Tôt le 4 mars 2021 au matin, l’armée ukrainienne a utilisé un lance-roquettes Grad portatif (système Grad-P, ou Grad « Partisan ») contre un immeuble d’habitation de la périphérie nord de Donetsk, endommageant le bâtiment, mais sans faire de victimes civiles.

Après s’être acharnée pendant plusieurs jours contre Yelenovka et les villages environnants, l’armée ukrainienne a lourdement bombardé le sud de la République Populaire de Donetsk (RPD), tirant 100 obus de mortier de 82 mm en 24 h contre cette portion du front, du 2 au 3 mars 2021.

Le 3 mars 2021 un peu avant midi, les soldats de la milice populaire de la RPD ont repéré des enfants se trouvant entre leurs positions et celles de l’armée ukrainienne, près d’Avdeyevka (chose qui arrive malheureusement régulièrement).

Des employés du ministère de l’Intérieur de la RPD se sont alors rendus sur place pour trouver les enfants et les évacuer. Mais un sniper ukrainien a tiré sur le groupe d’employés et tué le sergent Vladislav Voïna, interrompant l’opération d’évacuation.

Pour rappel les tirs de sniper sont interdits tant par les accords de Minsk que par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Ce tir montre donc bien que l’Ukraine ne respecte pas les accords qu’elle a signés, contrairement à ce qu’elle prétend publiquement. Le sergent Voïna a été décoré à titre posthume de la croix de St Georges.

Puis le 4 mars au matin, la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) a annoncé que l’armée ukrainienne avait tiré huit obus de mortier de 120 mm sur Spartak et la périphérie nord de Donetsk, où un immeuble leur a été signalé comme ayant été touché par un des tirs.

Quelle ne fut pas la surprise des représentants de la RPD au sein du CCCC, une fois arrivés sur place, lorsqu’ils ont constaté que ce n’était pas un obus de mortier qui avait frappé l’immeuble, mais une roquette de type Grad-P (appelé aussi Grad « Partisan ») de 122 mm, c’est-à-dire une roquette de Grad tirée, non pas par un lance-roquettes multiple comme c’est habituellement le cas, mais par un lance-roquettes portatif (voir photo ci-dessous).

Ce type de lance-roquettes a été développé par l’URSS au moment de la guerre du Vietnam, pour répondre aux besoins particuliers de ce théâtre d’opérations, où l’utilisation de l’artillerie conventionnelle était souvent très difficile. Les partisans avaient besoin d’un système portatif capable d’infliger les mêmes dégâts qu’une pièce d’artillerie « classique ».

L’URSS a donc développé le système Grad-P, ou Grad « Partisan » pour répondre à ce besoin, et créé ce système de lance-roquettes portatif. Les roquettes de Grad ont aussi été adaptées pour pouvoir être tirées avec ce système.

Alors que les lance-roquettes multiples n’ont plus été utilisés dans le Donbass depuis le 16 mai 2018, les photos prises sur place par le CCCC ne laissent malheureusement aucun doute sur le type d’arme utilisée :

Le tir aurait été mené depuis les positions de l’armée ukrainienne situées près d’Opytnoye :

Heureusement ce tir de Grad n’a endommagé que la façade et plusieurs vitres de l’immeuble, mais n’a fait aucune victime.

Sur fond d’escalade de la situation, la dernière réunion du groupe de contact trilatéral a de nouveau été un échec, l’Ukraine utilisant toutes les techniques imaginables pour freiner les discussions, y compris celle de demander à l’OSCE de fournir une traduction du russe vers l’ukrainien, alors que les négociations se font en russe depuis sept ans, et que les représentants ukrainiens parlent parfaitement cette langue, ce que la représentante de l’OSCE, Heidi Grau leur a rappelé !

Comme on peut le voir, l’Ukraine ne cherche pas la paix, mais la guerre dans le Donbass, et l’utilisation par l’armée ukrainienne d’un système de lance-roquettes Grad portatif contre une zone résidentielle de Donetsk fait craindre une escalade en matière de calibre des armes utilisées par Kiev contre les civils de la RPD et de la RPL dans les semaines à venir.

Christelle Néant

