@Ancien GE

Les rapports de l’OSCE comme « source objective » MDR merci pour la vanne

Ils oublient la moitié des victimes civiles de notre côté https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/donbass-l-osce-enregistre-a-peine-223400

Ils prennent des jeunes femmes pour des garçons de 12 ans, ont même obligé une fois l’armée ukrainienne à démentir qu’un avion russe militaire avait volé dans l’espace aérien ukrainien, et j’en passe.

Le rapport de l’OSCE confirme bien que deux de ses drones ont été pris pour cible contrairement à ce que vous racontez, et bien dans les endroits que j’ai mentionnés (Berdianske est juste à côté de Chirokino et Vassilievka est près de Yassinovataya).

« While positioned about 700m north of Berdianske (government-controlled, 102km south of Donetsk) to conduct an announced mini-unmanned aerial vehicle (UAV)flight, the SMM heard a burst and five shots of small-arms fire at an assessed distance of 1.3km east-south-east, assessed as aimed at the UAV, which was flying about 1.7km east-south-eastof its position.*While positioned in Vasylivka (non-government-controlled, 20km north of Donetsk) to conduct an announced mini-UAV flight, the SMM heard six bursts ofsmall-arms fire at an assessed distance of 1.5km north-west, assessed as aimed at the UAV, which was flying about 1.5km north-north-westof its position. »

Et la direction des tirs indique à chaque fois l’armée ukrainienne !!! Eh oui vous pouvez prendre ceux qui ne connaissent pas la région pour des pigeons, mais tous ceux qui savent regarder sur une carte et savent où sont chacune des localités indiquées se rendent bien compte que vous racontez des âneries.

Le fait qu’ils prétendent avoir posé le drone à chaque coup même lorsqu’un est abattu ce n’est pas la première fois. L’OSCE a un biais pro-ukrainien connu depuis longtemps, qui biaise totalement ses rapports.

Concernant les brouillages le rapport de l’OSCE n’indique en aucune façon qu’ils viennent de la RPD, les zones où volent ces drones sont sur la ligne de front, et les ondes de brouillage ne s’arrêtent pas à la frontière. Merci de vous être ainsi discrédité totalement une fois de plus.

Votre phrase sur les observateurs russes au sein de l’OSCE a aussi de quoi faire rire toute personne qui sait comment fonctionne cette institution. Les observateurs n’ont pas voix au chapitre sur la sincérité et l’objectivité des rapports. Leur contrat prévoit qu’ils doivent la fermer en public !!! Les rapports ne sont d’ailleurs pas rédigés par eux, mais au bureau central de Kiev !

La Russie quant à elle a déjà dénoncé à plusieurs reprises le manque d’objectivité des rapports de l’OSCE comme ici Lavrov https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/lavrov-l-osce-publie-des-rapports-208742 sans parler du représentant russe au sein de l’OSCE.

Vous êtes vraiment maso pour y revenir à chaque coup vous faire humilier en public.