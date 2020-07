Après l’entrée en vigueur des nouvelles mesures de contrôle du cessez-le-feu permanent dans le Donbass le 27 juillet 2020, l’armée ukrainienne n’a respecté la trêve tant attendue que pendant deux jours, donnant malheureusement raison aux pessimistes qui s’attendaient à ce scénario.

L’espoir de voir les armes se taire pour de bon

Pour rappel, le 22 juillet 2020, lors d’une réunion du groupe de contact trilatéral, l’Ukraine et les deux républiques populaires du Donbass (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk – RPD et RPL) se sont mises d’accord pour signer un ensemble de mesures visant à renforcer le contrôle du cessez-le-feu permanent qui était entré en vigueur un an auparavant.

À peine l’accord était-il signé que Volodymyr Zelensky détruisait totalement le processus de négociation, en déclarant que ces mesures devaient être signées par les dirigeants des pays du Format Normandie (avant leur entrée en vigueur le 27 juillet !), et qu’il fallait déchiffrer les accords de Minsk pour voir quels points l’Ukraine pouvait appliquer ou non.

De plus alors que la RPD et la RPL ont publié la liste complète des sept mesures de l’accord visant à renforcer l’application du cessez-le-feu dans le Donbass, côté ukrainien, Kiev s’était limité à une déclaration générale, sans fournir les détails de l’accord signé.

Un point assez étrange qui a été relevé par le média ukrainien Strana, pour qui cela n’est qu’une tentative de plus des autorités ukrainiennes d’échapper à leurs obligations (puisque chaque partie doit publier des ordres clairs de respect du cessez-le-feu mentionnant tous les points de cet accord, donc en cachant les détails de ce dernier, l’Ukraine enfreignait déjà les mesures qu’elle a signées).

Résultat, la plupart des gens dans la zone du Donbass non contrôlée par l’Ukraine s’attendaient à un nouveau pétard mouillé avec ce cessez-le-feu renforcé, et il y avait peu d’espoir que ce dernier soit plus respecté par l’armée ukrainienne que les précédents.

Mais, finalement il semble qu’après une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine le 26 juillet, Zelensky ait décidé de calmer le tir avec les âneries. Il faut dire que même si le président russe a dit cela avec les formes, il a souligné, comme je l’ai fait dans mon article du 24 juillet, que le texte voté par la Rada le 15 juillet était contraire aux accords de Minsk et mettait en danger la résolution pacifique du conflit.

Vladimir Poutine s’est aussi dit préoccupé par les déclarations de plusieurs officiels ukrainiens concernant le côté inacceptable ou inapplicable de plusieurs points des accords de Minsk et leurs demandes de révision de ces derniers.

Et si le Président russe a évalué positivement l’accord concernant les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu dans le Donbass signé le 22 juillet, il a aussi souligné l’importance de respecter cet accord de manière inconditionnelle ! Dans la même veine il a rappelé à Zelensky que ses déclarations sur l’absence d’alternative aux accords de Minsk devaient être concrétisées dans les actes des autorités ukrainiennes.

En gros, Vladimir Poutine a dit diplomatiquement à Volodymyr Zelensky que c’est bien joli de faire de grandes déclarations et de signer des accords, mais qu’il faut appliquer ce que l’on dit et ce que l’on signe ! Et si on devait résumer ça de manière moins diplomatique, le Président russe a dit à son homologue ukrainien de faire moins de blabla et plus d’actions concrètes s’il veut être pris au sérieux lorsqu’il déclare vouloir appliquer les accords de Minsk. Si Zelensky croyait enfumer tout le monde avec ses méthodes, il vient de découvrir que cela ne marche pas sur Vladimir Poutine.

Résultat le 27 juillet après minuit, les armes se sont tues, et plusieurs d’entre nous se sont pris à espérer que cette fois le cessez-le-feu allait tenir dans le Donbass, et qu’à défaut de régler pleinement le conflit, on allait au moins arriver à geler ce dernier, et qu’il n’y aurait ainsi plus de morts, de blessés ou de destruction d’infrastructures civiles.

L’armée ukrainienne viole le cessez-le-feu dans le Donbass deux jours après l’entrée en vigueur des nouvelles mesures de contrôle

Si le proverbe dit que l’espoir est celui qui meurt en dernier, l’Ukraine fait tout pour faire mentir cet adage dans le Donbass. Ainsi, à peine les mesures de contrôle renforcé du cessez-le-feu étaient-elles entrées en vigueur que le commandement de l’armée ukrainienne déclarait que la milice populaire avait violé le cessez-le-feu en direction de Vodyanoye dans l’heure qui suivait leur entrée en force, puis vers Leninskoye plus tard dans la journée.

Sauf que si le CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) a bien enregistré des explosions non identifiées vers Vodianoye entre 00:10 et 00:45, il n’y a aucune trace des tirs supposés être à leur origine (l’OSCE quand à elle n’a rien vu ni entendu à l’heure indiquée).

Quant à la deuxième violation supposée du cessez-le-feu par la milice populaire de la RPD, qui est censée avoir eu lieu aux environs de midi contre la localité de Leninskoye (renommée Ioujnoye en Ukraine), qui est face à Gorlovka, son inexistence a été assez facile à prouver.

En effet, comme le souligne la représentation de la RPD au sein du CCCC, à ce moment-là les travaux de réparation de la conduite d’eau endommagée le 22 juillet étaient toujours en cours, et des patrouilles miroir de l’OSCE assuraient le respect total de la trêve dans cette zone ! Or ces patrouilles ont enregistré que le cessez-le-feu avait été parfaitement respecté. Ce qui prouve bien que ces tirs annoncés par le commandement ukrainien n’existent que dans la tête des officiels de Kiev.

Alors à quoi joue l’Ukraine ? La réponse se trouve dans la réaction immédiate des officiels de Kiev disant qu’ils sont prêts à répondre à de telles actions, et la façon dont l’armée ukrainienne a publié les ordres de respect du cessez-le-feu dans le Donbass le jour-même de leur entrée en vigueur (c’est-à-dire après la publication par l’administration présidentielle d’une version très généraliste, et après le coup de fil entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky).

L’accord signé le 22 juillet implique la publication par toutes les parties des ordres de respect du cesse-le-feu et des sept mesures qui se trouvent dans le document signé. Or, si les cinq premiers points sont retranscrits fidèlement sur le site du ministère ukrainien de la Défense, le point numéro 6 a été complètement transformé.

La version d’origine énonce que :

« Les tirs de réponse en cas d’opérations offensives (c’est-à-dire toute tentative de modifier la position des troupes au moment de la présente déclaration, y compris par le déploiement de matériel du génie pour creuser de nouvelles positions, ou tout mouvement ou déplacement de personnes armées vers les positions de l’ennemi) ne sont autorisés que s’ils sont menés sur ordre du commandement des Forces Armées Ukrainiennes ou des milices populaires de la RPD et de la RPL après une tentative infructueuse d’utiliser le mécanisme de coordination mentionné ci-dessus. Le groupe de contact trilatéral sera averti de la promulgation de ces ordres. »

Et voilà la version publiée par l’armée ukrainienne :

« En cas de violation du cessez-le-feu par l’ennemi et de menace pour la vie des militaires ukrainiens, les forces armées ukrainiennes ont le droit de répondre aux bombardements ennemis. »

La version publiée par le ministère ukrainien de la Défense ne correspond absolument pas au document original et contourne la procédure approuvée, en affranchissant l’armée ukrainienne de l’obligation d’utiliser le mécanisme de coordination via le CCCC avant d’obtenir le droit de répondre aux tirs !!! En clair on en revient à la situation antérieure à l’accord signé le 22 juillet, que l’Ukraine a annulé en une phrase !

Au vu de tout cela, il est clair que le but de ces annonces de violations bidons de la trêve par la milice populaire de la RPD, était de justifier les futures violations du cessez-le-feu par l’armée ukrainienne.

C’est donc sans surprise que le 29 juillet au matin, la représentation de la RPD au sein du CCCC a annoncé que l’armée ukrainienne avait violé le cessez-le-feu à l’arme légère vers Yakolevka. Puis dans la nuit du 29 au 30 juillet, l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à trois reprises contre la RPL.

Voilà ce qu’aura duré le respect par l’armée ukrainienne du nouveau cessez-le-feu renforcé dans le Donbass : deux jours !

Zelensky continue de saborder les accords de Minsk

Et si certains croient que l’armée ukrainienne fait cela dans le dos de Zelensky, il suffit de lire sa déclaration faite à la presse le 29 juillet, pour se rendre compte qu’il ferme tacitement les yeux sur les provocations de son armée.

« Pouvons-nous dire que nous avons accepté un cessez-le-feu ? Oui. Peut-on dire qu’il n’y a pas de tirs isolés ? Non. Parce qu’il y en a, ils existent. Parce que nous avons 400 kilomètres de ligne de front ou plus, et qu’il est très difficile de tout contrôler », a-t-il déclaré.

En clair, le Président ukrainien se défausse par avance de toute violation du cessez-le-feu sur ses propres soldats qui seraient « incontrôlables ». Pourtant la RPD et la RPL ont la même longueur de ligne de front à contrôler que l’Ukraine, et les deux républiques arrivent à faire respecter le cessez-le-feu de manière stricte par leurs soldats ! Si la discipline est meilleure dans les milices populaires que dans l’armée ukrainienne, il est temps que le commandement de cette dernière se remette sérieusement en question !

En réalité « l’indiscipline » des soldats ukrainiens est entretenue par les autorités de Kiev elles-mêmes. En effet, dans sa déclarations, Zelensky a souligné que les soldats ukrainiens ne devront répondre des violations du cessez-le-feu qu’en cas d’attaque ou de tirs sérieux « qui vont au-delà de ce qui a été convenu » (sic). Sauf que ce qui a été convenu c’est un cessez-le-feu total et la punition de toute violation du cessez-le-feu, pas juste des attaques et des bombardements massifs !

Avec de tels propos, Zelensky donne un blanc seing à l’armée ukrainienne pour continuer à tirer contre les deux républiques populaires, puisqu’en fait il n’y aura toujours pas de punition, malgré le fait que les accords signés le 22 juillet en prévoient !

Ajoutez à cela que Léonid Koutchma, le chef de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral a donné sa démission, ce qui veut dire que les négociations vont encore repartir de zéro, et vous comprenez que la résolution pacifique du conflit dans le Donbass n’est pas prête d’avancer d’un pouce.

Sauf miracle ou pression importante de la part de la France et de l’Allemagne, il faut donc malheureusement s’attendre à une nouvelle recrudescence lente, mais constante, des bombardements de la part de l’armée ukrainienne, puisque les autorités ukrainiennes ont vidé l’accord du 22 juillet de sa substance et n’appliqueront pas les mesures disciplinaires prévues.

Ce nouvel accord concernant les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu dans le Donbass n’aura permis d’obtenir que deux jours de répit de la part de l’armée ukrainienne. Et il est malheureusement à craindre que cela soit le maximum que l’on puisse attendre de sa part.

Christelle Néant

