Donbass - L’armée ukrainienne continue de bombarder les zones résidentielles, faisant des dizaines de victimes

Alors que l'opération militaire de la Russie en Ukraine se poursuit, l'armée ukrainienne continue de bombarder les zones résidentielles de la RPD (République Populaire de Donetsk), et entre autre la ville de Gorlovka, y compris avec de l'artillerie lourde. Ces tirs ont provoqué un grand nombre de destructions et fait des victimes parmi les civils.

Durant le week-end, l’armée ukrainienne a bombardé Gorlovka, Dokoutchayevsk, mais aussi Donetsk, à coup d’artillerie lourde, de Grads, et d’obus de mortier. Du 26 au 28 février 2022, l’armée ukrainienne a ainsi tiré sur le territoire de la RPD 1 320 munitions, dont neuf roquettes de Grad, 127 obus d’artillerie de 152 mm, 210 obus d’artillerie de 120 mm, et 767 obus de mortier de 120 mm et 82 mm.

Puis, le 28 février 2022 au matin, l’armée ukrainienne a bombardé Gorlovka et Donetsk à l’artillerie lourde, endommageant de nombreuses habitations et faisant des victimes parmi les civils. Une femme a ainsi été blessée au nord de Gorlovka, tôt ce matin, alors qu’elle se trouvait dans sa salle de bain. Un obus de 122 mm est tombé sur l’arbre qui jouxte la maison, envoyant des éclats qui ont détruit le toit, et traversé le plafond.

La femme a été blessée à la main droite, au tibia droit et a eu un doigt cassé. Elle a été soignée à l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger.

Une rue plus loin, deux obus d’artillerie sont tombés directement sur le toit de deux maisons, détruisant complètement ces dernières. Et plus au sud, près du dépôt de bus et de trolleybus de la ville, plusieurs maisons ont été endommagées par des obus d’artillerie de 152 mm tirés par l’armée ukrainienne depuis le village récemment renommé par Kiev en « New York ». Ces tirs n’ont heureusement pas fait de victimes, mais le dépôt de bus a vu toutes ses fenêtres éclater et une partie de son toit est totalement détruite.

Voir le reportage filmé à Gorlovka, sous-titré en français :

À Donetsk, les bombardements ont tué un employé de la société Donbassgaz alors qu’il réparait un gazoduc endommagé par un bombardement dans le district de Kievski. Deux de ses collègues ont été blessés.

Au total durant les dernières 24 h, cinq civils ont été tués et 22 blessés en RPD (une grande partie ont été blessés à Dokoutchayevsk, dont l’hôpital a été submergé de blessés hier) par les bombardements de l’armée ukrainienne. Depuis le début de l’escalade dans le Donbass, nous en sommes à 20 civils tués, et 62 blessés, rien qu’en RPD.

Concernant l’opération militaire spéciale menée par la Russie en Ukraine, Marioupol et Volnovakha sont encerclées, des combats ont lieu dans les banlieues nord-ouest de Kiev, et l’armée russe a aussi pris le contrôle de Trostianets au sud-est de Soumy. Les combats se poursuivent aussi à Kharkov. Les tentatives de l’armée ukrainienne de briser l’encerclement de Marioupol et de Volonovakha ont échoué.

La distribution d’armes à tout va en Ukraine provoque un carnage, entre ceux qui tirent sur tous ceux qu’ils prennent pour des agents russes, et les voleurs qui s’en servent pour se faire passer pour des unités de défense territoriale, comme dans la vidéo ci-dessous filmée à Kherson, et se faire ainsi ouvrir la porte pour ensuite dépouiller les occupants. Les forums de discussion ukrainiens encouragent déjà les gens à n’ouvrir à personne à cause de ça !

Et pendant que l’hystérie collective gagne du terrain en Ukraine, et que les combats et bombardements se poursuivent, y compris dans le Donbass, aucune solution diplomatique ne semble se dégager des négociations qui ont eu lieu aujourd’hui entre Moscou et Kiev en Biélorussie.

Christelle Néant