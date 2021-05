Après deux mois de sabotage total des réunions du groupe de contact en charge des questions politiques, l’Ukraine a tenté une nouvelle approche en proposant le 18 mai 2021 d’exclure les délégations de la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) des négociations au sein de la plateforme de Minsk, voire de les inclure dans la délégation russe, avant de se rétracter le lendemain devant les conséquences inattendues que cette proposition pouvait avoir.

Depuis la mi-mars 2021, l’Ukraine a totalement bloqué le travail du groupe de contact en charge des questions politiques, en utilisant le chantage (Kiev exigeant qu’une représentante de la société civile de la RPD soit retirée de la réunion pour que celle-ci puisse avoir lieu), empêchant ainsi les négociations d’avancer de manière concrète.

Après plusieurs semaines, et sous la pression de l’OSCE dont le coordinateur commençait à en avoir assez de ces bêtises, l’Ukraine avait accepté l’une des propositions de compromis de la RPD et de la RPL, à savoir de retirer les représentants de la société civile de toutes les délégations, et revenir ainsi au format de négociations originel, à savoir des délégations composées uniquement d’officiels des différentes parties au conflit.

Mais à peine cet accord trouvé, l’Ukraine l’a violé en faisant venir à la réunion suivante un de ses représentants de la société civile, tout en menaçant de quitter la réunion, si la RPD prenait une mesure identique et faisait revenir la personne qui pose problème à la délégation ukrainienne.

La méthode du chantage ayant bien marché pour bloquer totalement les négociations du groupe de contact en charge des questions politiques pendant deux mois, l’Ukraine a décidé de réutiliser le procédé en l’étendant à la totalité des délégations de la RPD et de la RPL, et plus seulement à certains de leurs membres.

Ainsi, le 18 mai 2021, le représentant de l’Ukraine au sein du groupe de contact en charge des questions politiques, Alexandre Merejko, a déclaré que la réunion n’aurait pas lieu tant que la RPD et la RPL ne se retireront pas des négociations ou qu’elles rejoignent la délégation russe.

« Hier, la réunion du groupe politique n’a pas eu lieu parce que les représentants de l’Ukraine ont exprimé leur refus de tenir des réunions plénières du groupe de travail tant que les républiques ne se seront pas retirées des négociations du groupe de travail ou tant qu’elles n’auront pas rejoint la délégation de la fédération de Russie », a déclaré la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova.

Si tenter d’exclure la RPD et la RPL des négociations est totalement inacceptable, puisque les accords de Minsk prévoient que l’Ukraine doit négocier avec les représentants des deux républiques, la deuxième option semble avoir été lancée par Merejko sans avoir réfléchi aux conséquences que cela aurait.

En effet, en exigeant que les délégations de la RPD et de la RPL rejoignent celle de la fédération de Russie, l’Ukraine en viendrait ainsi à reconnaître que les deux républiques seraient une partie intégrante de la Russie, et donc que l’armée ukrainienne occupe un morceau de territoire russe (à savoir la partie du Donbass actuellement sous son contrôle, puisque je le rappelle les véritables frontières des deux républiques sont celles des régions de Donetsk et de Lougansk, puisque les habitants de la totalité de ces territoires ont voté pour la sécession hors de l’Ukraine lors du référendum de 2014).

Si Merejko semblait avoir oublié son cerveau à la maison avant de s’exprimer, le Vice-premier ministre ukrainien, Alexeï Reznikov, semble lui avoir compris que les paroles de son collègue pouvaient avoir des conséquences désastreuses, et a opéré un rétropédalage des plus pathétiques, en essayant de faire croire qu’il n’avait pas tenu les propos incriminés ou que ses paroles avaient été mal comprises. Pour autant la réunion n’a pas pu avoir lieu, l’Ukraine refusant de dire au coordinateur de l’OSCE si elle était prête à se mettre au travail.

« Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui, lors de la réunion du groupe de contact, M. Reznikov a tenté de nous convaincre que son collègue M. Merejko n’avait rien dit de tel au sein du groupe de travail hier, que nous avions mal compris ses propos. En réponse, nous lui avons simplement donné un fait confirmant le refus de l’Ukraine d’avoir des réunions en bonne et due forme : lorsque le coordinateur de l’OSCE a demandé si les négociateurs étaient prêts à reprendre le format normal des réunions au sein du groupe de travail, la réponse a été oui de la part des deux républiques et du médiateur en la personne de la Russie. L’Ukraine n’a pas répondu à cette question », a ajouté Natalia Nikonorova.

Si l’Ukraine sabote à ce point les réunions du groupe de contact en charge des questions politiques, c’est parce que c’est à ce groupe de travail que Kiev doit fournir depuis plus de 8 mois, une réponse à la feuille de route proposée par la RPD et la RPL. N’ayant aucune excuse sérieuse pour continuer d’éluder ses obligations, l’Ukraine a donc décidé d’empêcher la tenue des réunions, pour que son inaction manifeste ne soit pas publiquement visible.

Car Kiev ne veut pas faire valider la feuille de route par le groupe de contact trilatéral (où se trouvent la RPD et la RPL), mais par le Format Normandie (où les républiques ne sont pas présentes), afin, encore une fois, de faire croire que le conflit du Donbass est un conflit entre l’Ukraine et la Russie, et non un conflit interne avec les deux républiques populaires qui ont fait sécession.

Et quand on voit le contenu des propositions que Kiev envoie au Format Normandie en matière de feuille de route, on comprend pourquoi l’Ukraine ne veut pas l’envoyer au groupe de contact trilatéral. En effet, le journal Kommersant, qui avait déjà obtenu et publié au mois de mars les commentaires envoyés par la Russie à la proposition franco-allemande du 8 février 2021, vient de publier les détails de la dernière proposition de Kiev concernant la feuille de route.

Comme la précédente proposition, celle-ci viole totalement les accords de Minsk. Sans surprise, on y retrouve couché sur papier, les nombreuses déclarations d’officiels ukrainiens, concernant la volonté de l’Ukraine de récupérer le contrôle de la frontière avant la tenue des élections. Or les accords de Minsk sont très clairs sur le fait que ce point sera le dernier à être mis en œuvre, APRÈS les élections. La raison de cet ordre bien précis est d’empêcher l’Ukraine de mener une répression voire une épuration ethnique sur la population du Donbass avant les élections, voire d’annuler les élections purement et simplement.

Dans ce projet de feuille de route, l’Ukraine refuse aussi de négocier la réforme constitutionnelle avec les représentants de la RPD et de la RPL, et n’accepte de convenir avec eux que des particularités des districts concernés. Sauf que les accords de Minsk sont très clairs sur le fait que tout le volet politique du règlement du conflit doit faire l’objet de négociations entre l’Ukraine, la RPD et la RPL.

Ce projet délirant viole même les mesures qui doivent être incluses dans la loi sur l’ordre spécial pour l’autonomie locale dans certains districts des régions de Donetsk et de Lougansk, puisqu’au lieu de permettre à la RPD et à la RPL de garder leur milice populaire pour assurer leur sécurité, l’Ukraine veut leur imposer la Garde Nationale pour maintenir l’ordre avant les élections. Or la Garde Nationale ukrainienne est, je le rappelle, la structure qui a absorbé la plupart des bataillons néo-nazis ukrainiens ! Des bataillons néo-nazis qui rêvent depuis sept ans de faire subir au Donbass ce qu’ils ont fait à Odessa le 2 mai 2014 !

Pour finir, l’Ukraine exige que la feuille de route soit validée par le Format Normandie et non par le groupe de contact trilatéral, afin, comme je le disais précédemment, de faire croire que la guerre du Donbass est un conflit russo-ukrainien.

Comme l’a déclaré Karine Béchet Golovko dans un article détaillé sur la proposition de feuille de route de l’Ukraine, ce document n’est ni plus ni moins qu’une demande de capitulation de la RPD et de la RPL ! Et ce, alors que je le rappelle encore une fois, Kiev a signé les accords de Minsk, parce qu’elle perdait la guerre ! Ce que l’Ukraine n’a pas réussi à obtenir sur le champ de bataille, elle semble espérer l’obtenir à la table des négociations.

Sauf que ni la RPD, ni la RPL, ni la Russie n’accepteront cette proposition. Moscou a toujours été très claire sur le fait que l’ordre d’application des accords de Minsk était immuable, et ce, afin d’assurer la sécurité de la population du Donbass. Comme l’a souligné Vladimir Poutine, rendre le contrôle de la frontière à l’Ukraine avant que les autres points ne soient appliqués, permettrait à Kiev d’organiser une épuration ethnique en RPD et en RPL.

Il n’y a donc pas de question à se poser sur la réaction qu’aura la Russie face à ce document. La réponse sera négative, et l’Ukraine continuera de saboter les réunions du groupe de contact trilatéral à coup de chantage ou de refus de discuter avec la RPD et la RPL.

Il serait bon pour l’efficacité des réunions que ces dernières soient publiques. On verrait ainsi clairement qui veut réellement appliquer les accords de Minsk, et qui cherche à les saboter tout en se cachant derrière de belles déclarations d’intention qui n’engagent à rien.

Christelle Néant

