraine et l’Occident pourront désormais faire marche arrière.

Voir le reportage filmé sur place, sous-titré en français :

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider