Poursuivant l’escalade des tensions, l’armée ukrainienne a bombardé le 17 novembre 2021 le district de Kirovski, en périphérie de Donetsk, endommageant trois habitations. Par miracle ces tirs n’ont pas fait de victimes parmi les civils.

Photo : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Le 17 novembre 2021 très tôt le matin, l’armée ukrainienne a tiré sur le district de Kirovski, situé en périphérie de Donetsk, avec des obus de mortier de 120 mm, mais aussi au moins un obus d’artillerie de 122 mm, comme le prouve le cratère et les éclats d’obus trouvés dans la cour d’une des trois habitations touchées.

Photos fournies par la représentation de la RPD (République Populaire de Donetsk) au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) :

L’explosion de l’obus d’artillerie a totalement détruit la porte de la maison et projeté des éclats jusqu’à l’intérieur de cette dernière, détruisant un morceau de mur et atteignant même le canapé où le propriétaire de l’habitation dort en temps normal. Par chance, ce dernier travaillait à la ferme à ce moment-là, ce qui lui a sauvé la vie, comme le montre le reportage du journaliste Andreï Roudenko.

Voir le reportage en russe :

Si aucun civil n’a été blessé, un chien a reçu des éclats d’obus au ventre. Il a été opéré à la clinique vétérinaire, et il semble que ses jours ne sont plus en danger.

Comme le montre cette carte, les habitations touchées par ces tirs de l’armée ukrainienne sont à 4 km des positions les plus proches de la milice populaire de la RPD, et à 5,5 km de la ligne de front.

Il n’y a ni positions de la milice populaire, ni pièces d’armement, ni soldats à cet endroit-là, rien qui justifie ces tirs de l’armée ukrainienne contre cette zone de la périphérie de Donetsk.

Au lieu de jouer les fiers à bras avec la Russie à coup de déclarations belliqueuses ridicules et stériles ou de manœuvres concernant Nord Stream 2, la France et l’Allemagne feraient mieux d’exiger de l’Ukraine qu’elle cesse ces violations répétées des accords de Minsk, mais aussi de la convention de Genève ! Cela serait autrement plus constructif pour ramener la paix dans le Donbass que les rodomontades et reculades régulières auxquelles on assiste depuis des années.

Christelle Néant

