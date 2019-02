Depuis que la campagne électorale a commencé en Ukraine, la situation dans le Donbass s’est sérieusement aggravée en termes de bombardements, surtout sur les zones résidentielles et les infrastructures civiles.

Ainsi, durant les dernières 24 h, l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République Populaire de Donetsk (RPD) à 22 reprises, tirant 260 munitions dont 85 obus de mortier de 120 mm et 82 mm. Ces tirs ont tué un soldat de la RPD, et endommagé trois maisons et un transformateur électrique, privant 3 000 personnes d’électricité à Gorlovka.

À Alexandrovka, ces tirs ont réussi à mettre le feu à un champ (alors que nous sommes toujours en hiver et qu’il y a de la neige encore un peu partout), comme le montre une vidéo prise par le centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC).

Depuis une semaine, il n’y a plus une seule journée sans que plusieurs habitations civiles soient endommagées, sans parler des infrastructures comme les lignes électriques, ou la station de pompage de Vassilievka, toujours régulièrement visée par les soldats ukrainiens.

Cette escalade est clairement liée aux élections présidentielles en Ukraine, dont la campagne vient de commencer, et à l’envoi sur le front d’unités ultra-nationalistes et néo-nazies comme le régiment Azov et Secteur Droit, envoyées là à la fois pour aggraver la situation, mais aussi pour les éloigner de Kiev et éviter qu’ils gênent Porochenko.

C’est d’ailleurs ce qu’a déclaré le chef de la RPD, Denis Pouchiline ce matin lors d’une conférence de presse.

« Aujourd’hui, la crise politique interne qui s’est développée en Ukraine et qui est associée aux prochaines élections affecte directement la situation dans le Donbass. À la veille de l’élection présidentielle, l’armée ukrainienne, sur ordre de Porochenko, a intensifié ses bombardements des villes et villages du Donbass situés sur la ligne de contact. […] Les autorités de Kiev tentent de distraire les électeurs des problèmes internes, de l’effondrement économique, des échecs de la politique étrangère et de rejeter la responsabilité de toutes leurs erreurs sur nous et sur la fédération de Russie, » a déclaré le chef de l’État.

Il a aussi alerté sur la situation des hommes politiques ukrainiens qui se trouvent dans l’opposition et dont la vie est menacée à cause de leurs appels à appliquer les accords de Minsk et à ramener la paix dans le Donbass.

« Les forces politiques saines qui existent toujours en Ukraine et qui tentent de promouvoir une politique de règlement pacifique du conflit sont soumises à la répression et à la violence physique manifeste des services spéciaux ukrainiens et des ultra-nationalistes. L’objectif principal de Porochenko est d’empêcher l’élection des partisans de la paix en Ukraine et d’ignorer les accords de Minsk. Les hommes politiques et les personnalités publiques qui appellent ouvertement le « pouvoir du Maïdan » à établir un dialogue pacifique avec la République, sont détruits, » a ajouté Denis Pouchiline.

La déclaration du chef de l’État rejoint d’autres informations sur les menaces qui pèsent actuellement sur plusieurs politiciens ukrainiens de l’opposition, comme Viktor Medvedtchouk. En plus d’être poursuivi en justice, pour avoir « osé » appeler à appliquer les accords de Minsk signés par Kiev, Medvedtchouk a reçu de nombreuses menaces de mort l’obligeant à renforcer sa sécurité.

Ces mesures sont plus que nécessaires au vu des dernières informations divulguées par les services de sécurité (MGB) de la RPD. D’après le MGB de la République Populaire de Donetsk, les services secrets ukrainiens se préparent à assassiner Viktor Medvedtchouk, ainsi que d’autres politiciens de l’opposition.

Ce sont les services de renseignement militaires ukrainiens qui dirigent cette opération, mais le SBU et plusieurs groupes ultra-nationalistes font aussi partie du plan. Le SBU est chargé de suivre les cibles afin d’établir leurs heures et lieux de déplacement, et les groupes ultra-nationalistes contrôlés par les services secrets ukrainiens serviront de paravent, en portant le chapeau de ces assassinats.

Les groupes de « liquidateurs » appartiennent en réalité au 8e régiment d’opérations spéciales, basé à Khmelnitski, et sont formés par des spécialistes du renseignement américain qui logent à l’hôtel Arena.

Médiatiquement, les groupes néo-nazis comme C14 et Secteur Droit accusent quotidiennement Viktor Medvedtchouk de trahison envers l’Ukraine et de propager des opinions pro-russes, afin de façonner de lui une image de traître avant son élimination physique.

Ces méthodes ont déjà été utilisées contre d’autres personnes assassinées en Ukraine ces dernières années comme Oles Bouzina, Pavel Cheremet, et Dmitri Voronenkov.

Il semble que les autorités ukrainiennes actuelles ont peur de la paix plus que tout. Voilà pourquoi en plus d’essayer de relancer le conflit dans le Donbass, elles se préparent à tenter une nouvelle provocation contre la Russie dans le détroit de Kertch, avec l’aide de l’OTAN.

« Maintenant, ils préparent un autre passage en violation des règles de cette zone maritime difficile. Maintenant, ils préparent une tentative de passage illégal sans aucune demande préalable, sans appliquer les mesures de sécurité et sans pilote. Et, d’après ce qu’on m’a dit, ils interrogent les pays de l’OTAN en les invitant à envoyer leurs représentants sur ces navires afin de passer le détroit de Kertch avec l’OTAN, » a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

L’Ukraine, tout autant que ses patrons américains a besoin de la guerre pour continuer d’exister, comme l’a déclaré très explicitement Petro Porochenko, lorsqu’il a dit à Munich que si l’Ukraine cessait de tirer dans le Donbass, alors le pays cesserait d’exister.

Voilà comment en laissant faire tout et n’importe quoi à l’Ukraine et aux États-Unis, le monde se retrouve avec tous les ingrédients d’une conflagration nucléaire réunis. Albert Einstein avait raison lorsqu’il disait que « le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ».

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider