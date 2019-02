Le 17 février 2019, l’OSCE a prétendu dans son rapport avoir vu ce qui semblait être un avion militaire russe dans le ciel de la République Populaire de Donetsk (RPD) le 15 février 2019. L’OSCE a-t-elle enfin apporté la preuve ultime de la présence de l’armée russe dans le Donbass ?

« Le 15 février à 10 heures, alors qu’elle se trouvait à la périphérie sud-ouest de Starobechevo (zone non contrôlée par le gouvernement, à 32 km au sud-est de Donetsk), la MSS a vu un objet volant au sud-est de sa position voler du sud-ouest au nord-est. D’après des images prises à la main, la MSS l’a évalué comme un quadrimoteur à turbopropulseurs (probablement un Tupolev TU-95 ou un Tupolev TU-142). De 10 h 50 à 11 h 10, dans une zone située au nord-ouest de Lioubivka (anciennement Leninske, zone non contrôlée par le gouvernement, à 43 km au sud-est de Donetsk), la MSS a vu un avion (probablement un Tupolev TU-95 ou Tupolev TU-142) voler du nord au sud et inversement. »

Cette information a été un choc, et a été largement partagée par les journalistes de la RPD, parce que la plupart d’entre eux ne pouvaient croire une information aussi invraisemblable. Si une telle chose se produisait, il était certain que l’armée ukrainienne aurait hurlé publiquement et aurait présenté des preuves (données radar par exemple).

Mais ici, rien ! Lorsque l’OSCE publie son rapport, deux jours se sont écoulés et Kiev n’a pas affirmé qu’un avion russe avait violé son espace aérien. Assez étrange, car il aurait été plus qu’utile pour les autorités ukrainiennes de prouver enfin cette « agression russe » fictive que personne ne voit dans la réalité.

J’ai personnellement vérifié quel fuseau horaire l’OSCE utilise dans ses rapports (UTC +2) et j’ai regardé si je pouvais trouver quelque chose pendant la période mentionnée dans leur rapport (en ajoutant une heure avant et une heure après par sécurité au cas où ils l’auraient noté dans le fuseau horaire local qui est UTC +3 ou qu’ils auraient fait une erreur) via des sites comme Flighradar24 et autres qui suivent les avions (y compris certains avions militaires et drones d’observation). Mais il n’y avait rien. Le mystère s’épaississait.

Et après que le scandale ait commencé à prendre de l’ampleur autour de cette information le 19 février, l’armée ukrainienne a finalement publié deux commentaires sur ses pages Facebook.

Le premier a été publié par le commandement de l’armée de l’air ukrainienne :

En voici la traduction :

« Sur Internet, certaines publications en ligne diffusent des informations indiquant que le 15 février 2019, dans l’espace aérien de l’Ukraine, dans la zone de l’opération des forces interarmées, un vol, de type TU-95 des forces aéroportées de la Fédération de Russie, a été observé. Après vérification des informations ci-dessus, nous déclarons que ce n’est pas vrai. Les unités de défense aérienne de l’armée de l’air ukrainienne assurent quotidiennement leurs missions de combat et protègent l’espace aérien de l’Ukraine et sont prêtes à réagir rapidement et à temps à toute agression aérienne. »

Ce commentaire sonnait un peu en mode « Hé les gars, c’est bien que vous essayiez de prouver la réalité de la fausse « agression russe » contre notre pays, mais pourriez-vous s’il vous plaît ne pas nous faire passer pour des cons incapables de voir un aéronef ennemi et de défendre notre espace aérien ? »

Mais il semble que ce commentaire officiel n’était pas suffisant, car deux heures après, c’est le commandement général de l’Opération des Forces Interarmées (OFI) qui a publié un commentaire officiel plus complet, avec des images radar prouvant que l’avion n’était jamais entré dans l’espace aérien de l’Ukraine ou de la RPD !

[On notera la piètre qualité de ces images qui ont été imprimées, annotées à la main, et photographiées ou scannées, au lieu d’ajouter les commentaires via un logiciel de retouche d’images. Il semble que l’armée ukrainienne n’a pas les moyens de se payer un graphiste pour faire ça proprement.]

Voici la traduction du commentaire (sans la reprise du rapport de l’OSCE au début ni les saluts néo-nazis de fin) :

« Le 15 février 2019, les unités des troupes du génie radio de l’OFI ont découvert une cible aérienne identifiée comme un avion anti-sous-marin de longue portée Tu-142 des forces armées de la Fédération de Russie à 9 h 56 dans la zone de l’aéroport de Taganrog. Cet avion a effectué un vol d’essai autour de l’aérodrome de Taganrog en se rapprochant de la frontière de l’Ukraine à une distance de 10 km. Sur le trajet, l’avion a été suivi par des stations radar et des troupes radiotechniques des forces interarmées. L’avion Tu-142 des forces armées russes a quitté la zone proche de la frontière de l’Ukraine à 12 h 30 près de l’aéroport de Taganrog. L’avion en question n’a pas franchi la frontière ukrainienne et n’est pas entré dans l’espace aérien de l’Ukraine. Les unités de défense aérienne de l’armée ukrainienne sont constamment en état d’alerte et sont prêtes à accomplir leur devoir. »

Les images radar fournies par l’Ukraine prouvent clairement que le Tu-142 n’est jamais entré dans le ciel de la RPD ! La distance la plus proche était de 10 km !

Même lorsque l’avion se trouvait à la position la plus proche des observateurs de l’OSCE, la distance entre l’avion et les observateurs était d’environ 30 km, ce qui représente presque le double de la distance entre les observateurs et la frontière !

Comment les observateurs de l’OSCE ont-ils pu penser que l’avion survolait le territoire de la RPD ? Sont-ils si incompétents qu’ils ne sont pas capables d’évaluer la distance de l’avion et de regarder une carte avant d’écrire des choses aussi graves ? Ou ont-ils délibérément menti dans leur rapport ?

Accuser ce qui est manifestement un avion russe (même s’ils n’ont pas mentionné de nationalité le modèle d’avion laissait peu de doute) de survoler le ciel de la RPD est une accusation très grave ! Si elle était réelle, pour l’Ukraine et pour la « communauté internationale », cela aurait signifié que la Russie aurait violé l’espace aérien ukrainien. La preuve parfaite de l’agression russe contre l’Ukraine, et la justification parfaite pour une guerre !

Heureusement, l’armée ukrainienne n’a pas supporté de devoir passer pour un tas de crétins incompétents, incapables de défendre leur espace aérien, et a préféré laver son honneur plutôt que de sauter sur l’occasion. La mission de l’OSCE dans le Donbass a une mission très importante, qui exige des gens compétents et honnêtes !

L’OSCE ne devrait pas « jouer » avec les informations qu’elle met dans ses rapports. Parce qu’ils sont utilisés comme une source d’information « prétendument » fiable ! Mais d’après ce que nous voyons, l’information écrite dans leurs rapports n’est pas fiable du tout !

Et ce n’est pas la première fois que ce genre de bêtises arrive. Je critique souvent les rapports de l’OSCE, à cause de la manière dont ils présentent l’information, en cachent certains éléments, parfois même accusent à tort les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk, ou prétendent avoir vu des armements russes modernes sans aucune photo ou vidéo comme preuve.

Nous avons beaucoup d’exemples de telles « erreurs » au cours de ces cinq années de conflit dans le Donbass. Il y a quatre ans, ils ont prétendu qu’un jeune garçon de 12-14 ans, armé, gardait un point de passage à Makeyevka. Après enquête d’Anatoli Sharii, il est apparu que c’était une femme de 24 ans, qui a servi dans la milice populaire de la RPD !

En décembre 2016, j’ai vu de mes propres yeux, comment ils ont minimisé le calibre des armes utilisées par l’armée ukrainienne contre les civils de la RPD, en prétendant que les FAU avaient utilisé des mortiers de 82 mm, quand les énormes cratères laissés par les obus prouvaient clairement qu’il s’agissait au minimum d’artillerie de 122 mm !

En février 2017, ils ont vu des chars d’assaut ukrainiens au pied d’immeubles d’habitation à Avdeyevka. Ils ont même discuté avec les soldats ukrainiens présents à cet endroit, mais n’ont pas mentionné leur présence (qui était une violation grossière des accords de Minsk sur fond d’augmentation importante des bombardements de l’armée ukrainienne contre les civils de la RPD) dans leur rapport.

L’OSCE a finalement admis avoir remarqué la présence de ces armes interdites près de la ligne de front, et près des immeubles d’habitation, seulement lorsque les photos et vidéos prouvant leur collusion avec des soldats ukrainiens ont été publiées sur Internet.

L’année dernière, ils ont prétendu qu’un soldat de la RPD saoul les avait empêché d’aller où ils voulaient. L’enquête menée par les autorités de la RPD a démontré que l’homme était parfaitement sobre, mais seulement très fatigué après une longue garde, et qu’il les avait empêché de rouler sur le bas côté de la route où se trouvaient des mines, leur sauvant ainsi la vie !

Je ne mentionnerai pas toutes les occasions où j’ai vu des observateurs de l’OSCE noter des faits qui n’apparaissaient pas ensuite dans le rapport quotidien, ou le nombre de fois où ils ne sont pas venus pour enregistrer les bombardements contre des civils, alors que les maisons touchées étaient à moins d’un kilomètre du lieu où étaient situés les observateurs de l’OSCE !

De tels exemples, y compris le dernier avec cet avion militaire russe qui n’est jamais entré dans le ciel de la RPD, montrent que les rapports de l’OSCE ne sont absolument pas fiables, et que des photos et des vidéos devraient être demandées pour chaque accusation importante, comme la présence d’armes russes modernes dans le Donbass.

L’OSCE a déjà fourni plusieurs fois ce type de photos et de vidéos réalisées par ses drones, lorsque des armes ukrainiennes, voire des armes de la RPD et de la RPL étaient présentes près de la ligne de front, en violation des accords de Minsk. Alors pourquoi ne le font-ils pas à chaque fois qu’ils prétendent qu’il y a des armes russes ?

L’année dernière ils ont prétendu que leur drone avait vu des équipements de guerre électronique russes récents en RPL. Mais ils n’ont jamais publié une seule photo ni vidéo le prouvant. La semaine dernière, ils ont prétendu avoir vu un système de renseignement radio TORN en RPD. Et de nouveau, ils n’ont publié aucune photo ni vidéo prouvant cette accusation. Des exemples comme ceux-ci sont légion !

Mais après ce conte de fées sur l’avion fantôme russe dans le ciel de la RPD, qui a été démystifié par nul autre que l’armée ukrainienne elle-même, les affirmations de la mission de l’OSCE ne peuvent plus être prises au sérieux sans preuves (photos ou vidéos) ! Surtout en ce qui concerne la présence d’armes, d’avions ou d’autres équipements militaires russes dans le Donbass.

La mission de l’OSCE s’est à nouveau discréditée, détruisant ainsi sa crédibilité, qui est essentielle pour qu’elle puisse accomplir ce qui est officiellement sa mission : ramener la paix dans le Donbass.

Christelle Néant

